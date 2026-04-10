WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

WhatsApp planea cambiar el diseño de la app para iPhone y reorganizar su estructura. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

WhatsApp estaría preparando un rediseño para la versión de iPhone que modificaría la distribución de la aplicación. Las actualizaciones de estado se visualizarían directamente en la pestaña de Chats.

Según WABetaInfo, allí se destacarían los contactos con los que el usuario interactúa más y que hayan publicado un estado recientemente, permitiendo ver rápidamente quién tiene novedades sin salir de Chats.

Además, desde esa misma sección sería posible crear y compartir una nueva actualización de estado de manera sencilla. Así, los usuarios podrán mantenerse informados sobre las publicaciones de sus contactos y compartir sus propios estados de forma más rápida y directa desde la pestaña principal de la app.

Este cambio se encuentra en desarrollo según el portal mencionado y más adelante llegaría al programa beta de WhatsApp.

También se podrá crear y compartir estados fácilmente desde esa sección. (WaBetaInfo)

Qué cambios ha implementado WhatsApp en iPhone

Además de los cambios en desarrollo, WhatsApp ya implementó una renovación de diseño en su app para iPhone a finales de 2025. La barra de navegación inferior ahora incluye una nueva pestaña llamada ‘Tú’, que muestra la foto de perfil del usuario y centraliza los ajustes personales.

Esta barra fue rediseñada con el estilo Liquid Glass propio de iOS 26, que utiliza un efecto visual translúcido inspirado en el vidrio. Al seleccionar la pestaña ‘Tú’, se accede a opciones como el avatar, las listas de difusión, los mensajes destacados y los dispositivos vinculados.

Más abajo se encuentran las configuraciones de cuenta, privacidad, chats, notificaciones, almacenamiento y datos, seguidas por el apartado de ayuda, la opción para invitar amigos y el acceso al Centro de cuentas.

La barra inferior suma la pestaña ‘Tú’, donde se ve la foto y los ajustes del perfil. (WhatsApp)

Fuera de estos cambios en la barra inferior y en la pestaña ‘Tú’, el resto de la interfaz de WhatsApp en iPhone mantiene su aspecto habitual.

Qué es el programa beta de WhatsApp

El programa beta de WhatsApp es una modalidad que permite a los usuarios probar nuevas funciones y actualizaciones de la aplicación antes de que estén disponibles para el público general.

Al unirse a la beta, los participantes reciben versiones preliminares de WhatsApp, donde pueden experimentar con herramientas y cambios que aún están en fase de prueba.

El objetivo de este programa es recopilar comentarios y detectar posibles errores o problemas de funcionamiento para que los desarrolladores puedan realizar ajustes antes del lanzamiento oficial. Participar en la beta puede implicar cierto nivel de inestabilidad en la app, ya que no todas las funciones están completamente pulidas.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Cualquier usuario interesado puede solicitar acceso al programa beta, aunque la disponibilidad de cupos suele ser limitada y, en ocasiones, puede estar cerrada temporalmente. El programa existe tanto para Android como para iOS.

Cómo unirse al programa beta de WhatsApp

Para unirse al programa beta de WhatsApp, sigue estos pasos según tu sistema operativo:

En Android:

Ve a la página de WhatsApp en Google Play Store. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección ‘Únete al programa beta’. Pulsa en ‘Unirme’ y confirma tu participación. Espera unos minutos; recibirás una actualización de WhatsApp Beta si hay cupos disponibles.

En iPhone (iOS):

Descarga la aplicación TestFlight desde la App Store. Busca un enlace oficial de invitación al programa beta de WhatsApp (WhatsApp abre cupos de forma ocasional). Si hay cupos, sigue el enlace e instala la versión beta a través de TestFlight.

Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)

Qué desventajas tiene pertenecer al programa beta de WhatsApp

Formar parte del programa beta de WhatsApp tiene algunas desventajas. Las versiones beta suelen ser inestables y pueden presentar errores, cierres inesperados o mal funcionamiento de ciertas funciones.

Es posible que algunas herramientas de la app no operen correctamente o desaparezcan temporalmente. Asimismo, los cambios y actualizaciones frecuentes pueden afectar la experiencia de uso.

Los problemas detectados pueden demorar en resolverse, ya que el objetivo principal es probar nuevas funciones.