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Anthropic limita el uso de Claude y excluye apps como OpenClaw

La decisión de la compañía tiene una explicación técnica que apunta a la eficiencia y sostenibilidad de su infraestructura

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Anthropic - Claude - OpenClaw - tecnología - 5 de abril
El cambio anunciado por Anthropic afecta a miles de usuarios que habían construido flujos de trabajo complejos empleando Claude. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Europa Press)

La empresa Anthropic ha decidido restringir el uso de sus modelos de inteligencia artificial Claude Pro y Claude Max, bloqueando que sus suscriptores utilicen estas herramientas en aplicaciones de terceros como OpenClaw.

Este cambio afecta tanto a quienes pagan 20 como 200 dólares mensuales, y supone el fin de una práctica extendida entre miles de usuarios que empleaban Claude para automatizar procesos en plataformas externas. La medida responde a motivos técnicos y económicos, pero también se enmarca en un contexto de competencia creciente en la industria de la inteligencia artificial.

Restricciones de Anthropic sobre Claude y su impacto en OpenClaw

El anuncio lo realizó Boris Cherny, responsable de Claude Code en Anthropic, a través de la red social X. A partir de ahora, las suscripciones personales a Claude ya no permitirán alimentar flujos de trabajo desarrollados con herramientas externas como OpenClaw, una plataforma de código abierto que conecta modelos de IA con servicios como correo electrónico, navegación web o automatización doméstica.

Claude se destaca por su gran capacidad de contexto para analizar documentos extensos, generar código y razonar sobre tareas complejas.
Claude se destaca por su gran capacidad de contexto para analizar documentos extensos, generar código y razonar sobre tareas complejas.

Hasta este cambio, los usuarios podían aprovechar el sistema de autenticación OAuth de Claude Code para acceder a la inteligencia artificial de Anthropic desde aplicaciones de terceros, pagando únicamente la tarifa fija mensual de su suscripción y evitando así los costes variables de la API oficial.

Es menester indicar que esta práctica era ampliamente conocida por la empresa, que en febrero de 2026 actualizó los términos y condiciones de servicio para prohibirla.

Durante los meses siguientes, Anthropic fue cerrando progresivamente los accesos que permitían integrar sus modelos con plataformas externas, preparando el terreno para la restricción definitiva anunciada por Cherny.

Un hombre en un suéter gris teclea en una laptop plateada con el logo de Claude en la pantalla, sentado en una mesa de madera en un café.
Claude es conocido por ofrecer respuestas con un tono más humano, natural y, en muchos casos, con una mejor capacidad analítica para tareas ambiguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos técnicos y económicos detrás del bloqueo a apps de terceros

La decisión de Anthropic tiene una explicación técnica que apunta a la eficiencia y sostenibilidad de su infraestructura. Las herramientas oficiales de la compañía, como Claude Code o Claude Cowork, están diseñadas para optimizar el uso de recursos y minimizar la carga computacional en los servidores.

En contraste, las aplicaciones de terceros no siguen estos criterios de eficiencia, lo que puede disparar el consumo real de la plataforma.

Un ejemplo concreto: una suscripción a Claude Max de 200 dólares mensuales, gestionada por un agente automatizado de OpenClaw, podía llegar a generar un consumo de infraestructura valorado entre 1.000 y 5.000 dólares al mes. Esta diferencia entre el pago fijo por usuario y el coste real de uso ponía en riesgo la viabilidad del modelo de negocio de Anthropic, por lo que la empresa optó por cerrar la puerta a este tipo de integraciones.

Cherny justificó la decisión en X afirmando: “Las suscripciones no fueron diseñadas para los patrones de uso de estas herramientas de terceros”. Además, subrayó: “La capacidad es un recurso que gestionamos con cuidado y estamos priorizando a los clientes que usan nuestros productos y la API”.

OpenClaw es un asistente de IA de código abierto que automatiza tareas en el ordenador. Europa Press
OpenClaw es un asistente de IA de código abierto que automatiza tareas en el ordenador. Europa Press

Implicaciones en la competencia: el caso de OpenClaw y OpenAI

El contexto competitivo también ha influido en la decisión de Anthropic. Peter Steinberger, creador de OpenClaw, se incorporó recientemente a OpenAI, uno de los principales rivales de Anthropic en el sector de la inteligencia artificial. Poco después de su fichaje, Anthropic comenzó a aplicar restricciones técnicas a la integración de Claude con herramientas externas.

Steinberger expresó su descontento en la red social X, señalando: “Primero copian las funciones más populares en su propio sistema cerrado y luego bloquean las alternativas de código abierto”. Junto con Dave Morin, miembro del consejo de la fundación OpenClaw, intentó negociar una solución con Anthropic, pero no obtuvieron resultados positivos.

Ante este escenario, OpenAI podría convertirse en el gran beneficiado por la decisión de Anthropic. No solo ha sumado a Steinberger a su equipo, sino que también ha recordado públicamente que sus suscriptores pueden seguir utilizando Codex, su agente de programación, con herramientas de terceros, al menos por ahora.

El cambio anunciado por Anthropic afecta a miles de usuarios que habían construido flujos de trabajo complejos empleando Claude como motor principal en plataformas abiertas. La restricción obliga a quienes deseen integrar inteligencia artificial en servicios externos a recurrir a la API oficial, con un coste variable según el volumen de uso y condiciones diferentes a las de las suscripciones tradicionales.

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