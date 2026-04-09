Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

El estudio de PIRG, que evaluó 105 productos de consumo, revela que los portátiles de Apple obtuvieron la peor puntuación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente informe elaborado por US PIRG Education Fund, organización dedicada a la protección del consumidor, advierte que reparar portátiles sigue siendo una tarea compleja a pesar de la creciente disponibilidad de datos públicos sobre reparabilidad.

La quinta edición de su encuesta anual “Failing to Fix” señala diferencias claras entre marcas: Asus encabeza el ranking por ser la más fácil de reparar (aunque bajó su puntuación respecto al año pasado), mientras que Apple se posiciona como la menos reparable de todas las analizadas. En el medio se encuentran grandes proveedores empresariales como Dell, HP y Lenovo.

Apple, la marca menos reparable

El estudio de PIRG, que evaluó 105 productos de consumo, revela que los portátiles de Apple obtuvieron la peor puntuación: una C-, incluso por detrás de Lenovo. Nathan Proctor, director sénior de Derecho a Reparar, sostiene que “la gente se sorprendió con la puntuación de Apple, pero descubrimos que no ofrecían el mismo nivel de soporte de software”.

Asus encabeza el ranking por ser la más fácil de reparar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el informe, las dificultades de reparación no solo dependen del diseño del dispositivo, sino también de las condiciones contractuales impuestas por algunos fabricantes. Por ejemplo, “es posible que no envíen el firmware necesario para una reparación si el cliente no ha contratado un servicio de mantenimiento”, explica Proctor.

Este fenómeno afecta tanto a consumidores particulares como a empresas, ya que las grandes marcas venden los mismos modelos en todo el mundo. “Las empresas compran los mismos productos y los problemas relacionados con el Derecho a Reparar se acentúan aún más cuanto más caro es el dispositivo”, advierte Proctor.

El informe alerta sobre el impacto de los contratos de mantenimiento y la dependencia de servicios exclusivos para acceder a piezas o software imprescindibles para la reparación.

La facilidad de reparación se convierte en un factor clave. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cambios en la gestión de activos y sostenibilidad en el sector empresarial

La tendencia hacia la sostenibilidad y la gestión integral del ciclo de vida de los equipos está ganando peso en el entorno corporativo. Según una encuesta de IDC, el 88 % de los líderes empresariales considera que los servicios de fin de vida útil o disposición de activos de TI son críticos al elegir proveedores de PC como servicio (PCaaS).

Empresas como Dell, HP y Lenovo han comenzado a ofrecer estos servicios, a menudo en colaboración con socios especializados como Apto Solutions e Iron Mountain.

Lara Greden, directora sénior de inteligencia de mercado de IDC, señala que “cada vez más líderes de TI consideran el ciclo de vida completo al elegir productos de TI para la empresa”. Esto se traduce en ciclos de uso más largos para los portátiles: el antiguo estándar de renovar equipos cada tres años está siendo reemplazado por estrategias que apuestan por la durabilidad y la reparabilidad.

Reparar portátiles sigue siendo una tarea compleja a pesar de la creciente disponibilidad de datos públicos sobre reparabilidad, según PIRG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asus y Acer, las mejores opciones según PIRG

El reporte de PIRG destaca a Asus y Acer como las marcas que lideran la clasificación de laptops más fáciles de reparar. Para las empresas que buscan minimizar costos y maximizar el tiempo de uso de sus equipos, la facilidad de reparación se convierte en un factor clave.

El informe subraya que, aunque muchas compañías priorizan otros criterios al comprar tecnología, la reparabilidad está adquiriendo mayor relevancia en las decisiones de compra, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad y la economía circular son cada vez más valoradas.

En resumen, el estudio de US PIRG Education Fund pone de relieve la importancia de considerar la reparabilidad al elegir una laptop, tanto para consumidores individuales como para empresas, y advierte que las políticas contractuales y los modelos de soporte pueden influir tanto como el diseño técnico en la facilidad de mantenimiento y actualización de los dispositivos.