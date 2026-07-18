Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait

El CENTCOM detalló que durante el bombardeo utilizó aviones de combate, drones y buques de guerra e informó que más de 50 mil militares estadounidenses están desplegados en todo Medio Oriente y permanecen a disposición del Ejército.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este sábado contra infraestructura y objetivos militares, intensificando la disputa en torno al estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este sábado que completó una séptima noche consecutiva de bombardeos, dirigidos a “lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas” iraníes.

En paralelo, Kuwait declaró que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones lanzados por Irán, mientras que Irak informó la destrucción de drones de ataque sobre la ciudad de Erbil. La agencia estatal de noticias jordana Petra señaló que los sistemas de defensa aérea del reino derribaron misiles iraníes. Por su parte, el gobierno de Bahréin reportó la activación de sirenas antiaéreas ante la alerta de posibles ataques en cuatro oportunidades y afirmó haber “frustrado” una nueva ola de bombardeos de Teherán.

El CENTCOM desmintió la afirmación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) sobre la supuesta explosión de dos petroleros en Ormuz tras chocar con minas en aguas internacionales. El cuerpo militar del Ejército estadounidense calificó la versión iraní como falsa.

Durante el viernes, ningún funcionario de alto rango de ambos bandos hizo mención de posibles negociaciones para frenar la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró el jueves que el régimen está interesado en alcanzar un acuerdo con Washington pese a la escalada militar.