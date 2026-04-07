64 cursos gratuitos creados por ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot para dominar la IA a la perfección

Cursos gratuitos de inteligencia artificial brindados por empresas tecnológicas.

Las principales compañías tecnológicas han puesto a disposición del público una oferta de 64 cursos gratuitos centrados en el uso de sus propios chatbots, en respuesta a la creciente demanda de habilidades en inteligencia artificial. Estos programas están diseñados para aprender a utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot, con contenidos desarrollados directamente por sus empresas creadoras.

La propuesta incluye cursos desde nivel introductorio hasta formación técnica avanzada, abarcando áreas como automatización, desarrollo de software, análisis de datos y generación de contenido. Las compañías OpenAI, Google, Anthropic y Microsoft buscan así impulsar la adopción de la IA mediante formación accesible y estructurada.

Empresas como OpenAI buscan que usuarios se sigan adoptando el uso de la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Cursos de Claude ofrecidos por Anthropic

Anthropic ofrece una amplia variedad de cursos que van desde la alfabetización en IA hasta contenidos técnicos para desarrolladores. La mayoría están disponibles en Skilljar, además de otras plataformas como Coursera y GitHub.

Claude 101 : Introducción a funciones básicas como proyectos y herramientas. Disponible en: Skilljar.

Claude Code in Action : Uso de IA en desarrollo de software y comandos personalizados. Disponible en: Skilljar y Coursera.

AI Fluency: Framework & Foundations : Fundamentos de uso responsable de IA. Disponible en: Skilljar.

AI Fluency for educators : Aplicación de IA en educación. Disponible en: Skilljar.

AI Fluency for Students : Uso académico de IA. Disponible en: Skilljar.

Teaching AI Fluency : Enseñanza de competencias en IA. Disponible en: Skilljar.

AI Fluency for nonprofits : Aplicación en organizaciones sin fines de lucro. Disponible en: Skilljar.

Introduction to Claude Cowork : Uso de IA como agente en el ordenador. Disponible en: Skilljar.

Introduction to agent skills : Creación de habilidades automatizadas. Disponible en: Skilljar.

Introduction to subagents : Gestión de tareas con subagentes. Disponible en: Skilljar.

Building with the Claude API : Integración técnica en aplicaciones. Disponible en: Skilljar y Coursera.

Introduction to Model Context Protocol : Fundamentos del protocolo MCP. Disponible en: Skilljar y Coursera.

Model Context Protocol: Advanced Topics : Uso avanzado del protocolo. Disponible en: Skilljar y Coursera.

Claude with Amazon Bedrock : Integración con AWS. Disponible en: Skilljar.

Claude with Google Cloud Vertex AI : Integración con Google Cloud. Disponible en: Skilljar.

AI Fundamentals with Claude : Aplicaciones prácticas de IA. Disponible en: Coursera.

AI Collaboration with Claude : Creación de contenido adaptado. Disponible en: Coursera.

AI Automation with Claude : Automatización de tareas. Disponible en: Coursera.

Anthropic API fundamentals : Uso del SDK y API. Disponible en: GitHub.

Prompt engineering interactive tutorial : Técnicas de prompting. Disponible en: GitHub.

Real world prompting : Aplicaciones reales de prompts. Disponible en: GitHub.

Prompt evaluations : Evaluación de prompts. Disponible en: GitHub.

Tool use: Implementación de herramientas en flujos de trabajo. Disponible en: GitHub.

Claude ofrece cursos para principiantes y también para desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cursos de Gemini ofrecidos por Google

Google ofrece cursos orientados a distintos niveles, con un enfoque en la integración de Gemini dentro de su ecosistema y el uso responsable de la IA. La mayoría están en Google Skills, con presencia en Coursera y Udacity.

Introducción a la IA generativa : Conceptos básicos de IA. Disponible en: Google Skills.

Introducción a los modelos de lenguaje grandes : Fundamentos de LLM. Disponible en: Google Skills.

Introducción a la IA responsable : Uso ético de la IA. Disponible en: Google Skills.

Google AI Essentials : Primeros pasos en IA aplicada. Disponible en: Google Skills y Coursera.

Introducción a Gemini para Workspace : Uso en Gmail, Docs y otras herramientas. Disponible en: Google Skills.

Google Prompting Essentials : Creación de prompts efectivos. Disponible en: Google Skills.

Gemini para desarrolladores : Apoyo en programación. Disponible en: Google Skills.

Gemini para ingenieros DevOps : Gestión de infraestructura. Disponible en: Google Skills.

Gemini para ingenieros de redes : Administración de redes. Disponible en: Google Skills.

Gemini para ingenieros de seguridad : Seguridad en la nube. Disponible en: Google Skills.

Gemini para SDLC : Desarrollo completo de software. Disponible en: Google Skills.

Gemini para analistas de datos : Análisis y predicción. Disponible en: Google Skills.

Generative AI Leader : Uso estratégico en empresas. Disponible en: Google Skills.

Mejora de capacidades de Gemini : Funciones avanzadas. Disponible en: Google Skills.

Análisis multimodal con Gemini : Procesamiento de datos complejos. Disponible en: Google Skills.

Gemini API by Google: Desarrollo de aplicaciones con IA. Disponible en: Udacity.

Google ofrece cursos gratuitos para aprender a usar Gemini en su ecosistema.

Cursos de ChatGPT ofrecidos por OpenAI

OpenAI ofrece contenidos principalmente en formato de video dentro de su academia, enfocados en explicar cómo utilizar ChatGPT en diferentes escenarios, desde tareas básicas hasta aplicaciones avanzadas.

OpenAI, LLMs & ChatGPT : Fundamentos de modelos de lenguaje. Disponible en: OpenAI Academy.

Introduction to Prompt Engineering : Cómo comunicarse con la IA. Disponible en: OpenAI Academy.

ChatGPT & Reasoning : Razonamiento en modelos de IA. Disponible en: OpenAI Academy.

Deep Research : Uso de investigación avanzada. Disponible en: OpenAI Academy.

ChatGPT Search : Búsqueda de información en tiempo real. Disponible en: OpenAI Academy.

ChatGPT for Data Analysis : Análisis de datos con IA. Disponible en: OpenAI Academy.

Advanced Prompt Engineering : Técnicas avanzadas de prompts. Disponible en: OpenAI Academy.

Multimodality Explained : Uso de texto, imagen y audio en IA. Disponible en: OpenAI Academy.

ChatGPT for Writing and Coding : Generación de contenido y código. Disponible en: OpenAI Academy.

ChatGPT Projects : Desarrollo de proyectos con IA. Disponible en: OpenAI Academy.

Introduction to GPTs : Creación de asistentes personalizados. Disponible en: OpenAI Academy.

AI Foundations : Curso de certificación en IA. Disponible en: ChatGPT (próximamente).

ChatGPT Foundations for Teachers: Uso educativo de la IA. Disponible en: Coursera.

OpenAI te enseña a usar ChatGPT en diferentes escenarios, desde lo más básico hasta lo más complejo.

Cursos de Copilot ofrecidos por Microsoft

Microsoft ofrece cursos centrados en el uso de Copilot y la IA generativa aplicada a entornos profesionales, con contenidos disponibles en plataformas como Microsoft Learn, GitHub y Coursera.

Generative AI for Beginners : Curso completo sobre fundamentos de IA generativa. Disponible en: GitHub.

AI For Beginners : Conceptos básicos de inteligencia artificial. Disponible en: GitHub.

Introducción a la inteligencia artificial y los agentes generativos : Fundamentos de IA generativa. Disponible en: Microsoft Learn.

Exploración de la IA generativa : Impacto en productividad y creatividad. Disponible en: Microsoft Learn.

Fluency de IA : Ruta completa de aprendizaje en IA. Disponible en: Microsoft Learn.

Obtener Copilot en Microsoft 365 : Uso de Copilot en productividad. Disponible en: Microsoft Learn.

Transformación de flujos de trabajo empresariales con IA : Aplicación en empresas. Disponible en: Microsoft Learn.

Preparación de la organización para Microsoft 365 Copilot : Implementación en empresas. Disponible en: Microsoft Learn.

Introducción a la IA generativa para instructores : Uso educativo de IA. Disponible en: Microsoft Learn.

Uso de modelos de IA en Azure Machine Learning : Aplicaciones técnicas en la nube. Disponible en: Microsoft Learn.

Career Essentials in Generative AI : Fundamentos y tendencias. Disponible en: Class Central.

Build Your Generative AI Productivity Skills : Productividad con IA. Disponible en: Class Central.

Certificado profesional de Microsoft AI & ML Engineering: Formación avanzada en IA. Disponible en: Coursera.