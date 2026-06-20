Dibu Martínez mostró la intimidad de un nuevo asado en la concentración de la selección argentina en el Mundial: “Todo light”

El Dibu Martínez volvió a mostrar la excelente camaradería en el seno de la delegación

Como ya es una costumbre en la selección argentina en la previa de un partido, Emiliano Martínez mostró la intimidad del asado que disfrutó la delegación albiceleste del Mundial 2026 en Kansas City. La comida se llevó a cabo antes del encuentro que se jugará el lunes a las 14:00 en el Dallas Stadium contra Austria, adonde el equipo de Lionel Scaloni llega después del 3-0 ante Argelia en el debut.

El asado del viernes por la noche volvió a quedar a cargo del chef Diego Iacovone, una figura habitual en las concentraciones de la selección y que tiene una larga historia con la Celeste y Blanca. El Dibu registró la escena en un video publicado en su Instagram y guió la recorrida entre las parrillas, donde se cocinaban provoletas, chorizos, mollejas y bife de chorizo.

PUBLICIDAD

“¿Qué tenemos acá, Dieguito?”, soltó el arquero, en una pregunta ya típica en sus videos para mostrar los asados. Iacovone respondió: “Tenemos provoleta, chori, molleja, bife de chorizo”. Frente a la cantidad de comida sobre el fuego, el arquero del Aston Villa sumó otra broma: “¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina, ¿no?”. El chef siguió el juego y contestó: “Lo llamé pero no me atendió”.

El guardián del arco albiceleste remató la secuencia con la frase que dominó el video: “Todo light, todo light”. Mientras tanto, los presentes se reían de las intervenciones del marplatense. En el video también aparecieron Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, que se sumaron a supervisar que todo estuviera en orden. Ambos saludaron a cámara y acompañaron con sonrisas los chistes del arquero.

PUBLICIDAD

El cierre del registro quedó a cargo del propio Dibu, que elogió al cocinero con una frase directa: “El mejor, lejos”. Giuliano, con un perfil más reservado, también compartió contenido del encuentro, aunque se limitó a publicar una foto de la parrilla con chorizos, mollejas y cortes de carne, acompañada por corazones con los colores de la bandera argentina.

La historia que subió Giuliano Simeone sobre el asado en la concentración de la Selección (@giulisimeone)

La concentración en Kansas ya había tenido otro asado en los días previos al debut, cuando una fuerte tormenta de viento y lluvia activó alertas meteorológicas en esa región y obligó a la población a buscar refugio. Aun en ese contexto, la delegación mantuvo la costumbre y compartió una comida con carne y achuras llevadas desde la Argentina en el hotel de concentración, con casi 90 integrantes reunidos bajo techo.

PUBLICIDAD

En aquel video, también difundido por el Dibu Martínez, se observó a los asadores trabajando bajo un techado lateral del hotel Origin, junto al río Missouri, con banderas argentinas alrededor y la parrilla cargada con morcillas, chorizos, mollejas, asado y vacío. “¿Qué pasa Dieguito?”, preguntó entonces el arquero, y uno de los parrilleros respondió: “Peleando contra viento y marea”.

Mientras el plantel sostiene esas rutinas fuera de la cancha, el cuerpo técnico retomó los entrenamientos en Kansas City con foco en el partido frente a Austria. La principal duda que dejó la práctica del viernes pasa por el lateral derecho, donde Nahuel Molina parece sacar ventaja sobre Gonzalo Montiel.

PUBLICIDAD

El defensor de River Plate, titular en el debut, arrastra una molestia en el isquiotibial y realizó tareas diferenciadas en el gimnasio. Por su parte, el futbolista del Atlético de Madrid ya dejó atrás la lesión muscular que lo había apartado de los amistosos previos al Mundial 2026 y apunta a volver al once inicial.

El arquero grabó la intimidad del plantel mientras en Kansas hay alerta por tornado

En el resto de la defensa no se perfilan más cambios. Cristian Romero y Lisandro Martínez continuarían como zagueros centrales, mientras Facundo Medina seguiría en el lateral izquierdo, aunque Nicolás Tagliafico trabajó a la par del grupo por segundo día consecutivo tras evolucionar de un microdesgarro sufrido hace dos semanas y podría sumar minutos.

PUBLICIDAD

Una situación parecida atraviesa Leandro Paredes, que superó una distensión muscular y aparece como alternativa para el lunes. El cuerpo técnico no lo proyecta como titular, pero lo considera una variante para aportar experiencia y control en la mitad de la cancha.

La otra decisión pendiente de Lionel Scaloni está en la delantera, donde debe elegir al acompañante de Messi. Julián Álvarez dejó una buena respuesta física tras ingresar en el debut y podría imponerse sobre Lautaro Martínez, que todavía no logró marcar en Copas del Mundo.

PUBLICIDAD

Algunas de las carnes que estaban en la parrilla y serían degustadas por los jugadores

Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, dos de los jugadores que acompañaron a los cocineros