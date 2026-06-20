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Guatemala: La vicepresidenta Karin Herrera lidera una reunión del GABECO sobre combustibles e inflación

El Ejecutivo analizó la caída prevista del crudo y su posible traslado a los costos internos, mientras revisó medidas para impulsar el crecimiento, el turismo sostenible, la infraestructura vial y el seguimiento a la evaluación del FMI

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Salón ornamentado con personas sentadas alrededor de una mesa larga; pantalla de proyección muestra gráficos de gasolina regular; banderas de Guatemala en la pared
Karin Herrera encabezó la tercera reunión del GABECO, donde el Gobierno de Guatemala evaluó la baja del precio internacional del petróleo y su impacto en combustibles, inflación y actividad económica. (Banco de Guatemala)

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la tercera reunión del GABECO, donde el Gobierno de Guatemala evaluó la baja esperada en el precio internacional del petróleo y su posible efecto sobre los combustibles, la inflación y la actividad económica, al tiempo que revisó planes de turismo sostenible, infraestructura vial y el seguimiento a la evaluación del Fondo Monetario Internacional.

Uno de los datos centrales del encuentro fue la proyección del ingreso de 3.6 millones de visitantes internacionales este año, con una derrama económica cercana a USD 1,500 millones, dentro de una estrategia oficial que busca ampliar la conectividad y sumar nuevos productos turísticos.

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Herrera afirmó que el gabinete seguirá articulando esfuerzos interinstitucionales en 11 mesas de trabajo para hacer más eficientes los recursos económicos.

También sostuvo que la coordinación entre ministerios, secretarías y autoridades del Ejecutivo apunta a fortalecer iniciativas de desarrollo económico para las familias guatemaltecas. De acuerdo con información del Diario de Centroamérica.

Según el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, el barril de petróleo cerró el 18 de junio en USD 76.60. El funcionario explicó que los mercados reaccionaron de forma favorable ante la expectativa de una normalización de los flujos de crudo, después del acuerdo preliminar anunciado para reducir las tensiones en Medio Oriente.

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González Ricci señaló que la reapertura gradual de rutas estratégicas para el transporte de petróleo elevó la confianza de los inversionistas, aunque persisten riesgos vinculados al cumplimiento de esos compromisos internacionales. Agregó que el mercado de futuros anticipa una reducción progresiva de los precios en los próximos años.

Las proyecciones presentadas en la reunión ubican el precio promedio del barril en USD 79.07 para este año, en USD 70.05 para 2027 y en USD 67.93 para 2028.

El presidente del Banco Central dijo que esa tendencia podría trasladarse de manera gradual a los precios internos de los combustibles y favorecer un entorno de estabilidad para la inflación y el crecimiento económico del país.

Interior de un salón con arquitectura clásica, columnas, balcones y ventanales con vitrales. Múltiples personas sentadas en mesas largas con micrófonos
Karin Herrera encabezó la tercera reunión del GABECO, donde el Gobierno de Guatemala evaluó la baja del precio internacional del petróleo y su impacto en combustibles, inflación y actividad económica. (Banco de Guatemala)

El plan turístico prevé nuevas rutas aéreas y un teleférico entre La Aurora y Antigua

El director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbeck, informó sobre los avances del Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036. Indicó que fue elaborado mediante un proceso participativo con más de 2 mil personas y 70 talleres departamentales.

Whitbeck precisó: “Se plantearon cuatro estrategias, 17 lineamientos, 103 acciones y 12 metas estratégicas”. Añadió que entre los avances figuran el fortalecimiento de la conectividad aérea y la promoción internacional del destino.

El funcionario explicó que trabajan con la Dirección General de Aeronáutica Civil en conectividad aérea y nuevas rutas. En ese marco, mencionó nuevas conexiones internacionales operadas por Wingo, Avianca, Air Canada, Frontier y TAG, además del reconocimiento obtenido por Guatemala al ganar el premio al mejor stand de país durante la Feria Internacional Fitur.

También anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica financiará con hasta USD 500 mil los estudios de preinversión para el proyecto de teleférico que conectará el Aeropuerto Internacional La Aurora con Antigua Guatemala. Sobre esa obra, afirmó: “Facilitará la movilidad de forma sostenible y creará otro producto turístico para la región”.

Comunicaciones reportó 31 obras viales en marcha y 27 en reactivación

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, informó que el CIV mantiene 31 proyectos viales en ejecución, que cubren 709 kilómetros de carreteras y 560 metros de puentes en distintas regiones del país. La funcionaria dijo que estas obras buscan ampliar la presencia territorial y mejorar la conectividad en el interior de la República.

Zea agregó que otros 27 proyectos están en proceso de reactivación y representan 326 kilómetros de carreteras y 1.500 metros de puentes. Sobre ese paquete, sostuvo: “En muy corto tiempo esperamos tener estos 27 proyectos más”.

La ministra añadió que desde diciembre se concluyeron ocho proyectos. También indicó que el plan de infraestructura incluye más de 300 intervenciones entre construcción, mantenimiento y preinversión.

El viceministro de Administración Financiera, Delfino Figueroa, se refirió al seguimiento de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y explicó que la revisión del Artículo IV se basa en hallazgos preliminares de la reciente misión técnica del organismo. “Son hallazgos muy agregados y preliminares”, señaló.

Figueroa dijo que el informe final será sometido a discusión y publicación en los próximos meses. Añadió que la evaluación preliminar reconoce a Guatemala como “Una economía resiliente” y sitúa el crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del 4,3%, mientras el análisis completo del Fondo Monetario Internacional será publicado oficialmente en agosto de este año.

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