Pampita recordó cómo inició su relación con Martín Pepa: “El más lindo de todos”

Pampita contó cómo inició su romance con el empresario

Después de un extenso recorrido marcado por viajes, distanciamientos, reencuentros y reconciliaciones, Pampita y Martín Pepa atraviesan una etapa romántica en Estados Unidos. En ese marco, durante una participación en televisión, la modelo rememoró cómo se inició el vínculo con el empresario, aportando detalles sobre los primeros momentos de una relación que, con el tiempo, se consolidó.

Carolina “Pampita” Ardohain fue invitada al programa Mundo Mundial, parte de la cobertura especial que DGO Stream realiza desde Miami con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026. Frente a las cámaras, la conductora relató cómo fue el primer acercamiento con Martín Pepa, polista y empresario, y profundizó en el rol de la familia, especialmente en el recuerdo de su hija Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

PUBLICIDAD

La historia entre Pampita y Pepa comenzó en la infancia. “Nos conocimos cuando éramos chicos porque su familia tenía una fundación y me eligieron como madrina, ya que somos todos de La Pampa”, explicó la modelo. La relación entre ambas familias se mantuvo con el paso de los años, aunque la distancia y los distintos caminos personales hicieron que Ardohain y Pepa no volvieran a encontrarse durante mucho tiempo.

El destino los reunió nuevamente en un momento difícil para Pampita: la muerte de su hija Blanca. “Cuando falleció mi hija, la mamá de Martín me preguntó qué haríamos para el cumpleaños de Blanca. Era el primero sin ella. Me sugirió que hiciéramos algo especial en nuestro pueblo”, recordó. A raíz de esa propuesta, se concretó la creación de una plaza para niños, con un cartel que lleva la frase: “Blanca con tu luz aquí jugamos”, ideada por la madre de Pepa.

PUBLICIDAD

La pareja de Pampita y Martín Pepa celebra su amor con sonrisas y collares de flores (Instargam)

El reencuentro entre Pampita y la familia Pepa se produjo durante una peregrinación en La Pampa. “Fue en ese contexto, yo me había separado hacía dos meses, y la mamá de Martín me comentó que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos a buscar a su nieta porque estaba ayudando a su hijo tras una separación”, relató la conductora.

Impulsada por la curiosidad, Pampita preguntó: “¿Se separó?” Según sus propias palabras, no había visto a Martín en dos décadas y apenas lo recordaba. “Me puse toda colorada”, admitió. Al día siguiente, la madre de Martín compartió con su familia que había caminado con Pampita y señaló que notó un interés en su hijo. Martín, sorprendido, respondió que nunca había hablado con ella ni siquiera tenía su número de teléfono.

PUBLICIDAD

Ese intercambio marcó el inicio de una nueva etapa. El vínculo, que comenzó con lazos familiares y se vio atravesado por circunstancias personales, evolucionó en una relación sentimental. Hoy, Pampita y Martín Pepa disfrutan de su presente juntos en Estados Unidos, mientras recuerdan el camino que los llevó a reencontrarse.

La imagen muestra a la modelo Pampita con un grupo de amigos y Martín Pepa durante diversas actividades sociales, incluyendo una cena y un evento en Miami.

Como prueba del romance que viven, en las últimas horas, Pampita pausó su agenda mundialista para disfrutar de una salida con su novio. La jornada arrancó de día, con un almuerzo al aire libre rodeado de vegetación tropical. Pampita se sentó a la mesa junto a María Albero, Analía Castellanos y Claudia Albertario, con copas de vino blanco sobre el mármol y el verde exuberante de Miami como fondo. Las tres posaron para una selfie que Albero compartió en sus stories, etiquetando a sus compañeras de mesa. El clima era distendido y el grupo se completó con Hernán Arriaga, Max Orlandi, Marta Fort y Leonel Saleh, todos acomodados alrededor de una mesa larga bajo el cielo abierto.

PUBLICIDAD

Antes de que cayera la noche, Pampita y María Albero también tuvieron su momento a solas. Las dos posaron juntas en una selfie más íntima, con tonos tierra en sus looks y el jardín de fondo, en una imagen que Albero subió a sus propias stories con emojis de estrella y corazón.

La velada tuvo una segunda etapa con más producción. Pampita y Claudia Albertario se trasladaron al evento Miami Fashion Sunset, organizado en La Fernetería Miami. Allí posaron juntas ante el cartel del show, que lucía los colores dorados y rojos del evento.

PUBLICIDAD

El cierre de la noche reunió a la pareja. Martín Pepa y Pampita posaron junto a María Albero y Hernán Arriaga frente a La Fernetería, en una foto grupal que el propio Pepa compartió en sus stories con la etiqueta “Miami” y destellos dorados. Otra imagen, tomada con la luz azul del atardecer tardío, muestra a los cuatro en una versión más relajada del mismo momento, con Arriaga en el centro y las sonrisas de quienes terminan una buena jornada lejos de casa.