La franquicia de Miss Universo Belice pasa a manos de una entidad con sede en El Salvador

La fundación de Belice había pedido una pausa estratégica y planeaba regresar a Miss Universo en 2027, pero la franquicia fue reasignada a una organización de El Salvador./ (Breaking Belize News)

Por primera vez, la administración de Miss Universo Belice estará a cargo de una entidad con sede en El Salvador, según informó Breaking Belize News. Esta decisión marca un cambio significativo en la representación del país dentro del certamen internacional y ha generado reacciones de decepción entre quienes lideraban la marca en territorio beliceño.

Los datos, que originalmente han sido difundidos por la organización Miss Universo Belice, indican que la franquicia nacional fue otorgada por la instancia internacional a una organización radicada en El Salvador.

El anuncio subraya el impacto de esta medida para los equipos, patrocinadores y voluntarios beliceños, quienes habían trabajado en fortalecer la presencia y el estándar del concurso local.

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“Este resultado es profundamente desalentador, dadas la dedicación y el arduo trabajo de la Fundación, nuestros patrocinadores, delegadas, reinas, voluntarios y simpatizantes que han trabajado incansablemente para elevar el nivel de los certámenes en Belice”, expresa el comunicado recogido por Breaking Belize News.

La organización local resaltó que, durante su gestión, se crearon oportunidades para delegadas y reinas que tras su paso por el certamen asumieron roles de liderazgo y representación a nivel nacional.

“Nos enorgullece igualmente que, como beliceños, hayamos creado intencionalmente oportunidades para que creativos locales, empresarios y pequeñas empresas muestren su talento y contribuyan al éxito de nuestra organización”, agrega la declaración oficial.

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El Miss Universo es el certamen de belleza más reconocido y visto a nivel mundial. /(Foto: Captura de IG)

El traspaso de la franquicia ocurre en un contexto donde la organización Miss Universo a nivel internacional decidió reasignar la representación beliceña sin esperar el proceso de reorganización solicitado por la sede local. En el comunicado, la fundación de Belice explicó que había notificado a Miss Universo su intención de hacer una pausa estratégica en la participación, con planes de regresar en 2027, pero la respuesta fue la entrega inmediata de la franquicia a la entidad salvadoreña.

“No queríamos que la noticia de que la franquicia de Miss Universo Belice se otorgara a una organización fuera de Belice se anunciara a través de un comunicado de prensa, ya que nos parecía impersonal”, señaló la fundación.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la organización de El Salvador que asumirá oficialmente la dirección de Miss Universo Belice ni sobre el proceso para seleccionar a las próximas representantes. La incertidumbre rodea el futuro de la participación beliceña en el certamen de 2025, mientras las actuales autoridades afirman que la titular Miss Universo Belice 2025, Isabella Zabaneh, continúa disponible para presentaciones, conferencias, iniciativas comunitarias y colaboraciones con marcas.

En su comunicado, la organización Miss Universo Belice reiteró el compromiso con la excelencia, las prácticas éticas y el empoderamiento femenino, al tiempo que reconoció el trabajo de patrocinadores, delegadas, reinas y colaboradores. “Juntos, hemos logrado elevar el estándar de la competencia, proporcionar valiosos recursos, herramientas, mentoría y oportunidades a nuestras delegadas, y mantener la transparencia e integridad en la administración de todos los fondos de patrocinadores y de la organización”, puntualizó la entidad.

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La organización publicó el comunicado oficial a través de las redes sociales.

La reestructuración de la franquicia deja en suspenso el futuro de la participación beliceña en Miss Universo, mientras se esperan anuncios sobre los próximos pasos oficiales y el papel de la nueva administración en la preparación y selección de candidatas para futuras ediciones.

El Salvador y su vínculo con los certámenes de belleza

El Salvador ha fortalecido su presencia en el circuito internacional de certámenes de belleza en los últimos años. El país centroamericano fue sede del certamen Miss Universo 2023, cuando la nicaragüense Sheynnis Palacios obtuvo la corona. El evento reunió a decenas de delegaciones y atrajo la atención mediática regional, consolidando a El Salvador como un actor relevante en la industria de los concursos de belleza.

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La organización Miss Universo en El Salvador ha sido reconocida por su capacidad para organizar eventos de alto perfil, así como por su infraestructura y apoyo oficial. La edición 2023 representó una oportunidad para mostrar el potencial turístico y organizativo del país, que antes había albergado el certamen en 1975. La llegada de la franquicia beliceña a una entidad salvadoreña refuerza la posición de El Salvador como referente en el ámbito de los concursos de belleza a nivel centroamericano.