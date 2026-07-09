Usa Google Maps sin agotar tu batería: cómo activar la navegación en blanco y negro

El modo monocromático de Google Maps reduce el consumo energético en dispositivos Pixel 10. (EFE)

Google Maps ha incorporado una función de navegación en blanco y negro para ahorrar batería en dispositivos Pixel 10, una novedad que responde a la demanda de mayor autonomía durante trayectos largos en coche.

Esta actualización, incluida en el último Pixel Drop, permite a los usuarios de modelos seleccionados extender el uso del GPS sin depender de un cargador o accesorios adicionales.

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La nueva función de Google Maps fue diseñada especialmente para quienes utilizan el teléfono como GPS en el tablero del vehículo. La navegación en blanco y negro simplifica la visualización de rutas y muestra únicamente los elementos esenciales:

El próximo giro.

La distancia por recorrer.

La hora estimada de llegada.

Las indicaciones principales.

Esto no solo reduce el consumo energético, sino que también ofrece una experiencia menos distractora para el conductor.

La actualización busca facilitar la conducción sin distracciones visuales ni fatiga ocular. (Reuters)

La tecnología Always-On Display, presente en pantallas OLED y AMOLED, permite mantener activa la visualización monocromática sin exigir desbloquear el dispositivo por completo. Así, la información clave permanece accesible con un gasto energético mínimo, lo que también ayuda a evitar la fatiga visual en trayectos extensos.

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Compatibilidad y limitaciones de la función

Por el momento, el modo blanco y negro de Google Maps solo está disponible en los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel Pro Fold (este último no comercializado en España). En el caso del Pixel 10a, la función reduce algunos elementos visuales, pero mantiene el mapa a color.

Además, la navegación monocromática:

Está restringida a rutas en automóvil.

Únicamente se activa cuando el teléfono se encuentra en orientación vertical .

Al conectar el dispositivo a Android Auto, la vista en blanco y negro se limita a la pantalla del móvil, mientras que la pantalla del vehículo mantiene el mapa convencional.

Solo los modelos Pixel 10 y Pro pueden activar la navegación en blanco y negro. (Reuters)

Cómo activar la navegación monocromática paso a paso

La activación del modo monocromático en Google Maps es sencilla. Estos son los pasos para los usuarios de dispositivos compatibles:

Abrir Google Maps y pulsar la imagen de perfil ubicada en la esquina superior derecha.

Acceder a Ajustes y seleccionar la sección de Navegación .

Buscar la opción Ahorro de energía dentro de Opciones de conducción .

Activar el modo, si no se encuentra habilitado de manera predeterminada.

Una vez iniciada una ruta en coche, basta con presionar el botón de encendido del teléfono para que la vista cambie automáticamente a la modalidad de bajo consumo. Para regresar a la interfaz tradicional, basta con tocar la pantalla o presionar nuevamente el botón de encendido.

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El modo blanco y negro puede extender la autonomía del móvil hasta cuatro horas en ruta. (Reuters)

Ventajas principales de la nueva función

El modo blanco y negro de Google Maps aporta varios beneficios:

Ahorro de batería en viajes largos, con una extensión de autonomía de hasta cuatro horas , según factores como el brillo de la pantalla, el uso del GPS, la cobertura y el tráfico.

Interfaz más simple y menos distractora para la conducción.

Reducción de la fatiga visual , especialmente en condiciones de baja iluminación.

Acceso rápido a información relevante sin necesidad de encender toda la pantalla.

Mejor aprovechamiento de Always-On Display, que garantiza la disponibilidad de datos esenciales con un consumo mínimo.

Gemini y la navegación inteligente

Junto con la función monocromática, Google Maps incorporó Gemini, su asistente de inteligencia artificial, para optimizar aún más la experiencia de navegación. Ahora es posible interactuar con Gemini a través de su icono o mediante el comando “Hey Google”, lo que permite realizar consultas en tiempo real sobre:

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El tráfico.

Atascos.

Rutas alternativas.

Zonas de descanso.

La integración de Gemini y la navegación en blanco y negro combina eficiencia y simplicidad, al facilitar la toma de decisiones rápidas en carretera y la planificación inteligente de rutas. Así, Google Maps continúa incorporando herramientas para conductores orientadas a mejorar la navegación móvil.