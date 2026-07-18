Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este sábado contra infraestructura y objetivos militares, intensificando la disputa en torno al estrecho de Ormuz.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este sábado que completó una séptima noche consecutiva de bombardeos, dirigidos a “lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas” iraníes.
En paralelo, Kuwait declaró que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones lanzados por Irán, mientras que Irak informó la destrucción de drones de ataque sobre la ciudad de Erbil. La agencia estatal de noticias jordana Petra señaló que los sistemas de defensa aérea del reino derribaron misiles iraníes. Por su parte, el gobierno de Bahréin reportó la activación de sirenas antiaéreas ante la alerta de posibles ataques en cuatro oportunidades y afirmó haber “frustrado” una nueva ola de bombardeos de Teherán.
El CENTCOM desmintió la afirmación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) sobre la supuesta explosión de dos petroleros en Ormuz tras chocar con minas en aguas internacionales. El cuerpo militar del Ejército estadounidense calificó la versión iraní como falsa.
Durante el viernes, ningún funcionario de alto rango de ambos bandos hizo mención de posibles negociaciones para frenar la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la Casa Blanca aseguró el jueves que el régimen está interesado en alcanzar un acuerdo con Washington pese a la escalada militar.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Estados Unidos finalizó por séptima noche consecutiva sus ataques contra objetivos en Irán este sábado, mientras ambas potencias amplían sus blancos hacia infraestructura civil y el conflicto amenaza con desbordarse hacia una guerra abierta en toda la región.
Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta de tratamiento de agua en Kuwait
El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait reportó un incendio en uno de los componentes de una planta desalinizadora de agua y energía tras la última oleada de ataques iraníes.
Según un comunicado oficial, la situación obligó a adoptar medidas operativas de precaución, que incluyeron la desconexión de varias unidades generadoras para preservar la seguridad de la planta y de los trabajadores, así como para garantizar la estabilidad de la red eléctrica.
La cartera aseguró que todos los planes operativos y de emergencia fueron activados de inmediato, lo que permitió mantener la continuidad y la estabilidad de los servicios de electricidad y agua. El ministerio señaló que el monitoreo técnico y operativo se mantiene activo las 24 horas para limitar cualquier posible impacto en el suministro.
La aerolínea nacional anunció la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Kuwait
Kuwait Airways reportó la suspensión temporal de las operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, tras los últimos ataques iraníes.
Anteriormente, la compañía anunció la reprogramación de la mayoría de sus vuelos debido a los ataques.
Kuwait se defiende de los ataques iraníes
El Ejército de Kuwait informó que está respondiendo a nuevos ataques iraníes con misiles y drones, e instó a la población a acatar las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades.
En un comunicado difundido en X, los militares explicaron que las explosiones escuchadas corresponden a la acción de las defensas aéreas frente a ataques hostiles. A su vez, reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales mientras se desarrollan las operaciones defensivas. No especificó de inmediato cuándo se reanudarían las operaciones normales ni cuántos vuelos se habían visto afectados.
Irán lanzó un nuevo ataque contra una base aérea en Bahréin
La emisora estatal también anunció que el Ejército del régimen atacó la base aérea Sheikh Isa en Bahréin, utilizada por fuerzas de Estados Unidos, en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses, según informó la emisora estatal iraní.
De acuerdo con el comunicado militar, drones iraníes impactaron en “los refugios y zonas de estacionamiento de aeronaves, los tanques de almacenamiento de combustible del ejército estadounidense en la base aérea de Sheikh Isa, así como varios puentes de conexión en Bahréin”. El ejército describió la base, ubicada en el sur del país, como “uno de los centros operativos y logísticos más importantes” para el despliegue estadounidense en la región.
Las defensas aéreas de Jordania interceptaron 10 misiles iraníes
El ejército de Jordania informó que sus defensas aéreas interceptaron y derribaron 10 misiles iraníes que ingresaron en el espacio aéreo nacional durante la madrugada del sábado. Las autoridades militares aseguraron que la operación se ejecutó siguiendo los protocolos defensivos establecidos para proteger la soberanía del reino y salvaguardar la seguridad pública.
Según el comunicado oficial, no se reportaron víctimas ni daños materiales tras las interceptaciones. Además, las unidades de Ingenieros Reales comenzaron las labores de retiro y aseguramiento de los restos en los puntos donde impactaron los fragmentos.
Kuwait afirma que responderá por segunda vez a los ataques iraníes con misiles y drones
El Ejército kuwaití afirmó que está respondiendo a los ataques iraníes con misiles y drones, y ha instado a la población a “acatar las instrucciones de seguridad de las autoridades”. Esta es la segunda vez en las últimas horas que el ejército kuwaití ataca objetivos hostiles.
Además, por tercera vez en apenas unas horas, las sirenas de emergencia suenan en todo Bahréin, y las autoridades aconsejan urgentemente a los residentes que busquen refugio de inmediato.
Estados Unidos finalizó por séptima noche consecutiva sus ataques contra objetivos en Irán este sábado, mientras ambas potencias amplían sus blancos hacia infraestructura civil y el conflicto amenaza con desbordarse hacia una guerra abierta en toda la región.
El Ejército estadounidense desmintió la explosión de petroleros en Ormuz
El Comando Central del ejército estadounidense ha refutado las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas en la vía marítima internacional.
“Como la mayoría de las afirmaciones de la CGRI, esto es falso”, dijo el CENTCOM en una publicación en X.