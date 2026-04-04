Si te gustan Las guerreras K-pop, así puedes activar en WhatsApp el modo Saja Boys

Los Saja Boys son la banda rival de Huntrix, en Las guerreras K-pop. (Netflix)

Si te gustan Las guerreras K-pop, probablemente conozcas a los Saja Boys y te encanten. En ese caso, puedes activar el modo Saja Boys en WhatsApp, para que la plataforma de mensajería adopte la estética del grupo rival de Huntrix.

Para adaptar WhatsApp en honor a los Saja Boys, los usuarios pueden emplear tanto herramientas de Meta AI como diversas opciones integradas en la aplicación.

Conviene precisar que el denominado modo Saja Boys depende de ajustes individuales realizados por cada persona y no constituye una función oficialde WhatsApp.

Si te gustan Las guerreras K-pop, probablemente conozcas a los Saja Boys y te encanten. (Netflix)

Cómo activar el modo Saja Boys en WhatsApp

Para empezar a activar el modo Saja Boys, debes acudir a Meta AI en la aplicación móvil de WhatsApp. Una vez hayas pulsado el ícono de un círculo azul y morado e iniciado un chat, puedes:

Pedirle a Meta AI que genere imágenes referentes a los Saja Boys.

Algunos prompts que tienes la posibilidad de usar son:

“Crea una ilustración de los Saja Boys en pleno concierto con luces y fondo futurista.”

“Haz una imagen de los cinco integrantes de Saja Boys en formación de batalla, con outfits cyberpunk.”

Las imágenes generadas pueden utilizarse como fondo de pantalla en los chats, compartirse con tus contactos o publicarse en los estados.

Para empezar a activar el modo Saja Boys, debes acudir a Meta AI en la aplicación móvil de WhatsApp. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Hacerle consultas a Meta AI sobre los Saja Boys.

Para consultar información sobre los Saja Boys en WhatsApp a través de Meta AI, basta con abrir la aplicación y tocar el ícono azul y morado para iniciar una conversación con el asistente virtual.

Allí, es posible formular preguntas precisas sobre el grupo, como la identidad de sus miembros, su trayectoria en la película KPop Demon Hunters o las canciones que interpretan.

Además, se pueden solicitar detalles acerca de sus atuendos, fuentes de inspiración o escenas destacadas en la historia. Meta AI proporcionará datos pertinentes y, si se le pide, puede crear imágenes relacionadas para personalizar aún más el uso de WhatsApp.

Puedes pedir a Meta AI en WhatsApp que imite a personajes como Jinu, Abby, Mystery, Romance o Baby para personalizar la experiencia. (Netflix)

Personalizar las interacciones con Meta AI.

Para personalizar la interacción con Meta AI en WhatsApp bajo el modo Saja Boys, los usuarios pueden solicitar que el asistente asuma el rol de alguno de los personajes de la película, como Jinu, Abby, Mystery, Romance o Baby.

Por ejemplo, para que Meta AI converse como Jinu, se puede escribir: “Adopta la personalidad de Jinu, un personaje carismático, manipulador y de apariencia estoica, marcado por un pasado oscuro. Proyecta seguridad y encanto, aunque en realidad esconde inseguridades y temores detrás de esa imagen.”

Es importante señalar que esta opción tiene fines recreativos y busca ofrecer una experiencia lúdica mediante inteligencia artificial.

Además de acudir a Meta AI para personalizar la experiencia en WhatsApp, puede usar las funciones de notificaciones.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con Soda Pop. (WhatsApp)

Cómo personalizar las notificaciones de WhatsApp

Además de activar diversas interacción con Meta AI, el modo Saja Boys implica cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp a la banda sonora de la película. Puedes escoger entre la canción ganadora del Oscar, ‘Golden’ o el sencillo debut de los Saja Boys, ‘Soda pop’. Hecho esto, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado de la canción escogida.

Dónde ver Las guerreras K-pop de forma segura

La película Las guerreras K-pop está disponible de forma segura exclusivamente en Netflix, que cuenta con los derechos oficiales de distribución. Para verla, basta con acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo compatible y buscar el título en el catálogo.

Se recomienda no recurrir a páginas no autorizadas, ya que pueden exponer a riesgos de seguridad y representan una infracción a los derechos de autor.