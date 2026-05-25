Sociedad

¿Por qué es feriado hoy, 25 de Mayo?

Se trata de una jornada que evoca los orígenes del primer gobierno patrio y los debates entre revolucionarios. Las leyes laborales, el impacto en el turismo y las historias poco contadas de la efeméride

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Vista sepia de una multitud con vestimenta del siglo XIX frente al Cabildo de Buenos Aires, con un cartel "CABILDO ABIERTO 1810", carruajes y cielo nublado.
El 25 de mayo es feriado nacional inamovible en Argentina y conmemora la Revolución de Mayo de 1810, origen del primer gobierno patrio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 25 de mayo de 2026 es feriado nacional inamovible en la República Argentina, lo que consolida un fin de semana largo de tres días consecutivos —sábado 23, domingo 24 y lunes 25— para estudiantes, empleados públicos y trabajadores del sector privado de todo el país. La fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810, el hito que marcó la formación del primer gobierno patrio y el inicio del proceso de emancipación del Virreinato del Río de la Plata respecto del dominio español.

La celebración tiene vigencia en todo el territorio nacional y afecta de manera directa la actividad laboral, comercial y turística. Para los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios durante la jornada, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece el pago doble respecto de una jornada ordinaria habitual. Quienes descansen percibirán su salario habitual de forma íntegra, sin descuentos.

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Por qué es feriado hoy, 25 de Mayo

El 25 de mayo integra el grupo de feriados inamovibles del calendario oficial argentino, lo que significa que se celebra siempre en esa fecha, independientemente del día de la semana en que caiga. Su condición de inamovible lo distingue de otros feriados trasladables —como el del General Martín Güemes o el del General José de San Martín— que se desplazan al lunes más cercano para generar fines de semana largos.

La efeméride recuerda la jornada del 25 de mayo de 1810, cuando se disolvió la junta provisional encabezada por el exvirrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se constituyó formalmente la Primera Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata.

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Ese cuerpo colegiado, presidido por Cornelio Saavedra y con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, asumió la soberanía local ante el vacío de poder generado por la invasión napoleónica a la península ibérica y la captura del rey Fernando VII.

Escena histórica en tonos sepia bajo la lluvia, con personas vestidas de época y sombreros de copa frente a un edificio colonial de arcos y balcones. Se ven paraguas y banderas.
La fecha del 25 de mayo integra un fin de semana largo para estudiantes y trabajadores, impactando la actividad laboral, comercial y turística - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó el 25 de Mayo de 1810

Los hechos del 25 de mayo fueron el desenlace de una semana de intensa presión política y militar que comenzó el viernes 18 de mayo, cuando el virrey Cisneros emitió una proclama solicitando fidelidad al monarca cautivo. Ese mismo día, los sectores criollos iniciaron reuniones secretas en la jabonería de Vieytes y en la casa de Rodríguez Peña para exigir un gobierno propio.

El martes 22 se celebró el Cabildo Abierto, con la asistencia de 251 vecinos de los 450 convocados. Durante 15 horas de debate, los participantes discutieron la legitimidad del mando virreinal y concluyeron que la autoridad de Cisneros había caducado.

El jueves 24, el Cabildo conformó una junta provisional presidida por el propio exvirrey, maniobra que las milicias y el pueblo rechazaron de plano. Esa noche, Juan José Castelli y Saavedra exigieron y obtuvieron la renuncia de Cisneros.

Al día siguiente, el 25, columnas de milicianos y vecinos se concentraron frente al Cabildo bajo un clima lluvioso para exigir la anulación de esa junta. El resultado fue la disolución del cuerpo anterior y la constitución formal de la Primera Junta de Gobierno, integrada por nueve miembros que representaban las distintas facciones del frente revolucionario criollo: el ala moderada encabezada por Saavedra y el sector ilustrado radical liderado por Moreno y Castelli.

El proceso no fue instantáneo ni homogéneo. La Primera Junta juró gobernar provisionalmente a nombre de Fernando VII —la denominada “máscara de Fernando VII”—, una maniobra diplomática que buscaba evitar ser declarada rebelde ante las potencias europeas y mantener el comercio con Gran Bretaña, aliada de España en la guerra contra Napoleón.

La independencia formal llegaría recién el 9 de julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán proclamó la soberanía de las Provincias Unidas en Sudamérica, empujado por el retorno absolutista de Fernando VII al trono y la inminencia de una expedición militar de reconquista.

La historiografía contemporánea también rescató la participación de las mujeres en la gesta. Mariquita Sánchez de Thompson y otras figuras de la elite porteña cedieron sus salones para las reuniones conspirativas. Juana Azurduy lideró ejércitos de milicias en el Alto Perú, mientras que María Remedios del Valle, mujer afrodescendiente designada por el general Manuel Belgrano como “Madre de la Patria”, combatió en el frente del Ejército del Norte.

Ilustración de un parque con familias argentinas en un picnic y niños jugando. Un cartel dice "25 de Mayo - ¡Viva la Patria!" y un niño viste una camiseta de Messi.
La Ley de Contrato de Trabajo establece pago doble para quienes trabajen el 25 de mayo, mientras los demás reciben su salario habitual pleno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de feriados

Luego del 25 de mayo, el cronograma oficial prevé los siguientes feriados y días no laborables para el resto del año:

  • 27 de mayo: Fiesta del Sacrificio (día no laborable para habitantes que profesen la religión islámica, fecha aproximada sujeta al calendario lunar).
  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; la fecha original es el 17 de junio).
  • 17 de junio: Año Nuevo Islámico (día no laborable, fecha aproximada sujeta al calendario lunar).
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
  • 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable; en 2026 no se modifica).
  • 12 y 13 de septiembre: Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná (día no laborable para habitantes que profesen la religión judía).
  • 20 y 21 de septiembre: Día del Perdón, Iom Kipur (día no laborable para habitantes que profesen la religión judía).
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable; en 2026 no se modifica).
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable; la fecha original es el 20 de noviembre).
  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
Tres mujeres con vestimenta de época, una de ellas con uniforme militar, sentadas alrededor de una mesa de madera con documentos, fusiles y una bandera argentina antigua.
Las mujeres, como Mariquita Sánchez de Thompson y María Remedios del Valle, jugaron un papel clave en la gesta revolucionaria y emancipadora. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos feriados hay en junio 2026

Junio 2026 tiene dos feriados nacionales:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable, originalmente el 17 de junio). Genera un fin de semana largo de tres días —del sábado 13 al lunes 15.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible). Al caer en sábado, no extiende el fin de semana para quienes trabajan de lunes a viernes.

El mes no tiene días no laborables con fines turísticos decretados, por lo que los dos feriados son los únicos descansos oficiales del período. En total, Argentina cuenta con 16 feriados nacionales obligatorios y 3 días no laborables de carácter turístico en 2026.

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