Cómo elegir el mejor plan de Starlink según precio, antena y velocidad

Así puedes elegir el plan Starlink ideal: comparativo de precios, velocidades y antenas para cada necesidad - STARLINK

El acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del mundo se ha convertido en una necesidad para millones de usuarios y empresas. Starlink, el sistema de internet satelital de SpaceX, ha revolucionado la conectividad al ofrecer cobertura incluso en zonas rurales o remotas donde las opciones cableadas son limitadas o inexistentes.

Sin embargo, la expansión de la oferta de Starlink ha hecho que elegir el plan adecuado ya no sea tan sencillo como antes: hoy existen diferentes antenas, kits de instalación y al menos seis tipos de planes, cada uno con precios, prestaciones y limitaciones particulares.

A continuación se analizarán las diferencias entre las opciones residenciales, móviles y premium de Starlink, para orientar sobre cuál es la mejor elección para tu caso según presupuesto, necesidades de velocidad y patrones de uso.

Así puedes elegir el plan Starlink ideal: comparativo de precios, velocidades y antenas para cada necesidad - (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Starlink.com)

Planes residenciales: opciones para hogares fijos

Los planes residenciales de Starlink están pensados para quienes requieren internet en una ubicación fija, como una casa o negocio. Existen tres planes principales, todos compatibles con el kit de instalación Standard 4 X, que incluye la antena Dish V4 y el enrutador Gen 3.

El plan más avanzado, Residential Max, ofrece velocidades de descarga de hasta 300 Mbps y datos ilimitados por 120 dólares al mes; es ideal para familias numerosas, teletrabajo intensivo y streaming en 4K.

Para usuarios con menos demanda está el plan Residencial 200 Mbps (80 dólares al mes), pensado para hogares medianos que priorizan streaming y videollamadas, y el plan Residencial 100 Mbps (50 dólares al mes), para residencias pequeñas y uso básico de internet. El plan más económico se entrega con un mini enrutador, lo que puede ser suficiente si no tienes muchos dispositivos conectados.

El equipo puede adquirirse en la tienda oficial de Starlink o en comercios como Best Buy y Home Depot, con opciones de accesorios y montaje para diversos entornos.

Starlink Roam: internet satelital portátil

Internet en cualquier parte: los nuevos planes y antenas de Starlink para hogares, viajes y negocios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes necesitan conectividad en movimiento, Starlink ofrece el plan Roam, que utiliza la antena Starlink Mini. Este dispositivo portátil, con enrutador integrado, es fácil de instalar en autos, casas rodantes, campamentos o incluso en embarcaciones costeras, permitiendo internet prácticamente en cualquier lugar de Estados Unidos y otros países.

El plan Roam viene en dos versiones: una de 100 GB de datos a velocidades entre 65 y 260 Mbps por 50 dólares mensuales, y otra ilimitada por 165 dólares mensuales. La velocidad máxima es menor que la de los planes residenciales, pero suficiente para navegación, streaming en HD y trabajo remoto desde ubicaciones no tradicionales.

Es importante considerar las limitaciones del plan respecto al uso en playas o zonas marítimas, ya que el roaming oceánico requiere planes Global Priority.

Starlink Priority: máxima capacidad y movilidad

Empresas, industrias y usuarios con necesidades especiales pueden optar por los planes Priority, disponibles en dos modalidades: Local Priority (para uso intensivo en tierra o ríos) y Global Priority (para uso en cualquier parte del mundo, incluyendo alta mar). Ambos funcionan con la antena Starlink Performance Gen 3, con un precio de 1.999 dólares, pensada para instalaciones robustas (por ejemplo, embarcaciones, vehículos de misión crítica o infraestructura remota).

La plataforma de SpaceX facilita la conectividad global con opciones flexibles, datos ilimitados y equipos portátiles, adaptándose a la demanda de streaming, teletrabajo y movilidad en zonas rurales o remotas

El plan Priority proporciona mayor ancho de banda, datos ilimitados y calidad de servicio priorizada, lo que se traduce en velocidades más altas y mejor estabilidad, incluso en entornos de gran demanda de datos.

Precios y velocidades

Residencial 100: Incluye antena Dish V4 y mini router, cuesta 50 dólares al mes, ofrece velocidades de hasta 100 Mbps y datos ilimitados.

Residencial 200: Utiliza Dish V4 y router Gen 3, tiene un precio mensual de 80 dólares, velocidad de hasta 200 Mbps y datos ilimitados.

Residential Max: Con Dish V4 y router Gen 3, el costo es de 120 dólares al mes, brinda velocidades de hasta 300 Mbps y datos ilimitados.

Roam (100 GB): Emplea la antena Starlink Mini, cuesta 50 dólares mensuales, alcanza velocidades entre 65 y 260 Mbps, con un límite de 100 GB de datos.

Roam (ilimitado): También con Starlink Mini, el precio sube a 165 dólares al mes, velocidades entre 65 y 260 Mbps y datos ilimitados.

Priority (Local/Global): Requiere la antena Performance Gen 3, el plan parte desde 165 dólares al mes, supera los 300 Mbps y ofrece datos ilimitados y prioridad de servicio.

Consejos para elegir el plan adecuado

Evalúa cuántos dispositivos estarán conectados y qué tareas realizas más a menudo (videollamadas, streaming, gaming, navegación simple).

Considera la ubicación : si es fija, los planes residenciales ofrecen mejor velocidad-costo. Si necesitas movilidad, Roam es la opción.

Empresas o usuarios con demandas críticas deberían considerar Priority, pese al mayor costo de equipo y plan.

Verifica la disponibilidad de servicio en tu zona y consulta el mapa de cobertura y velocidades de Starlink.

Elegir el plan adecuado implica balancear presupuesto, necesidades técnicas y expectativas de uso, aprovechando una oferta que evoluciona rápidamente y promete seguir transformando la forma en que el mundo se conecta.