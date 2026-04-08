Si tienes un Amazon Kindle ya no podrías comprar libros nuevos: lista completa de dispositivos afectados

Amazon informó que los Kindle y Kindle Fire de 2012 o anteriores perderán soporte desde el 20 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon confirmó que los Kindle y Kindle Fire lanzados en 2012 o antes dejarán de recibir soporte a partir del 20 de mayo de 2026, lo que significa que ya no será posible comprar, tomar prestado ni descargar contenido nuevo desde la tienda Kindle en estos dispositivos.

Los usuarios podrán seguir leyendo los libros que ya tengan descargados y acceder a su cuenta y compras anteriores mediante la app móvil de Kindle, Kindle para Web o en dispositivos más recientes.

Cuáles son los Amazon Kindle que dejarán de recibir soporte

La lista completa de modelos Amazon Kindle que dejarán de recibir soporte en 2026 son:

Kindle 1st Generation (2007)

Kindle DX and DX Graphite (2009 and 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1st Generation (2012)

Kindle Fire 1st Gen (2011)

Kindle Fire 2nd Gen (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Los usuarios podrán leer libros descargados y acceder a sus compras previas desde la app Kindle, la web o dispositivos nuevos. REUTERS/Kylie Cooper

Qué más debes conocer sobre esta decisión de Amazon

Amazon comunicará por correo electrónico a los usuarios afectados, antes del 20 de mayo, los detalles sobre las restricciones que tendrán sus dispositivos Kindle y Kindle Fire lanzados antes de 2012.

Estos equipos ya no podrán comprar ni descargar libros nuevos, aunque otras aplicaciones y servicios de Amazon seguirán funcionando normalmente.

Para quienes deseen renovar su lector, la empresa ofrecerá un 20% de descuento en nuevos dispositivos Kindle y un crédito de USD 20 en libros electrónicos, válido hasta el 20 de junio de 2026.

Las compras previas permanecerán accesibles si el usuario inicia sesión con la misma cuenta. Aunque en 2016 Amazon permitió mantener la tienda con una actualización de software, ahora la compatibilidad llega a su fin para estos modelos antiguos.

Estos modelos no podrán comprar ni descargar nuevos libros, pero las demás apps y servicios de Amazon seguirán operativos. REUTERS/Chris Helgren/Illustration/File Photo

Cómo funciona un Amazon Kindle

Un Amazon Kindle es un lector electrónico diseñado para facilitar la lectura de libros digitales, revistas y otros documentos.

El dispositivo utiliza una pantalla de tinta electrónica, que permite leer durante horas sin fatiga visual y con bajo consumo de batería. Los usuarios pueden descargar libros directamente desde la tienda Kindle mediante una conexión WiFi o, en algunos modelos, a través de redes móviles.

Para comenzar a usarlo, se debe registrar el Kindle con una cuenta de Amazon. Una vez registrado, es posible comprar, descargar y almacenar miles de libros en la memoria interna del dispositivo.

No es necesario contar con un dispositivo de lectura para utilizar la app de Amazon Kindle. (Google Play)

El Kindle permite ajustar el tamaño de la fuente, el interlineado y el brillo, así como tomar notas, resaltar textos y buscar definiciones en diccionarios integrados.

Además, los libros comprados quedan asociados a la cuenta de Amazon, por lo que se pueden descargar nuevamente en cualquier momento o leer desde otros dispositivos compatibles, como teléfonos o tabletas, mediante la app Kindle. La sincronización automática garantiza que la lectura continúe desde la última página leída, sin importar el dispositivo que se utilice.

Cuáles son los modelos más recientes de Amazon Kindle

Los modelos más recientes de Amazon Kindle son:

Kindle Paperwhite (12.ª generación, 2024/2025): Destacado por su excelente relación calidad-precio, incorpora una pantalla de 7 pulgadas, mayor velocidad, luz cálida ajustable, resistencia al agua y una autonomía de hasta 12 semanas.

El Kindle ofrece opciones para cambiar tamaño y brillo de la letra, tomar notas, resaltar y consultar diccionarios. REUTERS/Kylie Cooper

Kindle Básico (11.ª generación, 2024) : Es la versión más ligera y compacta, ideal para llevar a cualquier parte. Ofrece 16 GB de almacenamiento, pantalla de 6 pulgadas con 300 ppp sin reflejos y mayor brillo.

Kindle Colorsoft (2025) : Primer modelo Kindle con pantalla a color, pensado para mejorar la visualización de portadas, resaltados y novelas gráficas, sin perder la experiencia de tinta electrónica.

Kindle Scribe (nueva versión 2025): Rediseñado para ser más liviano, cuenta con pantalla de 11 pulgadas y nuevas funciones de inteligencia artificial que permiten generar resúmenes automáticos de notas.