Dumb ways to die 2 en Epic Games Store gratis: cómo descargar este juego en teléfonos móviles

Los usuarios pueden acceder gratis a este juego por tiempo limitado. (Epic Games)

Dumb ways to die 2 está disponible gratis en Epic Games Store para que puedas descargarlo en tu teléfono móvil hasta el 9 de abril de 2026.

El juego se encuentra en la aplicación para móviles de la Epic Games Store, disponible en Android en todo el mundo y en iOS en la Unión Europea.

Epic Game agrega que la disponibilidad pude llegar a variar según la región.

De qué trata Dumb ways to die 2

Dumb Ways to Die 2: The Games es la secuela del popular videojuego protagonizado por las alubias, personajes conocidos por su torpeza y situaciones absurdas.

En esta entrega, los jugadores deben evitar que estas alubias mueran enfrentándose a más de 80 minijuegos peligrosos distribuidos por el mapa de Dumbville. Para mantener con vida a los habitantes, es necesario arrastrar, deslizar y tocar la pantalla en distintos desafíos.

Epic Game agrega que la disponibilidad pude llegar a variar según la región. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

El juego incorpora retos diarios, nuevas alubias desbloqueables y un libro de personajes para completar. Las alubias surgieron de una campaña de seguridad ferroviaria creada por Metro Trains Melbourne en 2012, cuyo video original superó los 348 millones de visualizaciones en YouTube.

Cómo descargar gratis Dumb ways to die 2

Dumb Ways to Die 2: The Games se puede descargar de forma gratuita en dispositivos móviles a través de las tiendas oficiales de aplicaciones, como Google Play para Android y App Store para iOS. Los usuarios solo deben buscar el título y seleccionar la opción de descarga para comenzar a jugar sin coste.

Qué otros juegos hay en Epic Games Store

En la Epic Games Store puedes encontrar una amplia variedad de juegos populares y gratuitos, así como lanzamientos recientes y títulos destacados. Algunos de los juegos más reconocidos son Fortnite, LEGO Fortnite, WUCHANG: Fallen Feathers, Battlefield 6, y Killing Floor 3.

En la Epic Games Storepuedes encontrar una amplia variedad de juegos populares y gratuitos, así como lanzamientos recientes y títulos destacados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los gratuitos destacan Fall Guys, Genshin Impact, Rocket League, Valorant, Destiny 2, Dauntless y League of Legends.

Además, la tienda ofrece títulos de regalo de manera periódica como Marvel’s Guardians of the Galaxy, The Outer Worlds, Football Manager 2024 y Ghostwire: Tokyo. El catálogo se actualiza constantemente, permitiendo descubrir nuevas propuestas cada mes.

Temporada de descuentos en Epic Games

Epic Games ha iniciado su campaña de ofertas de temporada, donde los usuarios pueden acceder a juegos con rebajas de hasta el 80%. Según la compañía, la promoción incluye tanto títulos AAA como producciones independientes. Los descuentos estarán disponibles hasta el 13 de abril, a las 12:00 en Argentina y 09:00 en México.

Epic Games ha iniciado su campaña de ofertas de temporada, donde los usuarios pueden acceder a juegos con rebajas de hasta el 80%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este período, los jugadores pueden enviar juegos y contenidos adicionales directamente a sus amigos, acumular recompensas de Epic por cada compra y utilizar el saldo obtenido para futuros regalos dentro de la plataforma.

Juegos en descuento en Epic Games

Entre los juegos en oferta actualmente en la Epic Games Store se destacan varios títulos de diferentes géneros:

Borderlands 4.

Permite a los jugadores asumir el rol de cuatro nuevos cazadores de bóvedas en el planeta Kairos. Esta entrega introduce un mundo abierto, árboles de habilidades personalizables y una amplia variedad de armas que se pueden descubrir y modificar, consolidándose como la entrega más ambiciosa de la serie.

ARC Raiders.

Los usuarios exploran un páramo hostil como carroñeros, recolectando recursos para la comunidad de Speranza. El juego enfrenta a los jugadores contra robots, drones y otros usuarios en busca de tecnología y botín valioso, con opciones para jugar en solitario o en equipo y decidir si competirán por el mejor botín disponible.

Entre los juegos en oferta actualmente en la Epic Games Store se destacan varios títulos de diferentes géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grand Theft Auto V Enhanced.

Continúa como un referente entre los simuladores de crimen, permitiendo alternar entre tres protagonistas y recorrer un mundo abierto con actividades como atracos, yoga y golf. El modo GTA Online añade nuevas misiones, propiedades y experiencias multijugador que se actualizan de forma continua.

RIDE 6.

Desafía a los aficionados a las motocicletas con físicas avanzadas y una amplia selección de modelos. Los jugadores compiten en múltiples eventos y se enfrentan a campeones, con un alto nivel de exigencia técnica en cada carrera.