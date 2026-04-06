Tecno

Qué se necesita para tener Starlink Mini: requisitos y pasos para la instalación

El kit compacto incluye antena, wifi integrado y soportes, permitiendo a usuarios rurales y viajeros configurar la conexión en minutos

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La antena Starlink Mini pesa poco más de 1 kg.
Así se instala Starlink Mini: guía paso a paso para tener internet satelital en cualquier lugar - (SpaceX)

La conectividad satelital ha dejado de ser un lujo reservado para zonas remotas y ahora es una opción realista y práctica para hogares y viajeros. Starlink Mini, la versión compacta y portátil del sistema de SpaceX, facilita el acceso a internet en cualquier lugar, con una instalación simplificada y requisitos mínimos.

Entender qué incluye el kit, cómo instalarlo y cómo optimizar su funcionamiento es clave para aprovechar al máximo esta tecnología que está transformando la forma en que nos conectamos.

Este avance importa porque democratiza el acceso a internet de alta velocidad, permitiendo que usuarios en zonas rurales, viajeros y profesionales móviles disfruten de buena conectividad sin depender de infraestructuras cableadas. Además, su fácil instalación y portabilidad abren nuevas posibilidades de trabajo remoto, educación y entretenimiento en movimiento.

Cómo activar Starlink para empezar a usarlo en minutos.
Starlink Mini: lo que incluye el kit y cómo optimizar tu conexión satelital en casa o en movimiento - (Foto: Starlink)

¿Qué incluye el kit de Starlink Mini?

El kit básico de Starlink Mini viene con todo lo necesario para arrancar:

  • Antena Starlink Mini con wifi integrado.
  • Adaptador de tubo y soporte plano para facilitar el montaje en diferentes superficies.
  • Cable de alimentación de corriente continua (CC) de 15 metros.
  • Fuente de alimentación y enchufe Starlink.

No es necesario adquirir un router aparte, ya que el Starlink Mini lo incorpora de serie, simplificando aún más el proceso de configuración.

Pasos para instalar Starlink Mini

1. Descarga la aplicación Starlink

Antes de empezar, descarga la app oficial de Starlink en tu dispositivo móvil. Escanea el código QR del empaque del kit para iniciar la configuración y acceder a herramientas de instalación y diagnóstico.

2. Elige una ubicación libre de obstrucciones

La antena Starlink Mini necesita una vista despejada del cielo para conectarse con los satélites. Usa la herramienta de detección de obstrucciones de la app para encontrar el mejor punto de montaje.

Evita árboles, techos o postes que puedan bloquear la señal. Si no es posible desde el suelo, instala la antena en un sitio elevado como un techo, poste o pared usando los soportes incluidos.

(Starlink)
Internet satelital para todos: pasos esenciales para instalar y configurar Starlink Mini en 2026 - (Starlink)

3. Conecta y alimenta el equipo

Levanta el pie de la antena y conecta el cable de alimentación al Starlink Mini, asegurando que quede bien insertado. Lleva el otro extremo a la fuente de alimentación y enchúfalo a una toma de corriente. La luz de estado en la parte posterior te indicará si el equipo está funcionando correctamente.

4. Configura la red wifi

En tu dispositivo, busca la red “STARLINK” y conéctate. Desde la app Starlink, cambia el nombre de la red y establece una contraseña segura desde el menú “Configuración > Enrutador”. Este paso es opcional, pero recomendable para proteger tu conexión.

5. Alinea correctamente la antena

Usa la app y las herramientas de alineación para orientar el kit hacia la máxima cantidad de satélites. Puedes inclinar la base o usar el adaptador de tubo y soporte plano. Si la alineación está dentro de un margen de 5°, la app lo considerará correcto.

6. Verifica el funcionamiento y resuelve problemas

Si el equipo no se conecta, revisa posibles alertas en la app, la luz de estado del dispositivo y asegúrate de que los cables estén bien conectados. Si es necesario, reinicia el equipo desenchufándolo o restablece la configuración de fábrica usando el botón de reinicio.

Cuáles son los requisitos técnicos para Starlink

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone en posición vertical, mostrando claramente el logo blanco de Starlink en la pantalla oscura.
Desde elegir la ubicación y conectar el equipo hasta crear una red wifi protegida, la tecnología satelital democratiza la conectividad y abre nuevas posibilidades para educación, trabajo remoto y entretenimiento en zonas remotas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El Starlink Mini opera en un rango de voltaje de entrada de 12-48 V, compatible con fuentes de alimentación estándar y baterías portátiles.
  • Para asegurar resistencia al agua (IP67), utiliza siempre los cables y conectores originales.
  • Se puede usar un router de terceros a través del puerto Ethernet, activando el modo de derivación desde la app y utilizando el cable específico para mantener la resistencia al agua.
  • Si instalas varias antenas en un mismo sitio, mantén al menos 3 metros de distancia entre ellas para evitar interferencias.

¿Qué hacer si tienes problemas de conexión?

  • Comprueba alertas, obstrucciones y cortes de energía desde la app.
  • Verifica cables y hardware.
  • Considera usar una fuente de mayor voltaje o cables más gruesos si usas baterías de 12 V.
  • Restablece la configuración si es necesario y repite el proceso de instalación desde cero.

Adaptarse a esta tecnología implica seguir unos sencillos pasos y aprovechar al máximo las herramientas digitales que la acompañan.

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