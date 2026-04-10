Tecno

Cómo enviar archivos de tu Android a cualquier PC sin cables ni apps extra

Para la mayoría de los documentos, imágenes o archivos de tamaño moderado, el método más ágil es el Bluetooth

Guardar
Android - PC - cables - archivos - tecnología - 9 de abril
Existen otras alternativas como la aplicación “Enlace móvil” de Microsoft. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa)

Pasar archivos de un móvil Android a una computadora suele asociarse con el uso de un cable USB. Sin embargo, este método no siempre es el más práctico: a veces el cable no está a mano o simplemente resulta incómodo conectarlo y desconectarlo entre dispositivos.

La buena noticia es que Android permite transferir archivos a un PC de forma rápida y sencilla, sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales. Existen varias alternativas, adaptadas a distintos tamaños de archivo y necesidades.

Transferencia de archivos por Bluetooth: la opción más simple

Para la mayoría de los documentos, imágenes o archivos de tamaño moderado, el método más ágil es el Bluetooth. Esta tecnología, disponible en la mayoría de PC y Mac modernos, permite enviar archivos desde Android sin complicaciones, y lo mejor es que no requiere que los equipos estén emparejados previamente.

Android - PC - cables - archivos - tecnología - 9 de abril
Android permite transferir archivos a un PC de forma rápida y sencilla, sin necesidad de cables. (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo: en el PC, basta con hacer clic derecho sobre el icono de Bluetooth en la barra de tareas y seleccionar la opción “Recibir archivos”. Una vez activado el modo de recepción, aparecerá una ventana indicando que el equipo está listo para recibir el contenido.

Luego, desde el móvil Android, selecciona el archivo o archivos a compartir, elige la opción “Compartir por Bluetooth” y selecciona el nombre del PC al que quieres enviarlos. La transferencia se inicia de inmediato y, al finalizar, los archivos estarán disponibles en la computadora sin necesidad de instalar ningún programa extra.

Alternativas para equipos sin Bluetooth: “Enlace móvil” y Wi-Fi

Si tu computadora no dispone de Bluetooth o prefieres una opción aún más versátil, existen alternativas como la aplicación “Enlace móvil” de Microsoft. Esta herramienta permite conectar el teléfono y el PC a través de la misma red Wi-Fi, facilitando el acceso y la transferencia de fotos, videos y archivos entre ambos dispositivos.

Android - PC - cables - archivos - tecnología - 9 de abril
Quick Share es una función desarrollada por Google y Samsung que permite compartir archivos de forma inalámbrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solo necesitas instalar la app correspondiente en el móvil y en el PC, y emparejarlos siguiendo las instrucciones. De este modo, puedes copiar archivos de un lado a otro sin necesidad de cables ni configuraciones complicadas.

Cabe destacar que para realizar o recibir llamadas desde el PC utilizando el móvil, sí será necesario contar con Bluetooth en la computadora. Sin embargo, para el envío de archivos, la conexión Wi-Fi es suficiente y muy eficiente, sobre todo para grandes volúmenes de datos.

Finalmente, es pertinente recalcar que enviar archivos de un Android a un PC hoy es más fácil que nunca, gracias a las opciones inalámbricas que permiten prescindir de cables y aplicaciones externas. Solo necesitas activar las funciones adecuadas en tus dispositivos y aprovechar la conectividad disponible para transferir contenido en cuestión de segundos.

iPhone - Bluetooth - conexión - tecnología - 24 de febrero
Bluetooth permite transferir archivos desde dispositivos Android de manera sencilla y directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y cómo funciona Quick Share

Quick Share es una función desarrollada por Google y Samsung que permite compartir archivos de forma inalámbrica y rápida entre dispositivos Android y computadoras compatibles, sin necesidad de cables ni aplicaciones adicionales.

Su funcionamiento es sencillo: basta con seleccionar la foto, video, documento o enlace que deseas enviar, pulsar el botón de compartir y elegir “Quick Share” como método de transferencia. El sistema detecta automáticamente los dispositivos cercanos que tengan Quick Share habilitado y conectados a la misma red Wi-Fi o con Bluetooth activado.

Una vez seleccionado el destinatario, el archivo se envía de manera segura y directa, utilizando las tecnologías Wi-Fi Direct y Bluetooth para garantizar una transferencia estable y veloz incluso con archivos pesados. Los usuarios pueden controlar quién puede ver su dispositivo y recibir archivos (contactos, solo el propio usuario, o cualquier persona cercana) para mantener la privacidad.

Quick Share también es compatible con computadoras con Windows, ampliando el ecosistema más allá de los móviles. Esta herramienta facilita compartir contenido entre dispositivos de manera eficiente, práctica y sin cables.

Temas Relacionados

AndroidPCAppCelularesArchivosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cuál es la máxima velocidad que se puede conseguir con el Wi-Fi de tu router

Consultar el modelo y las especificaciones del dispositivo es esencial para conocer su capacidad máxima

Cuál es la máxima velocidad que se puede conseguir con el Wi-Fi de tu router

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

Aunque hayas eliminado imágenes, videos o documentos desde la app, pueden seguir ocupando espacio si no se borran desde el gestor de archivos

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

¿PC sin virus pero lenta? Sigue estos 3 consejos para recuperar su rendimiento

Sigue estos pasos para devolverle agilidad a tu computadora sin instalar programas extra

¿PC sin virus pero lenta? Sigue estos 3 consejos para recuperar su rendimiento

Estudio de durabilidad y reparabilidad de laptops para el entorno laboral: qué dicen expertos

En algunos casos, las dificultades de reparación no solo dependen del diseño del dispositivo, sino también de las condiciones contractuales

Estudio de durabilidad y reparabilidad de laptops para el entorno laboral: qué dicen expertos

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Una de las funciones más interesantes de Steam Link en Vision Pro es la facilidad para duplicar la pantalla de una PC con Windows

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta
DEPORTES
El Rosario Central de Di María igualó 0-0 contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

El Rosario Central de Di María igualó 0-0 contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

Argentina cayó ante Brasil y se jugará todo ante Chile en la Billie Jean King Cup

Ganó el partido, pero lo descalificaron por golpear con la raqueta a su rival: la insólita escena en un torneo de tenis

“Insano”: el video desde la tribuna del golazo de tiro libre de Julián Álvarez al Barcelona que es furor en las redes

El ranking que revela cómo llegan las 48 selecciones al Mundial: qué puesto ocupa Argentina y las dos potencias en la zona roja

TELESHOW
El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

El tierno carrusel de fotos de Ailén Cova y su hija Alaia en París: “Cuánto amor en un solo dump”

Con una temática safari, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el primer año de su hijo Lautaro

Yanina Latorre enfureció con Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

Reapareció Roberto Parra, ganador de Gran Hermano: recordó a Silvina Luna, cómo lo afectó la depresión y sus ganas de volver al reality

INFOBAE AMÉRICA

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

Israel bombardeó estructuras terroristas de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de misiles y drones desde Líbano

Por qué tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no volvió a abrir el estrecho de Ormuz

Diputados aprueban refuerzo económico para el Fondo de Conservación Vial en El Salvador