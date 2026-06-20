Costa Rica

Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica

La iniciativa del Frente Amplio propone habilitar a embarcaciones de pesca artesanal para operar en turismo, con apoyo de INCOPESCA y el ICT

Guardar
Google icon
Una lancha de motor con tres hombres, uno con caña de pescar, otro con red y el tercero de pie. Fondo de colinas verdes, mar, rocas y pájaros volando.
El proyecto de ley 25.620 propone habilitar licencias duales para pesca artesanal y turismo en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pescadores artesanales de Costa Rica podrían acceder a nuevas oportunidades económicas gracias al proyecto de ley para la Diversificación Sostenible de la Pesca Artesanal y su Integración al Turismo, presentado por la Fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. La propuesta introduce las denominadas “licencias duales”, que permitirían a los titulares de licencias de pesca artesanal realizar actividades turísticas a bordo de sus mismas embarcaciones, sin modificar su actividad principal.

El proyecto de ley 25,620 plantea la adición de varios artículos a la Ley de Pesca y Acuicultura y a la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. El objetivo es crear una habilitación turística complementaria de pesca, gestionada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). De aprobarse, los pescadores podrán ofrecer servicios turísticos en sus propias embarcaciones, ampliando las fuentes de ingreso y promoviendo alternativas sostenibles.

PUBLICIDAD

La iniciativa incorpora el artículo 79 ter a la legislación pesquera, donde se establece que el INCOPESCA, en coordinación con el ICT, otorgará la habilitación turística complementaria de pesca al titular de licencia comercial de pequeña o mediana escala que lo solicite, permitiendo así la operación dual y la diversificación de la actividad productiva. Esta medida busca fortalecer la economía de las comunidades costeras y mitigar el impacto de las vedas pesqueras, al permitir actividades turísticas durante esos periodos.

El diputado José María Villalta, impulsor del proyecto, destacó que la reforma tiene un enfoque territorial y responde a la necesidad de crear más y mejores empleos en las zonas costeras. “Con esta nueva iniciativa creamos más y mejores oportunidades de empleo en zonas costeras al permitir que las y los pescadores artesanales puedan ampliar las actividades productivas de sus embarcaciones”, afirmó Villalta en declaraciones recogidas por la bancada del Frente Amplio.

PUBLICIDAD

El diputado José María Villalta señala que las licencias duales fortalecerán el empleo en comunidades rurales costeras. REUTERS/Mayela Lopez
El diputado José María Villalta señala que las licencias duales fortalecerán el empleo en comunidades rurales costeras. REUTERS/Mayela Lopez

La propuesta considera que las embarcaciones registradas podrán brindar servicios turísticos durante todo el año, siempre que mantengan su actividad pesquera comercial. De acuerdo con el comunicado, esta habilitación permitirá a los pescadores mantener su acceso a los recursos marinos y, al mismo tiempo, participar en la industria turística, que representa un componente importante para la economía costarricense.

Villalta añadió que la reforma contribuirá al desarrollo sostenible de la pesca artesanal y permitirá a los pescadores diversificar su actividad durante las épocas de veda, facilitando la pesca de otras especies y el aprovechamiento de temporadas bajas para el turismo. “Esta reforma tiene enfoque territorial y contribuirá al desarrollo de la actividad pesquera sostenible. Además, las y los pescadores podrán realizar actividades turísticas durante épocas de veda, pudiendo recurrir a la pesca de otras especies”, subrayó el legislador.

La integración de pesca y turismo apunta a desarrollar prácticas sostenibles y diversificadas en las costas de Costa Rica. Cortesía: CCK Ketchum
La integración de pesca y turismo apunta a desarrollar prácticas sostenibles y diversificadas en las costas de Costa Rica. Cortesía: CCK Ketchum

El Frente Amplio sostiene que la iniciativa responde a demandas históricas de los pescadores artesanales, quienes han solicitado mayor flexibilidad y opciones para enfrentar la estacionalidad y las fluctuaciones del sector. El proyecto será debatido en comisiones antes de pasar a discusión en el plenario legislativo.

Con este planteamiento, la bancada del Frente Amplio busca establecer una herramienta legal que modernice la normativa pesquera y fortalezca la integración entre las actividades tradicionales y el turismo, en línea con los esfuerzos de desarrollo rural sostenible.

Temas Relacionados

Costa Ricapescadores artesanaleslicencias dualesICOPESCAICTFrente AmplioPesca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salvadoreña Brenda Cerén se despide del Atlas Femenil tras cuatro años de entrega

La seleccionada salvadoreña Brenda Cerén confirmó de manera oficial su salida del Atlas Femenil tras cuatro años de una exitosa trayectoria vistiendo la camiseta rojinegra

La salvadoreña Brenda Cerén se despide del Atlas Femenil tras cuatro años de entrega

Múltiples lesionadas tras colisión entre rastra y autobús en El Salvador

El percance ocurrió en el kilómetro 50, en el tramo entre San Salvador y Santa Ana, cerca del puente El Congo, y movilizó a socorristas que trasladaron a los lesionados a hospitales

Múltiples lesionadas tras colisión entre rastra y autobús en El Salvador

Panamá destinará $9.2 millones para la logística de la Semana de Alto Nivel que reunirá a 94 delegaciones

La agenda incluirá la Asamblea General de la OEA, la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad de las Democracias y los actos por los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Panamá destinará $9.2 millones para la logística de la Semana de Alto Nivel que reunirá a 94 delegaciones

Más de 1.1 millones de personas ya están protegidas contra influenza estacional en Costa Rica

La campaña de vacunación impulsada por la Caja Costarricense de Seguro Social alcanza el 75% de la meta, pero persiste brecha en grupos de riesgo

Más de 1.1 millones de personas ya están protegidas contra influenza estacional en Costa Rica

Localizaron a un joven nicaragüense desaparecido desde 2023 tras una publicación de un hospital en Costa Rica

Hernaldo Antonio Calero Orozco había sido reportado como ausente en Matagalpa y el centro de salud confirmó que ya contactó a sus familiares

Localizaron a un joven nicaragüense desaparecido desde 2023 tras una publicación de un hospital en Costa Rica

TECNO

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

El fallo de seguridad de iPhones antiguos que solo se resuelve cambiando de dispositivo

Cómo activar la función de Google en el celular para protegerte de llamadas spam

Cuidado con EvilTokens, el nuevo fraude que se disfraza de Microsoft para infiltrarse en cuentas corporativas

ENTRETENIMIENTO

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

Tras las señales de la Unión Europea, Rusia se abrió al diálogo con el bloque continental

Polonia revocó la Orden del Águila Blanca a Volodimir Zelensky debido a una disputa histórica

Rusia anunció avances en Donetsk: ocupó la localidad de Yurkovka

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”