Amazon Prime regala 12 juegos en abril, incluido EA Sports FC 26

Con Amazon Prime, puedes descargar gratis varios juegos de PC en abril. (EA Sports FC 26 - EA - Electronic Arts)

Si tienes una suscripción a Amazon Prime, puedes acceder de forma gratuita a varios juegos para PC durante abril. Además, mediante la plataforma Amazon Luna es posible jugar directamente títulos como EA Sports FC 26, siempre que mantengas activa la suscripción.

Lista completa de juegos para descargar

La lista completa de juegos para descargar con la suscripción Amazon Prime durante el mes de abril es la siguiente:

XCOM: Enemy Unknown Paquete Completo

Total War: PHARAOH DYNASTIES

La búsqueda de una rata: El camino de regreso a casa

Rey del comercio minorista

Snake Core

Monster Harvest

Detective Agency: Edición Coleccionista de Gray Tie

Neo Cab

The Pale Beyond

KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT

Fantasy General

Pinball Spire

Para obtener estos juegos, debes iniciar sesión en Amazon Luna con tu cuenta Prime. (Amazon Luna)

Cómo acceder a estos juegos

Para acceder a los juegos gratuitos ofrecidos con Amazon Prime, es necesario ingresar a Amazon Luna e iniciar sesión en la cuenta de Amazon suscrita. Allí, se listan los títulos disponibles para descarga en PC durante el mes en curso.

Además, para jugar directamente en la nube, debes ingresar a Amazon Luna, la plataforma de juegos en streaming de la compañía. Una vez dentro de Amazon Luna y con la suscripción activa, puedes seleccionar títulos como EA Sports FC 26 y comenzar a jugar sin necesidad de instalación, aprovechando los beneficios incluidos en tu membresía Prime.

Cuáles son los juegos disponibles en Amazon Luna

Los juegos disponibles directamente en Amazon Luna son:

Smurfs Kart

A Little Golf Journey

Bug Fables: The Everlasting Sapling

EA Sports FC 26

WRC Generations Fully Loaded Edition

A Game About Digging a Hole

Letter Trek

The Jackbox Party Pack 2

Amazon Luna permite jugar en la nube ingresando a su plataforma. (Amazon Luna)

Qué es Amazon Luna

Amazon Luna es la plataforma de juegos en la nube desarrollada por Amazon, que permite a los usuarios jugar videojuegos sin necesidad de descargarlos o instalar archivos en su computadora.

A través de una conexión a internet estable y con una suscripción activa, los jugadores pueden acceder a un catálogo en constante actualización que incluye títulos populares y exclusivos. Luna está disponible en dispositivos como PC, Mac, tabletas y algunos modelos de televisores inteligentes.

Este servicio se integra con Amazon Prime, ofreciendo juegos seleccionados sin costo adicional para suscriptores, y permite el acceso a juegos de alto rendimiento desde distintos dispositivos.

Amazon Luna es el servicio de videojuegos en la nube de Amazon. (Amazon)

En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC

Encontrar juegos gratuitos para PC es cada vez más sencillo gracias a la competencia entre las principales plataformas digitales. Entre las opciones más reconocidas se encuentra Epic Games Store, que ha consolidado su reputación al ofrecer, cada semana, al menos un juego gratuito para descargar y conservar para siempre.

Esta estrategia ha permitido a Epic atraer a millones de usuarios, quienes solo necesitan crear una cuenta y reclamar los títulos desde la tienda digital. Además, Epic suele incluir en sus promociones tanto títulos independientes como grandes producciones, ampliando así la variedad disponible para los jugadores.

Otra plataforma es Steam, el servicio de distribución digital de Valve, que cuenta con una de las bibliotecas más extensas de videojuegos en el mundo. Steam ofrece una sección específica de juegos gratuitos, donde se pueden encontrar desde clásicos hasta lanzamientos recientes en formato free-to-play.

La competencia entre plataformas digitales ha facilitado el acceso a juegos gratuitos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos destacados son títulos como Dota 2, Team Fortress 2 y Warframe, que mantienen comunidades activas y actualizaciones constantes. Además, Steam organiza eventos y festivales en los que es posible probar versiones de demostración o juegos completos por tiempo limitado, lo que permite a los usuarios descubrir nuevas experiencias sin realizar gastos.

Aparte de Epic Games Store y Steam, existen otras alternativas como GOG.com, que ofrece juegos sin sistema de gestión de derechos digitales (DRM) y suele lanzar promociones con títulos gratuitos, y Itch.io, una plataforma centrada en desarrolladores independientes que permite descargar y jugar propuestas experimentales y originales, muchas de ellas sin costo.