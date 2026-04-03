Epic Games: guía de juegos con descuento hasta del 80% en la tienda

Epic Games presenta descuentos de hasta el 80% en su campaña de ofertas de temporada. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ha lanzado sus ofertas de temporada, en la que los usuarios pueden encontrar juegos con descuentos de hasta el 80%. La promoción abarca títulos AAA y juegos independientes, según la empresa.

Este período de descuentos estará vigente hasta el 13 de abril, a las 12:00 en Argentina y 09:00 en México.

Durante la campaña, es posible enviar juegos y complementos directamente a amigos, acumular recompensas de Epic con cada compra y utilizar el saldo obtenido para futuros regalos.

Los usuarios pueden enviar juegos y complementos a sus amigos, sumar recompensas con cada compra y usar su saldo en próximas adquisiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos en descuento en Epic Games

Algunos de los juegos en descuento que se encuentran disponibles en Epic Games son:

Borderlands 4.

En esta entrega, los jugadores asumen el control de cuatro nuevos cazadores de bóvedas y exploran el planeta Kairos. Borderlands 4 amplía la serie con un mundo abierto, árboles de habilidades personalizables y una vasta selección de armas para descubrir y modificar. Es el título más ambicioso de la saga hasta ahora.

Al comprar Borderlands 4 en Epic Games Store antes del 12 de septiembre de 2026, se recibe el lote de Mad Moxxi para Fortnite sin costo adicional.

ARC Raiders.

En ARC Raiders, los jugadores exploran un yermo hostil como carroñeros en busca de recursos para el asentamiento de Speranza. El juego enfrenta a los usuarios contra robots, drones y otros jugadores mientras buscan objetos valiosos y botín tecnológico. Se puede jugar en solitario o en equipo, decidiendo si enfrentarse a otros por el mejor botín.

La promoción incluye tanto títulos AAA como juegos independientes destacados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grand Theft Auto V Enhanced.

Grand Theft Auto V sigue siendo una referencia en simuladores de crimen, con la posibilidad de alternar entre tres protagonistas y explorar un mundo abierto lleno de actividades como atracos, yoga o golf. GTA Online añade misiones, propiedades y caos multijugador que se actualizan constantemente.

RIDE 6.

Este juego desafía a los jugadores con físicas realistas y una amplia selección de motocicletas. El juego invita a competir en numerosos eventos y enfrentarse a campeones de las carreras, exigiendo dominio técnico en cada curva y recta para sobresalir.

NODE: The Last Favor of the Antari.

Ayuda a un pequeño robot a cruzar un complejo de la Guerra Fría y evitar el desastre nuclear, planificando sus movimientos y secuencias en una línea de tiempo.

Monument Valley II.

Un juego de puzles visuales donde los jugadores manipulan el entorno para guiar a Ro y su hija a través de caminos ilusorios y estructuras imposibles.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 13 de abril en la tienda de Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donut County.

Controla un agujero móvil que consume todo a su paso, desde objetos hasta habitantes, mientras avanzas por niveles llenos de humor absurdo.

Biped 2.

Un título cooperativo donde el reto está en coordinar el movimiento de cada pierna del robot, resolviendo rompecabezas que exigen precisión y trabajo en equipo, especialmente con varios jugadores.

En qué otra plataforma encontrar juegos en descuento

Otra plataforma en la que se pueden encontrar juegos en descuento es Steam, el servicio de distribución digital de Valve. Con una enorme comunidad de usuarios y un catálogo que abarca desde éxitos AAA hasta títulos independientes, Steam se ha consolidado como uno de los principales destinos para quienes buscan ofertas en videojuegos.

Steam, la plataforma digital de Valve, también ofrece juegos en promoción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de Steam también pueden beneficiarse de recomendaciones personalizadas, sistemas de recompensas y tarjetas coleccionables que se obtienen al comprar y jugar.

Además, la posibilidad de regalar juegos facilita compartir títulos con amigos o familiares, y la compatibilidad con múltiples sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux, amplía el acceso a los diferentes públicos.

Entre los títulos destacados de las ofertas recientes figuran sagas como The Witcher, Red Dead Redemption, Cyberpunk 2077 y propuestas independientes como Hades o Celeste. Estas promociones convierten a Steam en una opción para los aficionados que buscan ampliar su biblioteca a precios reducidos.