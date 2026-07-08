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Si tienes transferencias bancarias, desconocidas puede ser alerta de un Android infectado

Aplicaciones falsas engañan a los usuarios y capturan sus credenciales bancarias en segundos

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Los troyanos bancarios para Android logran transferir dinero de forma autónoma desde el dispositivo de la víctima. (EFE)
Los troyanos bancarios para Android logran transferir dinero de forma autónoma desde el dispositivo de la víctima. (EFE)

Revisar tu estado de cuenta y notar que falta dinero es una de las peores pesadillas de la era digital. Si te ha pasado y estás completamente seguro de que no fuiste tú (ni esa suscripción olvidada de streaming), el culpable podría estar más cerca de lo que crees: justo en la palma de tu mano. Las transferencias bancarias desconocidas son una de las señales de alerta más críticas de que tu dispositivo Android ha sido comprometido por un malware financiero.

Te explicamos cómo operan estas amenazas invisibles y qué dicen los expertos en ciberseguridad sobre esta peligrosa modalidad. Si el dinero se movió sin tu autorización, el foco no solo debe estar en la cuenta bancaria: también en el teléfono desde el que se ejecutan operaciones y se reciben códigos de verificación.

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El “huésped invisible” y las apps falsas

Los virus modernos para Android ya no se limitan a mostrar anuncios molestos o ralentizar el teléfono. Hoy en día, los troyanos bancarios están diseñados específicamente para interceptar tus credenciales y tomar el control de tus aplicaciones financieras de forma silenciosa.

Según la firma de seguridad McAfee, los ciberdelincuentes utilizan herramientas de desarrollo avanzadas para crear aplicaciones falsas que simulan ser plataformas legítimas, como apps de bancos, redes sociales o herramientas del sistema. Estas apps engañan al usuario para que introduzca sus datos confidenciales y, una vez obtenidos, operan en segundo plano.

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Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
Los ciberdelincuentes usan permisos de accesibilidad para operar cuentas sin intervención del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto crítico, de acuerdo con esta descripción, es que el código malicioso puede quedar oculto mientras ejecuta acciones que terminan en movimientos de dinero sin levantar sospechas. En otras palabras: el “huésped invisible” no necesita llamar la atención para hacer daño.

Nota importante: este tipo de malware financiero tiene la capacidad de permanecer activo en el dispositivo durante semanas, recolectando información antes de dar el golpe definitivo a tus ahorros.

La evolución hacia una “autonomía total”

Para entender la gravedad de esta señal, es necesario sumar la perspectiva de otra autoridad en la materia. De acuerdo con reportes de Kaspersky, los troyanos bancarios para Android han evolucionado hacia una preocupante “autonomía total”.

Amenazas sofisticadas, como las familias de malware Gustuff o la reciente Frogblight, utilizan técnicas agresivas que explican el origen de esas transferencias misteriosas y el modo en que pueden concretarse sin intervención directa del usuario.

celular - hacker - ciberseguridad - tecnología - 21 de abril
El malware financiero puede permanecer oculto durante semanas antes de atacar los ahorros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las vías más delicadas es el abuso de los Servicios de Accesibilidad. El virus engaña al usuario para que le otorgue permisos de accesibilidad, diseñados originalmente para ayudar a personas con discapacidades. Con ese control, el malware puede pulsar botones, rellenar formularios de transferencia y navegar por la app de tu banco de forma autónoma, simulando que eres tú quien toca la pantalla.

La otra técnica clave es la intercepción y lectura de SMS. Cuando el banco envía un código de verificación de un solo uso (OTP) por mensaje de texto para autorizar una transferencia, el troyano puede interceptarlo en tiempo real, introducirlo en la aplicación para validar el robo y borrar el SMS de inmediato para que nunca te enteres de que llegó.

Fraude tradicional vs. infección por malware en Android

Para identificar qué está pasando con tus finanzas, es importante entender que un hackeo por virus no se comporta igual que una estafa común. Hay diferencias concretas que ayudan a interpretar el origen del movimiento y el tipo de control que pudo haber detrás.

En el origen del movimiento, la distancia es clara: mientras que en el fraude tradicional (como la clonación) el robo se hace desde un dispositivo extraño o una web externa, con el malware la transferencia se ejecuta directamente desde tu propio teléfono.

Persona sostiene un teléfono móvil con pantalla de bloqueo y varias notificaciones de aplicaciones visibles.
A diferencia del fraude tradicional, el virus actúa desde el propio teléfono y simula un uso legítimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cambia la evasión de seguridad (2FA). En un engaño convencional, el criminal te llama o te envía un enlace falso para que le des tu clave Token. El virus en Android no te lo pide: simplemente lee el código de autenticación directo de tus notificaciones o mensajes de texto.

El nivel de control es otra señal de alerta. En las estafas de siempre, el atacante solo tiene acceso a la cuenta bancaria vulnerada. Si tu Android está infectado, el delincuente puede alcanzar un control total de las funciones del celular.

Finalmente, el rastro de la alerta suele diferir. El fraude tradicional suele dejar pistas rápidas, como correos de “inicio de sesión en un nuevo dispositivo”. En cambio, el malware puede camuflarse imitando tus propios hábitos de uso en el terminal para no levantar sospechas.

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