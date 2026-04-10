Cómo enviar archivos de tu Android a cualquier PC sin cables ni apps extra

Existen otras alternativas como la aplicación “Enlace móvil” de Microsoft. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa)

Pasar archivos de un móvil Android a una computadora suele asociarse con el uso de un cable USB. Sin embargo, este método no siempre es el más práctico: a veces el cable no está a mano o simplemente resulta incómodo conectarlo y desconectarlo entre dispositivos.

La buena noticia es que Android permite transferir archivos a un PC de forma rápida y sencilla, sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales. Existen varias alternativas, adaptadas a distintos tamaños de archivo y necesidades.

Transferencia de archivos por Bluetooth: la opción más simple

Para la mayoría de los documentos, imágenes o archivos de tamaño moderado, el método más ágil es el Bluetooth. Esta tecnología, disponible en la mayoría de PC y Mac modernos, permite enviar archivos desde Android sin complicaciones, y lo mejor es que no requiere que los equipos estén emparejados previamente.

Android permite transferir archivos a un PC de forma rápida y sencilla, sin necesidad de cables. (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo: en el PC, basta con hacer clic derecho sobre el icono de Bluetooth en la barra de tareas y seleccionar la opción “Recibir archivos”. Una vez activado el modo de recepción, aparecerá una ventana indicando que el equipo está listo para recibir el contenido.

Luego, desde el móvil Android, selecciona el archivo o archivos a compartir, elige la opción “Compartir por Bluetooth” y selecciona el nombre del PC al que quieres enviarlos. La transferencia se inicia de inmediato y, al finalizar, los archivos estarán disponibles en la computadora sin necesidad de instalar ningún programa extra.

Alternativas para equipos sin Bluetooth: “Enlace móvil” y Wi-Fi

Si tu computadora no dispone de Bluetooth o prefieres una opción aún más versátil, existen alternativas como la aplicación “Enlace móvil” de Microsoft. Esta herramienta permite conectar el teléfono y el PC a través de la misma red Wi-Fi, facilitando el acceso y la transferencia de fotos, videos y archivos entre ambos dispositivos.

Quick Share es una función desarrollada por Google y Samsung que permite compartir archivos de forma inalámbrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solo necesitas instalar la app correspondiente en el móvil y en el PC, y emparejarlos siguiendo las instrucciones. De este modo, puedes copiar archivos de un lado a otro sin necesidad de cables ni configuraciones complicadas.

Cabe destacar que para realizar o recibir llamadas desde el PC utilizando el móvil, sí será necesario contar con Bluetooth en la computadora. Sin embargo, para el envío de archivos, la conexión Wi-Fi es suficiente y muy eficiente, sobre todo para grandes volúmenes de datos.

Finalmente, es pertinente recalcar que enviar archivos de un Android a un PC hoy es más fácil que nunca, gracias a las opciones inalámbricas que permiten prescindir de cables y aplicaciones externas. Solo necesitas activar las funciones adecuadas en tus dispositivos y aprovechar la conectividad disponible para transferir contenido en cuestión de segundos.

Bluetooth permite transferir archivos desde dispositivos Android de manera sencilla y directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y cómo funciona Quick Share

Quick Share es una función desarrollada por Google y Samsung que permite compartir archivos de forma inalámbrica y rápida entre dispositivos Android y computadoras compatibles, sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales.

Su funcionamiento es sencillo: basta con seleccionar la foto, video, documento o enlace que deseas enviar, pulsar el botón de compartir y elegir “Quick Share” como método de transferencia. El sistema detecta automáticamente los dispositivos cercanos que tengan Quick Share habilitado y conectados a la misma red Wi-Fi o con Bluetooth activado.

Una vez seleccionado el destinatario, el archivo se envía de manera segura y directa, utilizando las tecnologías Wi-Fi Direct y Bluetooth para garantizar una transferencia estable y veloz incluso con archivos pesados. Los usuarios pueden controlar quién puede ver su dispositivo y recibir archivos (contactos, solo el propio usuario, o cualquier persona cercana) para mantener la privacidad.

Quick Share también es compatible con computadoras con Windows, ampliando el ecosistema más allá de los móviles. Esta herramienta facilita compartir contenido entre dispositivos de manera eficiente, práctica y sin cables.