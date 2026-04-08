Steam regala este juego de terror para PC por tiempo limitado: cómo descargarlo

Steam ofrece gratis por tiempo limitado el juego de terror Chamber Survival para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam está regalando por tiempo limitado el juego de terror Chamber Survival para PC.

En este título, el jugador debe escapar de una habitación cerrada enfrentándose a zombis y otras criaturas en una experiencia de terror en primera persona. Es posible recoger armas como hachas y pistolas, además de objetos de iluminación como mecheros, velas y lámparas de aceite.

La exploración es fundamental: hay que revisar cajones, abrir puertas, manipular válvulas y buscar llaves, tarjetas o candados para avanzar.

El juego cuenta con un inventario ampliable y diferentes formas de interactuar con el entorno. Los enemigos pueden dormir, patrullar, gritar, atacar o sentirse atraídos por el jugador, lo que añade variedad y desafío a la experiencia. Si reclamas el juego a tiempo, podrás quedártelo gratis para siempre.

El objetivo es escapar de una habitación enfrentando zombis y otros enemigos en primera persona. (Steam)

Cómo descargar Chamber Survival gratis en Steam

Para descargar Chamber Survival gratis en Steam, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de Steam en tu computadora o entra al sitio web oficial de Steam. Inicia sesión con tu cuenta de Steam. En la barra de búsqueda, escribe Chamber Survival y selecciona el juego en los resultados. Haz clic en el botón ‘Añadir a la biblioteca’ u ‘Obtener’ (si aparece como gratuito por tiempo limitado). El juego se añadirá automáticamente a tu biblioteca, y lo podrás descargar e instalar sin costo siempre que lo hayas reclamado dentro del periodo promocional.

Recuerda que, una vez añadido, Chamber Survival será tuyo para siempre.

Si lo reclamas, Chamber Survival quedará en tu biblioteca para siempre. (Steam)

Qué otros juegos de terror hay en Steam

Otros juegos de terror en Steam son:

Path of Exile: The Last of the Druids

Resident Evil 3 Nemesis

Outer Wilds

Resident Evil 2

Path of Exile: Mirage

Spark in the Dark

Resident Evil 6

Resident Evil 5

Xenonauts 2

Escape the Backrooms

Phasmophobia

Poppy Playtime

Mewgenics!

Dying Light 2 Stay Human

The Occultist

Cinderia

Ready or Not

Subnautica Below Zero

Diablo IV Season of Slaughter

Resident Evil Village

Elden Ring

Fallout 76

Dying Light: The Beast Restored Land

Resident Evil 4

Dead by Daylight

Subnautica

Gothic Remake

Además de Steam, Epic Games Store es otra plataforma popular para encontrar juegos de terror en PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otra plataforma encontrar juegos de terror para PC

Además de Steam, una de las principales plataformas donde se pueden encontrar juegos de terror para PC es Epic Games Store. Epic se ha consolidado como un referente en la distribución digital de videojuegos, ofreciendo un catálogo variado que incluye títulos destacados del género de terror.

Entre sus ventajas, Epic Games Store suele lanzar promociones frecuentes, como descuentos especiales o incluso la posibilidad de descargar juegos gratuitos por tiempo limitado, lo que permite a los usuarios descubrir nuevas experiencias sin costo.

En la tienda de Epic, es posible encontrar tanto producciones independientes como grandes éxitos, abarcando desde aventuras de terror psicológico hasta survival horror y títulos cooperativos.

Epic destaca por sus promociones frecuentes, descuentos y juegos gratuitos por tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Ejemplos de juegos de terror populares que han estado disponibles en Epic Games Store incluyen Alan Wake Remastered, The Evil Within, Dead by Daylight y Layers of Fear. Además, la plataforma destaca por su interfaz sencilla y la facilidad de gestión de la biblioteca de juegos, lo que facilita explorar y acceder a nuevos lanzamientos del género.

Epic Games Store también cuenta con funciones de comunidad, sistema de logros y soporte para juegos multijugador, lo que enriquece la experiencia de los aficionados al terror en PC.

Temporada de descuentos en Epic Games

Epic Games ha iniciado su temporada de ofertas, donde los usuarios pueden acceder a juegos con rebajas de hasta un 80%. La promoción incluye tanto títulos AAA como producciones independientes, según la compañía.

Los descuentos estarán disponibles hasta el 13 de abril, a las 12:00 en Argentina y 09:00 en México. Durante este periodo, es posible regalar juegos y complementos a amigos, acumular recompensas de Epic con cada compra y usar ese saldo para futuras compras o regalos.

<br>