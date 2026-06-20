Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica

El proyecto de ley 25.620 propone habilitar licencias duales para pesca artesanal y turismo en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pescadores artesanales de Costa Rica podrían acceder a nuevas oportunidades económicas gracias al proyecto de ley para la Diversificación Sostenible de la Pesca Artesanal y su Integración al Turismo, presentado por la Fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. La propuesta introduce las denominadas “licencias duales”, que permitirían a los titulares de licencias de pesca artesanal realizar actividades turísticas a bordo de sus mismas embarcaciones, sin modificar su actividad principal.

El proyecto de ley 25,620 plantea la adición de varios artículos a la Ley de Pesca y Acuicultura y a la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. El objetivo es crear una habilitación turística complementaria de pesca, gestionada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). De aprobarse, los pescadores podrán ofrecer servicios turísticos en sus propias embarcaciones, ampliando las fuentes de ingreso y promoviendo alternativas sostenibles.

PUBLICIDAD

La iniciativa incorpora el artículo 79 ter a la legislación pesquera, donde se establece que el INCOPESCA, en coordinación con el ICT, otorgará la habilitación turística complementaria de pesca al titular de licencia comercial de pequeña o mediana escala que lo solicite, permitiendo así la operación dual y la diversificación de la actividad productiva. Esta medida busca fortalecer la economía de las comunidades costeras y mitigar el impacto de las vedas pesqueras, al permitir actividades turísticas durante esos periodos.

El diputado José María Villalta, impulsor del proyecto, destacó que la reforma tiene un enfoque territorial y responde a la necesidad de crear más y mejores empleos en las zonas costeras. “Con esta nueva iniciativa creamos más y mejores oportunidades de empleo en zonas costeras al permitir que las y los pescadores artesanales puedan ampliar las actividades productivas de sus embarcaciones”, afirmó Villalta en declaraciones recogidas por la bancada del Frente Amplio.

PUBLICIDAD

El diputado José María Villalta señala que las licencias duales fortalecerán el empleo en comunidades rurales costeras. REUTERS/Mayela Lopez

La propuesta considera que las embarcaciones registradas podrán brindar servicios turísticos durante todo el año, siempre que mantengan su actividad pesquera comercial. De acuerdo con el comunicado, esta habilitación permitirá a los pescadores mantener su acceso a los recursos marinos y, al mismo tiempo, participar en la industria turística, que representa un componente importante para la economía costarricense.

Villalta añadió que la reforma contribuirá al desarrollo sostenible de la pesca artesanal y permitirá a los pescadores diversificar su actividad durante las épocas de veda, facilitando la pesca de otras especies y el aprovechamiento de temporadas bajas para el turismo. “Esta reforma tiene enfoque territorial y contribuirá al desarrollo de la actividad pesquera sostenible. Además, las y los pescadores podrán realizar actividades turísticas durante épocas de veda, pudiendo recurrir a la pesca de otras especies”, subrayó el legislador.

PUBLICIDAD

La integración de pesca y turismo apunta a desarrollar prácticas sostenibles y diversificadas en las costas de Costa Rica. Cortesía: CCK Ketchum

El Frente Amplio sostiene que la iniciativa responde a demandas históricas de los pescadores artesanales, quienes han solicitado mayor flexibilidad y opciones para enfrentar la estacionalidad y las fluctuaciones del sector. El proyecto será debatido en comisiones antes de pasar a discusión en el plenario legislativo.

Con este planteamiento, la bancada del Frente Amplio busca establecer una herramienta legal que modernice la normativa pesquera y fortalezca la integración entre las actividades tradicionales y el turismo, en línea con los esfuerzos de desarrollo rural sostenible.