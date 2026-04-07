Tecno

Desempleo por la IA: experto cree que es un mito de ‘marketing’ el fin del trabajo humano

Un científico de la Universidad de Nueva York analiza el auge de despidos en grandes tecnológicas como Meta

Guardar
Personas afectadas por el desempleo debido a la automatización y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
No es la IA, son los negocios: expertos cuestionan el alarmismo sobre el desempleo masivo por automatización – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a que la inteligencia artificial provoque una ola de desempleo masivo se ha instalado en el debate público y empresarial, alimentado por titulares alarmistas y por decisiones recientes de grandes compañías que justifican despidos señalando la automatización.

Sin embargo, Gary Marcus, científico cognitivo y profesor de la Universidad de Nueva York, desafía este discurso y sostiene que la narrativa de la IA como destructora de empleos es más un mito de marketing que una realidad fundamentada en los hechos.

La relevancia de este planteamiento radica en que, mientras muchas voces advierten sobre el fin del trabajo humano, Marcus argumenta que las empresas tecnológicas están utilizando a la IA como “tapadera” para justificar reestructuraciones internas, problemas económicos o la corrección de plantillas sobredimensionadas.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
El verdadero reto de la IA en el trabajo: menos desempleo, más presión y erosión del tiempo libre - (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el experto, la inteligencia artificial dista mucho de ser una fuerza capaz de reemplazar a los trabajadores en todos los sectores y, en muchos casos, su impacto en el mercado laboral es más limitado y matizado de lo que se suele presentar.

El mito de la IA como amenaza laboral

Marcus, reconocido por su visión crítica sobre la exageración de las capacidades actuales de la inteligencia artificial, explica que la idea de una IA general capaz de ejecutar cualquier tarea (y, por ende, de dejar a millones sin empleo) aún está lejos.

Muchas empresas han aprovechado el auge de la IA para asociar despidos a procesos de automatización, pero, de acuerdo con el investigador, en la mayoría de los casos existen razones subyacentes no tecnológicas: ajustes financieros, cambios estratégicos o la corrección de contrataciones excesivas en años anteriores.

No niega el avance de la automatización en ciertos sectores, pero subraya que la mayoría de los despidos masivos recientes en compañías como Google, Microsoft o Amazon tienen poco que ver con la implementación real de inteligencia artificial y mucho más con decisiones de negocio y gestión.

Un joven con expresión triste, llorando, sostiene una carta de despido y una caja con objetos personales en una oficina moderna. Robots humanoides trabajan en escritorios a su alrededor.
La automatización exige presencia humana para supervisar y validar procesos, aumentando la intensidad laboral y restringiendo nuevas oportunidades en vez de provocar un colapso del empleo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué muestran los datos sobre el trabajo en la era de la IA?

La visión de Marcus es respaldada por estudios recientes como el “State of the Workplace 2026” de Productivity Lab (ActivTrak), que revela que el uso de IA en el entorno laboral ha provocado un aumento en la carga de trabajo de los empleados, especialmente durante los fines de semana, y una reducción de los períodos de descanso.

Lejos de liberar tiempo y reducir el estrés, la automatización está desdibujando los límites entre la vida personal y profesional, exigiendo la supervisión y validación de los resultados generados por los sistemas inteligentes.

Aunque la IA permite completar tareas con mayor rapidez, también incrementa la intensidad y el volumen de trabajo. El informe evidencia que los empleados ahora dedican un 46% más de tiempo productivo los sábados y un 58% más los domingos que hace tres años, con jornadas fragmentadas y presión por mantenerse “siempre conectados”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno de la automatización requiere regulación y adaptación, priorizando el equilibrio entre eficiencia, descanso y bienestar en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Anthropic, desarrolladora de IA y creadora del modelo Claude AI, muestra que cerca del 90% del código generado en la empresa es producto de la automatización, pero esto no ha provocado una eliminación masiva de empleos. Lo que sí se observa es una ralentización en la creación de nuevos puestos y una restricción de oportunidades para jóvenes y profesionales en etapa inicial.

Curiosamente, los perfiles más expuestos a la automatización son aquellos con mayor formación y salarios más altos, como programadores, abogados y analistas financieros, mientras que los trabajos manuales muestran una exposición mucho menor.

Para Marcus y otros expertos, el reto de la IA no es el desempleo inmediato, sino la gestión del tiempo y el bienestar laboral. La automatización, lejos de reemplazar totalmente a los trabajadores, exige su presencia para supervisar, corregir y validar los procesos automatizados. El resultado es una erosión del tiempo libre y un aumento de la presión para estar disponibles fuera del horario convencional.

Temas Relacionados

CientíficoIADesempleoLaboralNueva YorkTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

La última actualización garantiza a los padres una supervisión efectiva en un espacio digital adaptado a las necesidades individuales de cada menor

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

La intrusión facilita estafas, puede afectar la reputación y permite el uso de técnicas de ingeniería social para obtener contraseñas bancarias o engañar a contactos

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

El ataque aprovechaba fallos antiguos de Android para tomar el control total del dispositivo

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Con frases icónicas y una actitud inquebrantable, el científico británico enseñó que el éxito surge de avanzar en pequeños pasos

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Si encuentras un cable USB en el suelo, déjalo ahí: podrías entregar el control del celular a un hacker

Al conectar el cable, pueden quedar expuestos datos bancarios, contraseñas, mensajes privados y todo lo escrito en el dispositivo, sin que el usuario lo note

Si encuentras un cable USB en el suelo, déjalo ahí: podrías entregar el control del celular a un hacker
DEPORTES
Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Las razones del “renacimiento” del Alpine que maneja Franco Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

La revelación sobre el futuro de Enzo Fernández después del Mundial que causó furor en Europa

Barracas Central recibirá a Vasco da Gama y Tigre jugará ante Alianza Atlético en Perú en su estreno por la Copa Sudamericana

River Plate tendría en la mira a otro campeón del mundo con la selección argentina para el próximo mercado de pases

TELESHOW
Flor Peña sorprende con su nuevo desafío: “No iba a hacer teatro, pero me encantó este proyecto”

Flor Peña sorprende con su nuevo desafío: “No iba a hacer teatro, pero me encantó este proyecto”

Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

José Chatruc habló de Sabrina Rojas luego del viaje a Punta del Este: “Somos amigos que nos besamos”

Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca quedó afuera de Gran Hermano por la fuerte caída: “No continuará”

El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

INFOBAE AMÉRICA

El Partido Comunista de Vietnam replican la estructura de poder del régimen de China: eligió a To Lam como presidente

El Partido Comunista de Vietnam replican la estructura de poder del régimen de China: eligió a To Lam como presidente

China y Rusia vetaron en la ONU la resolución para el desbloqueo del estrecho de Ormuz

Candidatos presidenciales de Perú ofrecen replicar el modelo de seguridad de Bukele

Retiran 4 bebidas de tiendas por error en el etiquetado que eleva el riesgo de reacciones graves

El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo