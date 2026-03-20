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Amazon estaría planeando volver a los teléfonos móviles a 10 años de la salida del Fire Phone

El nuevo teléfono buscaría integrarse con Alexa y facilitar una comunicación continua entre Amazon y sus usuarios

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Amazon estaría desarrollando un nuevo
Amazon estaría desarrollando un nuevo teléfono móvil bajo el nombre interno de Transformer. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon estaría evaluando su regreso al mercado de teléfonos móviles, una década después de su intento fallido con el Fire Phone, según Reuters.

El proyecto de Amazon sería conocido internamente como Transformer y se estaría desarrollando en la división de dispositivos y servicios de la compañía.

El nuevo teléfono sería concebido como un dispositivo móvil personalizado, capaz de sincronizarse con el asistente de voz Alexa y de funcionar como canal de comunicación constante entre Amazon y sus usuarios.

El dispositivo buscaría integrarse de
El dispositivo buscaría integrarse de forma nativa con el asistente de voz Alexa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el precio estimado del dispositivo, las proyecciones de ingresos ni el nivel de inversión financiera que Amazon destinaría al proyecto. Tampoco existe claridad respecto al cronograma de desarrollo de Transformer.

Asimismo, se advierte que la iniciativa podría cancelarse si la estrategia comercial se modifica o surgen dificultades financieras.

Qué se conoce del supuesto nuevo teléfono móvil de Amazon

Hasta ahora, se conocen pocos detalles sobre el supuesto nuevo teléfono móvil de Amazon.

De acuerdo con la agencia de noticias, el dispositivo estaría enfocado en funciones de personalización que facilitarían el acceso a servicios como compras en Amazon.com, visualización de Prime Video, reproducción de Prime Music o pedidos a socios como Grubhub.

El objetivo principal sería ofrecer
El objetivo principal sería ofrecer una experiencia personalizada que facilite el acceso a servicios como Amazon.com, Prime Video y Prime Music. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

Según los responsables del proyecto Transformer, uno de los objetivos principales es integrar capacidades de inteligencia artificial en el teléfono.

Esto permitiría prescindir de las tiendas de aplicaciones tradicionales, ya que los usuarios no tendrían que descargar ni registrarse para utilizar diferentes funciones.

Es probable que Alexa sea una herramienta central en el dispositivo, aunque no necesariamente el sistema operativo principal.

La integración de inteligencia artificial en hardware no es nueva, pero hasta ahora ha presentado varios desafíos.

Hasta ahora, no se han
Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre el precio ni la fecha de lanzamiento del proyecto. REUTERS/Stephanie Lecocq

Recientes intentos, como el pin Humane AI y el asistente Rabbit R1, prometieron ofrecer IA generativa sin necesidad de aplicaciones ni inicio de sesión en otros dispositivos, pero tras recibir malas críticas, ambos productos fueron retirados del mercado.

A pesar de estos antecedentes, varias empresas siguen apostando por dispositivos con IA integrada que eliminan la interfaz tradicional basada en aplicaciones.

OpenAI, en colaboración con Jony Ive —ex jefe de diseño de Apple—, trabaja en varios prototipos de hardware, mientras que Apple, Google y Meta desarrollan nuevas gafas inteligentes, relojes y auriculares con funciones de inteligencia artificial.

El antiguo celular de Amazon
El antiguo celular de Amazon funcionaba con el sistema operativo FireOS. REUTERS/Jason Redmond/File Photo

Hasta el momento, Amazon no ha realizado declaraciones oficiales respecto a su supuesto nuevo proyecto relacionado con un teléfono móvil.

Cómo era el Fire Phone

El Fire Phone fue el primer y único teléfono inteligente desarrollado por Amazon, lanzado en 2014.

El dispositivo funcionaba con el sistema operativo Fire OS, una versión modificada de Android, y estaba estrechamente integrado con los servicios del ecosistema Amazon.

El Fire Phone se destacaba por su pantalla de 4,7 pulgadas y por la incorporación de cuatro cámaras frontales dedicadas a una función llamada “Dynamic Perspective”, que permitía crear efectos visuales 3D al mover el teléfono.

Amazon planea destinar USD 50.000
Amazon planea destinar USD 50.000 millones a OpenAI en los próximos años. REUTERS/Dado Ruvic

Otra característica relevante era Firefly, una herramienta capaz de identificar productos, canciones, películas y números de teléfono a través de la cámara, facilitando las compras directas en Amazon.com.

A pesar de estas innovaciones, el Fire Phone tuvo una recepción comercial negativa debido a su precio elevado, la falta de aplicaciones populares y la limitada compatibilidad fuera de los servicios de Amazon.

Amazon invierte USD 50.000 millones en OpenAI

Amazon tiene previsto invertir USD 50.000 millones en OpenAI durante los próximos años para fortalecer su trabajo conjunto en la nube. El acuerdo prevé una primera fase de USD 15.000 millones y otros USD 35.000 millones adicionales, condicionados al cumplimiento de ciertos objetivos.

De forma paralela, OpenAI y Amazon Web Services (AWS) ampliarán su colaboración actual —valorada en USD 38.000 millones— con una expansión prevista de USD 100.000 millones en los próximos ocho años.

Según Andy Jassy, presidente y CEO de Amazon, OpenAI se compromete a utilizar unos 2 gigavatios de capacidad Trainium, los chips diseñados por Amazon, a través de la infraestructura de AWS.

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