Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Valve ha lanzado recientemente una versión beta preliminar de la aplicación Steam Link para el Vision Pro. (Composición Infobae: Apple / VALVE)

El visor de realidad mixta Apple Vision Pro ha dado un salto hacia el mundo de los videojuegos de PC gracias a la llegada de Steam Link. Ahora, es posible jugar títulos de PC directamente en las gafas de Apple, lo que abre la puerta a una nueva experiencia para quienes buscan disfrutar de juegos con calidad visual mejorada y funcionalidades avanzadas.

Aunque la integración aún está en fase beta y presenta algunos desafíos, la compatibilidad con Steam Link y otras herramientas de streaming ya permite convertir el Vision Pro en una plataforma más abierta y versátil para el gaming.

Cómo funciona Steam Link en Vision Pro

Valve ha lanzado recientemente una versión beta preliminar de la aplicación Steam Link para el Vision Pro. Para instalarla, es necesario usar la app TestFlight propia del visor.

Es posible jugar títulos de PC directamente en las gafas de Apple. (apple.com)

A pesar de estar en sus primeras etapas, la experiencia es funcional: tras conectar el dispositivo a una PC, se puede acceder al modo Big Picture de Steam y navegar por los menús utilizando un mando. No obstante, se han reportado algunos inconvenientes, como cierto retraso al moverse por la interfaz y parpadeos al cambiar entre juegos.

En cuanto a la comodidad, el Vision Pro sigue siendo un visor pesado, especialmente durante sesiones largas. Está mejor optimizado para contenidos pasivos, como películas o eventos deportivos, pero para duplicar juegos de PC no VR desde una computadora, el resultado es muy satisfactorio. Así lo dio a conocer Gizmodo.

El chip M5 de las gafas permite alcanzar frecuencias de actualización de hasta 120 Hz, con mejoras notables en velocidad de fotogramas y resolución, aprovechando las lentes micro OLED de alta definición.

Tras conectar el dispositivo a una PC, se puede acceder al modo Big Picture de Steam y navegar por los menús utilizando un mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Duplicación de pantalla y experiencias avanzadas en Vision Pro

Una de las funciones más interesantes de Steam Link en Vision Pro es la facilidad para duplicar la pantalla de una PC con Windows. La app soporta tanto el seguimiento ocular como los gestos de pellizco para manejar el cursor, permitiendo alternar entre varias pantallas y navegar por páginas web o aplicaciones con gran nitidez gracias a las dos pantallas de 3660 x 3200 píxeles del visor.

Aunque se requiere una red Wi-Fi doméstica rápida para evitar problemas de latencia y calidad de imagen, el sistema permite jugar incluso desde distintas habitaciones del hogar.

El sistema de duplicación de pantalla revela algunas curiosidades: salir de un juego manteniendo pulsado el botón Select también cierra el modo Big Picture y devuelve al escritorio, lo que permite descubrir atajos útiles para ampliar la pantalla o navegar con el seguimiento ocular.

Aunque la experiencia de duplicación de PC no es tan sencilla ni tan ultraancha como la que ofrece Vision Pro con Mac, la integración con Steam Link amplía el abanico de posibilidades para los usuarios de PC.

ClearXR no es compatible con SteamVR, por lo que títulos emblemáticos como Half-Life Alyx requieren pasos adicionales para funcionar. (apple.com)

Más allá de Steam Link: otras opciones de streaming y realidad virtual

Además de Steam Link, existen otras alternativas para transmitir juegos de PC al Vision Pro. Aplicaciones como ALVR permiten acceder a títulos de realidad virtual a través de SteamVR y PCVR, aunque requieren que el usuario configure entornos compatibles en la computadora.

ClearXR, una opción más reciente, introduce la transmisión foveada, aprovechando el seguimiento ocular del Vision Pro para reducir la calidad fuera del campo de visión y optimizar el ancho de banda, gracias a la colaboración de Apple con Nvidia y el soporte para CloudXR.

A pesar de estos avances, hay limitaciones. Actualmente, ClearXR no es compatible con SteamVR, por lo que títulos emblemáticos como Half-Life Alyx requieren pasos adicionales para funcionar. Muchos de estos proyectos de terceros aún están en desarrollo, y tanto el software de Valve como otras opciones de streaming se encuentran en fases tempranas de prueba.