Apple lanza la primera beta de iOS 26.5: estas son sus principales novedades

Apple lanza la nueva beta de sus sistema operativo iOS 26.5.

Apple publicó la primera beta de iOS 26.5 para desarrolladores, una actualización que introduce mejoras en interoperabilidad, seguridad en mensajería y nuevas funciones en servicios como mapas, aunque vuelve a dejar fuera la esperada renovación de Siri.

La versión final llegaría a finales de mayo o inicios de junio, mientras que la beta pública se espera en los próximos días.

Aunque se trata de una actualización menor en comparación con versiones anteriores, iOS 26.5 incorpora cambios relevantes, especialmente en Europa, donde la compañía continúa adaptándose a las exigencias regulatorias de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Apple agrega nuevas funciones para su nueva versión de iOS 26.5.

Europa concentra las principales novedades

Una de las áreas con más cambios es la interoperabilidad con dispositivos de terceros. Apple ha reintroducido funciones que ya había probado en versiones anteriores, como el emparejamiento por proximidad, que permite conectar accesorios simplemente acercándolos al iPhone, sin necesidad de configuraciones adicionales.

También regresa la posibilidad de que dispositivos externos, como relojes inteligentes de otras marcas, puedan recibir notificaciones del iPhone, una característica que hasta ahora estaba limitada al ecosistema propio de Apple.

La principal novedad en este apartado son las Live Activities para accesorios de terceros. Esta función permitirá que dispositivos compatibles muestren información en tiempo real, como rutas de navegación, pedidos o temporizadores, ampliando el alcance de estas herramientas más allá del Apple Watch.

Apple lanza para iOS 26.5 la opción de que el iPhone se pueda conectar a otros relojes inteligentes.

Sin embargo, estas funciones aún están en fase de prueba y no hay garantías de que lleguen a la versión final, ya que Apple las ha retirado en ocasiones anteriores antes del lanzamiento definitivo.

El cifrado RCS vuelve a escena

Otra de las novedades destacadas es el regreso del cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre iPhone y Android. Esta función ya había aparecido en betas previas, pero no se incluyó en la versión final.

En iOS 26.5, el cifrado está activado por defecto y, a diferencia de versiones anteriores, no hay advertencias que indiquen que podría ser eliminado. Si se mantiene, permitirá que las conversaciones entre dispositivos de distintas plataformas estén protegidas frente a terceros.

Apple prueba la encriptación de extremo a extremo en los mensajes RCS en la versión beta de iOS 26.5.

Apple Maps se prepara para cambios clave

La actualización también introduce modificaciones en Apple Maps, aunque inicialmente estarán disponibles fuera de la Unión Europea. Entre ellas destaca la llegada de “Lugares sugeridos”, una función que mostrará recomendaciones basadas en tendencias y búsquedas recientes.

A esto se suma la futura incorporación de anuncios dentro de la plataforma. Estos aparecerán en los resultados de búsqueda y estarán identificados como contenido patrocinado. El sistema se basará en la ubicación aproximada del usuario y en los términos que utilice al buscar.

La implementación de publicidad en Maps está prevista para el verano y forma parte de la estrategia de Apple para ampliar la monetización de sus servicios digitales.

En la versión 26.5 de iOS se estrena Apple Maps, que será parecido a Google Maps.

Siri sigue sin cambios

Pese a las expectativas, la actualización no incluye novedades en Siri. La esperada renovación del asistente, vinculada a Apple Intelligence, vuelve a quedar fuera.

La ausencia refuerza la idea de que Apple reservaría estos cambios para la próxima gran actualización del sistema, previsiblemente iOS 27, que será presentada en la conferencia de desarrolladores WWDC en junio.

Otros cambios y mejoras

iOS 26.5 también incorpora ajustes menores. Entre ellos, la conexión automática de accesorios como teclado, mouse o trackpad mediante USB-C, que ahora activan Bluetooth sin pasos adicionales.

En el apartado de transferencia de datos, se añaden nuevas opciones al migrar información de iPhone a Android, permitiendo seleccionar qué archivos adjuntos incluir en los mensajes exportados.

Con iOS 25.6 podrás conectar dispositivos como teclado o ratón desde el puerto Usb-C.

Por otro lado, la App Store introduce cambios en los modelos de suscripción para desarrolladores, con nuevas opciones de facturación que podrían modificar cómo se presentan estos servicios a los usuarios.

Finalmente, se detectaron referencias a un resumen anual de lectura en Apple Books y un nuevo teclado para el idioma inuktitut, lo que refleja ajustes orientados a ampliar funcionalidades y soporte lingüístico.

Disponibilidad

La beta de iOS 26.5 ya está disponible para desarrolladores, mientras que la versión pública llegará en los próximos días. Como es habitual, Apple recomienda instalar estas versiones en dispositivos secundarios debido a posibles errores o fallos de estabilidad.

Con esta actualización, la compañía continúa ajustando su sistema operativo antes de la llegada de su próxima gran versión, en la que se esperan cambios más profundos, especialmente en el terreno de la inteligencia artificial.