Primer embarque de maquinaria para las 298 alcaldías ya llega a Honduras, anuncia presidente Nasry Asfura

Cada municipio recibirá maquinaria para mantenimiento y reparación de carreteras. (FOTO: La Tribuna)

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, anunció este viernes la llegada al país del primer embarque de maquinaria pesada que será entregada a las 298 alcaldías municipales de Honduras, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales para la reparación y mantenimiento de carreteras.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que el cargamento ya arribó a puertos hondureños y que en las próximas horas comenzará el proceso de desembarque para posteriormente iniciar la distribución de los equipos a cada uno de los municipios beneficiados.

“El primer embarque de maquinaria destinado a que las 298 alcaldías de Honduras cuenten con su propio equipo para el mantenimiento y reparación de carreteras ya ha llegado a nuestros puertos”, expresó Asfura.

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El programa incluye garantía de mantenimiento por cuatro años. (FOTO: X)

De acuerdo con la información proporcionada por el Ejecutivo, cada alcaldía recibirá un kit de maquinaria diseñado para atender necesidades de infraestructura vial en sus respectivas comunidades.

El programa incluye además mantenimiento garantizado por un período de cuatro años y capacitación especializada para los operadores encargados de utilizar los equipos.

Según el gobierno, la iniciativa busca que los municipios cuenten con herramientas permanentes para intervenir caminos vecinales, carreteras secundarias y accesos comunitarios que durante años han enfrentado problemas por falta de recursos o limitaciones presupuestarias.

“Primero pusimos orden. Ahora estamos entregando resultados”, manifestó el mandatario al referirse al proyecto, considerado una de las principales apuestas de su administración para fortalecer la gestión municipal.

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El presidente sostuvo que la mejora de la red vial tendrá efectos directos en diversos sectores productivos del país, especialmente en las zonas rurales donde el estado de las carreteras influye en el traslado de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos y la movilidad de miles de ciudadanos.

Asimismo, destacó que una infraestructura vial en mejores condiciones permitirá impulsar el turismo, facilitar el comercio local y generar nuevas oportunidades de empleo en las comunidades.

“Honduras, con buenas carreteras para nuestros productores, para impulsar el turismo y generar desarrollo, estamos construyendo las condiciones para estar bien”, afirmó.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales. (FOTO: La Tribuna)

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Luis Castro, calificó la llegada de la maquinaria como el inicio de un compromiso histórico con los gobiernos municipales y aseguró que la iniciativa representa una muestra de presencia estatal en todo el territorio nacional.

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“La palabra del presidente Nasry Juan Asfura Zablah no se queda en discurso: se convierte en acción, en territorio y en resultados”, señaló el funcionario.

Castro agregó que los nuevos equipos permitirán a las alcaldías responder con mayor rapidez a las necesidades de infraestructura de sus comunidades y ejecutar trabajos que anteriormente dependían de apoyo externo o de recursos limitados.

“Esta maquinaria representa capacidad, respuesta y presencia del Estado en cada municipio. Representa caminos que se abren, comunidades que avanzan y alcaldías que tendrán mejores herramientas para servirle a su gente”, expresó.

El Ejecutivo asegura que la inversión mejorará la conectividad entre comunidades. (FOTO: X)

La distribución de maquinaria para las 298 alcaldías forma parte de una estrategia gubernamental orientada a descentralizar recursos y fortalecer la autonomía operativa de los gobiernos locales. Las autoridades consideran que contar con equipo propio permitirá reducir costos de contratación, acelerar proyectos de mantenimiento vial y mejorar la conectividad entre comunidades.

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Aunque aún no se ha detallado el cronograma completo de entrega, el Ejecutivo indicó que el proceso comenzará una vez finalicen las labores de desembarque y revisión técnica de los equipos que llegaron en este primer embarque.

La iniciativa ha sido presentada por el gobierno como una inversión de largo plazo destinada a mejorar la infraestructura municipal y generar condiciones más favorables para el desarrollo económico y social de las distintas regiones del país.