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Cómo activar la función de Google en el celular para protegerte de llamadas spam

Activar el filtro anti-spam solo requiere unos segundos desde la configuración del teléfono

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Android 16 llega con grandes novedades para sus usuarios. (Foto: Android)
El sistema utiliza inteligencia artificial y bases de datos para identificar números reportados por usuarios. (Android)

La proliferación de llamadas no deseadas se ha transformado en una de las principales molestias para quienes utilizan smartphones. Ofertas comerciales, promociones engañosas o intentos de fraude forman parte de la rutina de millones de personas que reciben comunicaciones sin haberlas solicitado. Ante este panorama, Google ha desarrollado una función integrada en sus dispositivos que permite bloquear automáticamente este tipo de llamadas y mejorar la experiencia de los usuarios de Android.

La función de protección contra llamadas spam no requiere la instalación de aplicaciones adicionales ni configuraciones complejas. Se encuentra disponible en la aplicación oficial de Google para realizar y recibir llamadas en dispositivos Android, y su activación solo lleva unos segundos. Esta herramienta representa una respuesta eficaz frente al acoso telefónico, permitiendo filtrar contactos indeseados y disminuir las interrupciones.

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El sistema integra el identificador de llamadas con un filtro inteligente capaz de detectar y marcar números sospechosos. Cuando una llamada potencialmente peligrosa intenta ingresar, aparece una alerta en pantalla antes de que el usuario atienda. En muchos casos, las llamadas se bloquean y ni siquiera llegan a sonar, lo que proporciona una capa adicional de seguridad y tranquilidad.

Android 16 llega con nuevo diseño y funciones para su app Teléfono.
La app Teléfono de Google filtra llamadas comerciales y posibles fraudes en dispositivos Android. (Google)

Activar el filtro anti-spam de Google paso a paso

El filtro para bloquear llamadas no solicitadas está integrado en la app “Teléfono de Google”, disponible en la mayoría de dispositivos Android y también para descarga gratuita desde la Play Store. El proceso de configuración es rápido y accesible para cualquier usuario.

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Para habilitar la función, primero se debe abrir la aplicación “Teléfono de Google” y seleccionar el ícono de Configuración en la esquina superior derecha. En el menú, es necesario ingresar en la sección “Identificador de llamadas y spam” y activar las opciones “Filtrar llamadas spam” y “Ver ID de emisor y spam”.

Una vez activadas estas funciones, el sistema comenzará a analizar automáticamente todas las llamadas entrantes. Si detecta que un número está relacionado con prácticas comerciales no deseadas o posibles fraudes, mostrará una advertencia en pantalla o, directamente, evitará que el teléfono suene. Así, los usuarios reciben únicamente las llamadas relevantes y reducen la exposición a interrupciones innecesarias.

Un escudo inteligente

La herramienta de Google se apoya en sistemas de detección que incorporan bases de datos actualizadas y algoritmos de inteligencia artificial para identificar números sospechosos. Esto abarca tanto las llamadas automatizadas como aquellas reportadas por otros usuarios.

La aplicación cuenta con la capacidad de advertir llamadas spam. (Google)
Las llamadas clasificadas como spam pueden bloquearse antes de que suene el dispositivo. (Google)

El identificador de llamadas proporciona información sobre quién intenta comunicarse y habilita la opción de marcar manualmente los números como spam o denunciarlos. Esta retroalimentación colectiva contribuye a mejorar el sistema con el paso del tiempo y hace que el filtro sea cada vez más eficiente.

El filtro anti-spam opera en segundo plano y no afecta el rendimiento general del dispositivo. Además, no solicita permisos adicionales más allá del acceso a las llamadas, lo que garantiza una solución liviana y segura en comparación con aplicaciones de terceros.

Medidas complementarias para proteger la privacidad

Aunque la herramienta de Google es eficaz, existen otras estrategias que pueden ayudar a reducir la cantidad de llamadas no deseadas. Una opción consiste en inscribirse en listas de exclusión publicitaria, lo que impide que empresas contacten al usuario con fines comerciales. También es posible bloquear manualmente los números que se repiten o activar el modo “No molestar” en horarios determinados.

Los usuarios pueden marcar manualmente números sospechosos y colaborar en la detección de spam. (Europa Press)
Los usuarios pueden marcar manualmente números sospechosos y colaborar en la detección de spam. (Europa Press)

Ante llamadas sospechosas o potencialmente fraudulentas, se recomienda no facilitar información personal y utilizar las opciones del sistema para reportar el número. Combinando estas medidas con el filtro inteligente de Google, los usuarios pueden recuperar el control sobre su línea telefónica y limitar al máximo las molestias causadas por el spam.

En solo unos minutos, cualquier usuario de Android puede fortalecer la protección de su teléfono y enfrentar con mayor seguridad el desafío de las comunicaciones no deseadas en la era digital.

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