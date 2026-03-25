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Por qué deberías borrar la caché de tu Android y cómo hacerlo paso a paso

Files de Google facilita la gestión de la caché y ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones con solo unos pasos

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celulares - Android - caché - tecnología - 25 de marzo
Realizar una limpieza regular de la memoria caché puede aportar beneficios inmediatos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El rendimiento de tu teléfono Android puede verse afectado si la memoria caché se llena con archivos temporales acumulados por las aplicaciones. Una gestión adecuada de la caché no solo libera espacio, sino que puede mejorar la velocidad y la fluidez del sistema.

Aunque la caché ayuda a que las apps funcionen más rápido almacenando datos temporales, si no se limpia de forma regular, puede convertirse en un problema y ralentizar el dispositivo.

Cómo limpiar la memoria caché en Android de forma sencilla

En las versiones más recientes de Android, ya no existe la opción de eliminar la caché de todas las aplicaciones de una sola vez. En su lugar, el proceso debe hacerse de forma individual para cada app, lo que ayuda a evitar la pérdida accidental de datos importantes.

El rendimiento de tu teléfono Android puede verse afectado si la memoria caché se llena con archivos temporales acumulados por las apps. (Europa Press)
El rendimiento de tu teléfono Android puede verse afectado si la memoria caché se llena con archivos temporales acumulados por las apps. (Europa Press)

Para hacerlo, solo tienes que acceder a los ajustes del dispositivo, buscar la sección de almacenamiento y seleccionar la aplicación cuya caché deseas limpiar. Así te aseguras de mantener solo los archivos temporales realmente necesarios y eliminar todo lo que ocupa espacio sin aportar valor.

Soluciones inteligentes: Files de Google para una limpieza global

Si buscas una solución más integral, la aplicación Files de Google es una excelente alternativa. Esta herramienta, disponible en la Play Store, permite analizar y limpiar archivos temporales de manera segura y eficiente, sin riesgo de borrar datos esenciales.

Files de Google facilita la gestión de la caché y ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones con solo unos pasos.

Android - celular - tecnología - 2 de marzo
En las versiones más recientes de Android, ya no existe la opción de eliminar la caché de todas las apps de una sola vez. (Imagen ilustrativa Infobae)

Realizar una limpieza regular de la memoria caché puede aportar beneficios inmediatos, desde liberar espacio hasta mejorar el rendimiento general del teléfono. Dedicar unos minutos a esta tarea de mantenimiento puede marcar la diferencia en la experiencia diaria de uso de tu Android.

Cómo optimizar la batería de tu Android: trucos y ajustes para que dure más

El uso diario de celulares Android presenta un reto común: la batería tiende a agotarse rápidamente si no se ajustan ciertos parámetros del sistema. La autonomía limitada puede deberse tanto a configuraciones predeterminadas poco optimizadas como a hábitos de uso que incrementan el consumo energético.

Para alargar la vida útil de la batería sin perder funciones esenciales, es fundamental hacer algunos ajustes técnicos. Opciones como reducir el brillo de la pantalla, acortar el tiempo para que se apague automáticamente y desactivar sonidos y vibraciones del teclado son medidas sencillas y efectivas.

Una mano sostiene un celular Android con la pantalla mostrando 'Batería baja'. Al fondo, un hombre difuminado se toca la cabeza con expresión de preocupación.
Una razón común por la que la batería de un celular Android se acaba rápido es el uso intensivo de aplicaciones en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es recomendable habilitar el modo Batería adaptable, que ajusta el consumo según los patrones de uso del usuario.

El sistema Android permite identificar qué aplicaciones consumen más energía en la sección de batería de la configuración. Limitar la actividad en segundo plano de las apps más exigentes o forzar su detención si no son necesarias puede marcar una gran diferencia.

Además, eliminar cuentas que ya no se utilizan ayuda a reducir procesos de sincronización en segundo plano, lo que contribuye a mejorar la autonomía del dispositivo y aprovechar mejor cada carga.

Android 16 QPR2 llega a los Pixel en el mes de diciembre de 2025.
El sistema Android permite identificar qué aplicaciones consumen más energía en la sección de batería de la configuración. (Imagen ilustrativa)

Cómo actualizar tu celular Android paso a paso y sin complicaciones

Actualizar tu celular Android a la versión más reciente es un proceso sencillo que ayuda a mantener el dispositivo seguro y funcionando de manera óptima.

Antes de iniciar, es recomendable conectarse a una red Wi-Fi para evitar consumir datos móviles, ya que las actualizaciones suelen ser archivos grandes. Además, asegúrate de que el teléfono tenga al menos un 50% de batería o mantenlo conectado al cargador durante todo el proceso para evitar que se apague de forma inesperada.

Para comenzar la actualización, abre la aplicación de Configuración o Ajustes en tu celular. Desplázate hasta el final del menú y busca la sección llamada Sistema o Actualización de software. Una vez allí, selecciona la opción Actualización del sistema o Descargar e instalar.

El teléfono comprobará si hay una nueva versión disponible y, si la encuentra, aparecerá un botón para Descargar o Instalar ahora. Solo tienes que tocar ese botón y esperar a que finalice el proceso; el dispositivo se reiniciará automáticamente para aplicar los cambios y completar la actualización.

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