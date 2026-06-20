Milei vuelve a Rosario por el Día de la Bandera: reaparecerá con Adorni y Villarruel se sentará a metros suyo

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la derecha, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor a policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El foco que se posa sobre la política nacional se trasladará este sábado a la ciudad de Rosario, donde se celebrará una nueva conmemoración por el Día de la Bandera. El presidente Javier Milei volverá a asistir a esta ceremonia después de haber faltado al acto del año pasado. Así, será la segunda ocasión que presida y hable frente al Monumento Histórico Nacional de la Bandera.

Pero la aparición de este año está cargada por dos hechos de alto componente simbólico. En primer lugar, volverá a compartir un evento con Victoria Villarruel, con quien tiene una relación irreconciliable. La Vicepresidenta forzó su presencia en el acto pese a no haber sido invitada por la Casa Rosada y estará a metros de su ex compañero de fórmula. En segundo término, será la reaparición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la controvertida entrevista en la que dio su versión de su crecimiento patrimonial.

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La vuelta de Milei a este acto en Rosario será con prácticamente toda la cúpula de su administración. Viajará con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a las 9 en un vuelo que partirá desde Aeroparque y que llegará cuarenta minutos más tarde al Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”. Después del cordón de honor que le harán, recorrerá un tramo de 10 minutos en helicóptero hacia la sede rosarina de Prefectura Naval. 800 metros más adelante será recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin; quienes son los anfitriones de la ceremonia.

La única vez que Milei fue a Rosario para el acto por el Día de la Bandera fue en 2024 (Presidencia)

Un avión militar con todos los funcionarios ejecutivos y dirigentes oficialistas partirá a las 8 de la mañana desde el aeropuerto porteño. Hasta la redacción de esta nota, los encargados de protocolo tenían confirmados a todos los ministros a excepción de Juan Bautista Mahiques (Justicia), que no llegará porque estará volviendo de París. Están incluidos en la comitiva el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. No será de la partida el asesor presidencial Santiago Caputo.

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Por su cuenta irá Victoria Villarruel, quien es la única representante del Gobierno que estuvo tanto en 2024 como 2025 (en esa ocasión Milei lo celebró en el Campo Argentino de Polo). “No se va a perder un acto patrio de estas características”, justificaban en la previa desde su entorno. Al igual que el tedeum del 25 de Mayo, la Dirección de Ceremonial de Presidencia no la invitó. Pese a eso, la Vice avisó en sus redes que iba a ir de todas maneras.

Ahí es donde entró el rol de Pullaro y Javkin. “Si se apersona no la vamos a dejar afuera. Hay una cuestión de investidura que vamos a convalidar”, afirmaron en el entorno de uno de los dos, desde donde dejaron en claro que no iban a buscar meterse en la interna palaciega del oficialismo ya que “el acto por el Día de la Bandera está por encima de cualquier pelea”, tanto para los santafesinos como para los rosarinos.

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Fotografía de archivo de la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. EFE/ Franco Trovato Fuoco

La disposición del acto será la siguiente: al igual que se hace desde hace años, habrá un escenario con una tarima en la que se dispondrán Milei, Pullaro y Javkin. Abajo habrá dos bloques de sillas divididos por un pasillo, de un lado Nación y del otro Provincia. Villarruel estará en este último segmento.

Desde que comenzó la fuerte interna de ambos, son contadas las veces que Milei y Villarruel han compartido un espacio común. Más raras han sido las ocasiones si no se toma en cuenta las Aperturas de Sesiones Ordinarias en el Congreso, un evento marcadamente protocolar. Para este caso, el Presidente no tiene la obligación de ir a saludarla ni tampoco planea hacerlo.

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Sobre el Senado que preside Villarruel se dirime lo que podría ser el pedido de interpelación que impulsará la oposición esta semana sobre Manuel Adorni. La Cámara alta busca interpelarlo y avanzar hacia una moción de censura. El primer examen decisivo llegará con la sesión convocada en el Senado, donde el peronismo empuja una interpretación constitucional que le permitiría aprobar el pedido con 37 votos pese a que la iniciativa no tiene despacho de comisión. Si prospera, Adorni deberá presentarse el 2 de julio ante los senadores.

Es por esa tensión que para algunos de los que estarán presentes Adorni será la principal figura que observarán los asistentes. “Queremos evitar al máximo que haya algún tipo de actividad de repudio o que se pueda generar un momento incómodo”, afirmó un integrante del oficialismo a Infobae. Es lo que creen que puede pasar varios de los diputados nacionales por Santa Fe que fueron invitados por protocolo al evento, al igual que los senadores nacionales de esa provincia. Uno de ellos pronosticó que será “un sainete”.

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El operativo de seguridad para el acto del Día de la Bandera en Rosario contempla tres anillos de control alrededor del Monumento a la Bandera, con un despliegue de aproximadamente 350 policías santafesinos y agentes federales. El dispositivo se activará desde las 6 de la mañana y empleará motocicletas, drones y personal de infantería para vigilar el área central y sus alrededores. El anillo más externo se ubicará a seis cuadras del sitio del acto, lo que prevé la intersección con manifestantes que marcharán hacia la ceremonia, mientras que en la zona principal se reforzará la presencia policial

El cronograma del acto por el Día de la Bandera comenzará con la recepción de Pullaro y Javkin. Luego se izará la Bandera cantando “Aurora”, la cual se ejecutará por la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Patricios. Luego del Himno Nacional, darán unas breves palabras el intendente rosarino y el gobernador santafesino. A continuación se hará la tradicional Toma de Juramento a la bandera a los liceístas y personal militar, el cual será encabezado por el Jefe de Tropa, Coronel Sebastián Mateo Marincovich. El cierre será hecho por Milei, que prevé hablar tan solo unos minutos, tal y como lo hace en este tipo de eventos. Se prevé que el acto finalice a las 11 y que una hora más tarde Milei aterrice en la Aeroestación Militar Aeroparque.

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