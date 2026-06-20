Política

Milei vuelve a Rosario por el Día de la Bandera: reaparecerá con Adorni y Villarruel se sentará a metros suyo

El Presidente cerrará la celebración frente al Monumento a la Bandera. La Vicepresidenta permanecerá apartada de los funcionarios nacionales, pero estará cerca. Intriga por los invitados en la primera aparición pública del jefe de Gabinete tras la presentación de su DDJJ

Guardar
Google icon
ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la derecha, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor a policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la derecha, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor a policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El foco que se posa sobre la política nacional se trasladará este sábado a la ciudad de Rosario, donde se celebrará una nueva conmemoración por el Día de la Bandera. El presidente Javier Milei volverá a asistir a esta ceremonia después de haber faltado al acto del año pasado. Así, será la segunda ocasión que presida y hable frente al Monumento Histórico Nacional de la Bandera.

Pero la aparición de este año está cargada por dos hechos de alto componente simbólico. En primer lugar, volverá a compartir un evento con Victoria Villarruel, con quien tiene una relación irreconciliable. La Vicepresidenta forzó su presencia en el acto pese a no haber sido invitada por la Casa Rosada y estará a metros de su ex compañero de fórmula. En segundo término, será la reaparición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la controvertida entrevista en la que dio su versión de su crecimiento patrimonial.

PUBLICIDAD

La vuelta de Milei a este acto en Rosario será con prácticamente toda la cúpula de su administración. Viajará con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a las 9 en un vuelo que partirá desde Aeroparque y que llegará cuarenta minutos más tarde al Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”. Después del cordón de honor que le harán, recorrerá un tramo de 10 minutos en helicóptero hacia la sede rosarina de Prefectura Naval. 800 metros más adelante será recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin; quienes son los anfitriones de la ceremonia.

Acto Día de la Bandera en Rosario - Javier Milei
La única vez que Milei fue a Rosario para el acto por el Día de la Bandera fue en 2024 (Presidencia)

Un avión militar con todos los funcionarios ejecutivos y dirigentes oficialistas partirá a las 8 de la mañana desde el aeropuerto porteño. Hasta la redacción de esta nota, los encargados de protocolo tenían confirmados a todos los ministros a excepción de Juan Bautista Mahiques (Justicia), que no llegará porque estará volviendo de París. Están incluidos en la comitiva el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. No será de la partida el asesor presidencial Santiago Caputo.

PUBLICIDAD

Por su cuenta irá Victoria Villarruel, quien es la única representante del Gobierno que estuvo tanto en 2024 como 2025 (en esa ocasión Milei lo celebró en el Campo Argentino de Polo). “No se va a perder un acto patrio de estas características”, justificaban en la previa desde su entorno. Al igual que el tedeum del 25 de Mayo, la Dirección de Ceremonial de Presidencia no la invitó. Pese a eso, la Vice avisó en sus redes que iba a ir de todas maneras.

Ahí es donde entró el rol de Pullaro y Javkin. “Si se apersona no la vamos a dejar afuera. Hay una cuestión de investidura que vamos a convalidar”, afirmaron en el entorno de uno de los dos, desde donde dejaron en claro que no iban a buscar meterse en la interna palaciega del oficialismo ya que “el acto por el Día de la Bandera está por encima de cualquier pelea”, tanto para los santafesinos como para los rosarinos.

Fotografía de archivo de la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. EFE/ Franco Trovato Fuoco
Fotografía de archivo de la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. EFE/ Franco Trovato Fuoco

La disposición del acto será la siguiente: al igual que se hace desde hace años, habrá un escenario con una tarima en la que se dispondrán Milei, Pullaro y Javkin. Abajo habrá dos bloques de sillas divididos por un pasillo, de un lado Nación y del otro Provincia. Villarruel estará en este último segmento.

Desde que comenzó la fuerte interna de ambos, son contadas las veces que Milei y Villarruel han compartido un espacio común. Más raras han sido las ocasiones si no se toma en cuenta las Aperturas de Sesiones Ordinarias en el Congreso, un evento marcadamente protocolar. Para este caso, el Presidente no tiene la obligación de ir a saludarla ni tampoco planea hacerlo.

Sobre el Senado que preside Villarruel se dirime lo que podría ser el pedido de interpelación que impulsará la oposición esta semana sobre Manuel Adorni. La Cámara alta busca interpelarlo y avanzar hacia una moción de censura. El primer examen decisivo llegará con la sesión convocada en el Senado, donde el peronismo empuja una interpretación constitucional que le permitiría aprobar el pedido con 37 votos pese a que la iniciativa no tiene despacho de comisión. Si prospera, Adorni deberá presentarse el 2 de julio ante los senadores.

Imagen J6NP4VPLAJEJBNRKGCAP7OFC4I

Es por esa tensión que para algunos de los que estarán presentes Adorni será la principal figura que observarán los asistentes. “Queremos evitar al máximo que haya algún tipo de actividad de repudio o que se pueda generar un momento incómodo”, afirmó un integrante del oficialismo a Infobae. Es lo que creen que puede pasar varios de los diputados nacionales por Santa Fe que fueron invitados por protocolo al evento, al igual que los senadores nacionales de esa provincia. Uno de ellos pronosticó que será “un sainete”.

El operativo de seguridad para el acto del Día de la Bandera en Rosario contempla tres anillos de control alrededor del Monumento a la Bandera, con un despliegue de aproximadamente 350 policías santafesinos y agentes federales. El dispositivo se activará desde las 6 de la mañana y empleará motocicletas, drones y personal de infantería para vigilar el área central y sus alrededores. El anillo más externo se ubicará a seis cuadras del sitio del acto, lo que prevé la intersección con manifestantes que marcharán hacia la ceremonia, mientras que en la zona principal se reforzará la presencia policial

El cronograma del acto por el Día de la Bandera comenzará con la recepción de Pullaro y Javkin. Luego se izará la Bandera cantando “Aurora”, la cual se ejecutará por la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Patricios. Luego del Himno Nacional, darán unas breves palabras el intendente rosarino y el gobernador santafesino. A continuación se hará la tradicional Toma de Juramento a la bandera a los liceístas y personal militar, el cual será encabezado por el Jefe de Tropa, Coronel Sebastián Mateo Marincovich. El cierre será hecho por Milei, que prevé hablar tan solo unos minutos, tal y como lo hace en este tipo de eventos. Se prevé que el acto finalice a las 11 y que una hora más tarde Milei aterrice en la Aeroestación Militar Aeroparque.

Temas Relacionados

Javier MileiVictoria VillarruelManuel AdorniDía de la BanderaRosarioMaximiliano PullaroPablo Javkin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Si tenemos que ir en cana, iremos”: la advertencia de un jefe de la CGT que preanuncia la dura batalla que promueven contra Milei

En la central obrera analizarán el jueves próximo un esquema de protestas “a la francesa”, mientras sus líderes presionan a sus colegas para que vayan a las reuniones de Consejo Directivo y se comprometan con las decisiones adoptadas

“Si tenemos que ir en cana, iremos”: la advertencia de un jefe de la CGT que preanuncia la dura batalla que promueven contra Milei

El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría

El jefe de Gabinete ganó tiempo en el Senado, pero la oposición avanza en el pedido de interpelación. Los funcionarios que están al frente de la negociación y las críticas hacia los aliados que piden la renuncia del funcionario

El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría

Milei le dará la bienvenida política a Ravier con la militancia libertaria en un acto con Santiago Caputo

La jura institucional será en la Casa Rosada, territorio de Karina Milei. Pero su lanzamiento político será en la Fundación Faro, el martes, junto al Presidente y con el asesor. Gesto en medio de la interna, luego del inicio de la investigación de la IGJ

Milei le dará la bienvenida política a Ravier con la militancia libertaria en un acto con Santiago Caputo

Banderazo a un año de la detención de Cristina Kirchner: la discusión que alimenta divisiones y dificulta la unidad

El encuentro será a las 14:30 en Parque Lezama. Máximo Kirchner será el único orador. Las fricciones incesantes entre los distintos sectores entorpecen el armado de una alternativa competitiva para el 2027

Banderazo a un año de la detención de Cristina Kirchner: la discusión que alimenta divisiones y dificulta la unidad

El vocero que ya no puede hablar: Milei blinda a Adorni pese a la presión política y judicial

El jefe de Gabinete resiste en su cargo y el Presidente parece decidido a respaldarlo. Sin embargo, la designación de Adrián Ravier como nuevo Vocero marca un cambio en la comunicación y evidencia el desgaste

El vocero que ya no puede hablar: Milei blinda a Adorni pese a la presión política y judicial

DEPORTES

La visita de una campeona del mundo y una scout de la MLS a la Argentina: el profundo debate sobre las mujeres en el fútbol

La visita de una campeona del mundo y una scout de la MLS a la Argentina: el profundo debate sobre las mujeres en el fútbol

“La gente siempre le agradece”: Los Calzones le dedicaron una nueva canción a Lionel Messi

La planificación de la selección argentina para el partido contra Austria: viaje relámpago y la despedida de un jugador

Dibu Martínez mostró la intimidad de un nuevo asado en la concentración de la selección argentina en el Mundial: “Todo light”

El curioso mensaje de Neymar en pleno partido de Brasil ante Haití por el Mundial

TELESHOW

Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

Anita Martínez interpreta a Ana Laura Merello: “Tita con su fuerza pudo hacerse de una vida”

Hernán Arbuco de La Champions Liga: “Arranqué con el éxito y después quedé solo con mi tristeza”

Pampita recordó cómo inició su relación con Martín Pepa: “El más lindo de todos”

La reacción de Marcelo Tinelli al probar uno de los platos picantes más típicos de México: “Me quedo sin aire”

INFOBAE AMÉRICA

Una astronauta de la ESA visitó Buenos Aires: “Me impresiona el fanatismo por el espacio en Argentina”

Una astronauta de la ESA visitó Buenos Aires: “Me impresiona el fanatismo por el espacio en Argentina”

Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica

La franquicia de Miss Universo Belice pasa a manos de una entidad con sede en El Salvador

Primer embarque de maquinaria para las 298 alcaldías ya llega a Honduras, anuncia presidente Nasry Asfura

Guatemala: La vicepresidenta Karin Herrera lidera una reunión del GABECO sobre combustibles e inflación