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La reacción de Marcelo Tinelli al probar uno de los platos picantes más típicos de México: “Me quedo sin aire”

El conductor se atrevió a realizar una degustación en vivo, sin embargo, el picor de la comida lo afectó durante su programa en Infobae Mundial

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El conductor realizó una prueba al degustar tacos mexicanos

Tras el triunfo de México, y su clasificación a la siguiente ronda del Mundial, Marcelo Tinelli buscó conocer cómo vivía el pueblo mexicano el presente de su país en el certamen de fútbol. Por esa razón, este viernes, luego de iniciar su programa en Infobae Mundial, el conductor invitó a un grupo de mariachis al piso, dialogó con un influencer de la tricolor y hasta se animó a probar uno de los platos típicos más comunes del país centroamericano. Sin embargo, el picor le jugó una mala pasada.

“Señores, acá me han traído. ¿Qué es esto? ¿Pero esto no pica? Porque a mí me pica y me quedo sin aire y me puedo...pierdo la respiración ahí en cámara. No me banco el chile”, advirtió Tinelli al notar que le habían llevado unos tacos al programa. Sin embargo, sus compañeros mexicanos buscaron alentarlo y lograr que el comunicador pudiera disfrutar del típico plato mexicano.

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El momento que cambió todo fue cuando los mexicanos le ofrecieron a Marcelo mojar el taco en salsa. Tal como había advertido, el conductor temió que eso elevara el nivel de picor de la comida: “Ustedes comen picante, no me jodas, bol.... Comen mucho picante y la bancan. Yo me como picante y me ahogo. ¿Cuál es? No me mires con esa cara, porque yo no voy a hacer ninguna prueba en cámara, porque no me quiero desmayar acá y me salve Alex o tenga que salir mañana en televisión: “Internado al lado de Luis Miguel, Marcelo Tinelli”. No quiero terminar así, por favor. Decime la verdad, porque ustedes son unos chantas... Mike, ¿cuál es la salsa menos picante de las dos? ¿La verde o la roja?”.

Fue entonces cuando el influencer mexicano invitado le hizo una aclaración, con la idea de llevarle tranquilidad: “Por lo regular, la que menos pica es la roja, pero depende, depende quién la haya preparado, pero por lo regular. Quiero que pruebes un poquito del chile nacional. Entonces, por eso es que te mandé esos tacos”. Tras la explicación, Marcelo tomó uno de los tacos y, antes de probarlo, comentó: “Yo lo como, sí. Lo que, lo único que no, lo único que no quiero es comer el picante, porque tengo miedo del picante. A esto le entro, esto es rico, ¿no? Esto”.

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Marcelo Tinelli debutó con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados
Marcelo Tinelli vivió un desopilante momento Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

Días atrás, Tinelli vivió un divertido y emocionante momento en el programa al invitar a Rodolfo Samsó, conocido por su personaje Alacrán al estudio. La escena, transmitida en directo, capturó un abrazo sentido entre ambos, reflejando la historia compartida y el largo tiempo transcurrido desde su última reunión profesional.

El humorista, que se consolidó en la memoria colectiva por sus participaciones en VideoMatch, formó parte de aquellos años en los que el ciclo televisivo se convirtió en fenómeno. La relación entre Tinelli y Samsó se forjó en aquellas jornadas de risas, sketches y giras compartidas, pero también atravesó largos períodos de distancia.

“Me dijo que venía muy tranquilo. Hablé con la mujer”, señaló el conductor, haciendo alusión a que había suavizado el contenido teniendo en cuenta el tipo de programa. “Para mí, es uno de los mejores humoristas que hemos tenido en la historia de Videomatch. Fuerte el aplauso para el señor Alacrán”. El actor saludó a Marcelo y al equipo y sin preámbulo inició su rutina de chistes, con el infaltable papel picado brotando de su bolsillo.

Marcelo Tinelli, en el estudio de Infobae Mundial, conversa con el humorista Alacrán, quien comparte chistes y anécdotas

El reencuentro en el ciclo Infobae Mundial no se limitó a la presencia de Alacrán, sino que formó parte de una tendencia más amplia: la vuelta de figuras históricas y sketches emblemáticos del universo VideoMatch. Durante la transmisión, Tinelli dejó entrever que habrá más reuniones y sorpresas para la audiencia, lo que incrementa la expectativa respecto a la continuidad del ciclo y a los nombres que podrían sumarse en futuras emisiones.

Al cierre de la participación de Alacrán, Tinelli expresó su agradecimiento y remarcó que este tipo de encuentros no representan un final, sino más bien una continuación. Consultado en el estudio sobre la posibilidad de nuevos regresos, el conductor respondió: “Vienen varios acá, tenemos varios”, dejando abierta la puerta a más momentos emotivos y de reencuentro en pantalla.

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