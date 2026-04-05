Usar o cargar el iPhone en ambientes con 35°C o más es peligroso: cómo protegerlo

La exposición del iPhone al sol puede traer graves consecuencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso o la carga de un iPhone en ambientes donde la temperatura supera los 35°C es un riesgo elevado para el funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta situación pasa inadvertida entre los usuarios, quienes muchas veces no consideran las condiciones ambientales como un factor determinante en el desgaste del teléfono.

Las baterías de iones de litio, presentes en los modelos actuales de iPhone, están diseñadas para operar de manera eficiente dentro de márgenes térmicos específicos.

Cuando estos límites se sobrepasan, no solo se afecta la autonomía diaria del teléfono, sino que el daño puede ser irreversible para la batería, lo que deriva en una menor capacidad para retener carga y un rendimiento general inferior.

Qué consecuencias tiene el uso de un iPhone en ambientes muy fríos

Si el iPhone está a temperaturas muy bajas puede presentar problemas pero son reversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de la batería se ve afectado cuando el dispositivo se utiliza en ambientes muy fríos. En esas circunstancias, la duración de la batería disminuye temporalmente, porque los procesos químicos internos operan con menor eficiencia.

Apple informa que este efecto es reversible y que, una vez que la batería retorna a un rango de temperatura adecuado, el rendimiento vuelve a los niveles habituales.

A diferencia del daño provocado por el calor, el descenso en el desempeño de la batería en ambientes fríos no deja secuelas permanentes. El teléfono recupera su funcionamiento normal una vez que la temperatura se estabiliza, lo que permite seguir utilizándolo con la misma autonomía previa.

Por qué se debe usar siempre el cargador original suministrado por Apple

El uso de accesorios genéricos incrementa los riesgos de sobrecalentamiento y desgaste prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cuidados fundamentales para prolongar la vida útil de la batería consiste en emplear siempre el cargador suministrado por Apple. Optar por accesorios no homologados compromete tanto la seguridad como el desempeño del dispositivo.

El uso de cargadores genéricos o de bajo costo puede afectar negativamente el funcionamiento de la batería, al introducir riesgos de sobrecalentamiento y fallos eléctricos.

En cambio, el empleo de cargadores originales garantiza que los sistemas de protección incorporados en el iPhone actúen correctamente ante fluctuaciones de voltaje o situaciones imprevistas.

Qué pasa si no se mantiene actualizado el sistema operativo del iPhone

Apple introduce mejoras en sus teléfonos con cada actualización de iOS. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

Apple sugiere verificar que el iPhone cuente con la última versión de iOS. Las actualizaciones periódicas mejoran la seguridad, optimizan la gestión de la energía y la protección frente a condiciones ambientales extremas.

Para comprobar si existe alguna actualización disponible, es preciso acceder a Configuración > General > Actualización de software.

Las actualizaciones contribuyen a reducir el impacto del calor en la batería y permiten una gestión más precisa de los recursos del dispositivo, lo que beneficia su desempeño en ambientes exigentes.

Cuáles ajustes ayudan a prolongar el uso cotidiano del iPhone

Ajustar ciertas configuraciones puede contribuir a extender la autonomía y preservar la batería. Reducir el brillo de la pantalla o activar la opción de Brillo Automático son medidas sencillas que disminuyen el consumo energético.

Hay otras formas de prolongar la utilidad de la carga desde la configuración del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para modificar el brillo, se debe ingresar al Centro de Control y ajustar el regulador según las condiciones de luz.

Asimismo, la conexión a redes WiFi resulta más eficiente energéticamente que el uso de datos. Mantener la conexión WiFi activa desde Configuración > WiFi ayuda a limitar el esfuerzo de los componentes internos, sobre todo en días calurosos.

Cómo monitorear el consumo de batería de cada aplicación del iPhone

El sistema operativo iOS ofrece herramientas para supervisar el consumo de batería por aplicación. En Configuración > Batería, se puede consultar qué apps utilizan más energía, lo que facilita la adopción de hábitos de uso responsables.

Otro punto clave es desactivar la actualización en segundo plano para aplicaciones poco utilizadas, porque reduce el consumo y prolonga la autonomía del teléfono. La opción se encuentra en Configuración > General > Actualización en Segundo Plano.