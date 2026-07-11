Sal fundida: la tecnología que permite almacenar energía solar durante horas

La sal fundida almacena el calor solar durante el día para liberar energía eléctrica por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores desafíos históricos de las energías renovables, particularmente la energía solar, ha sido la intermitencia. El sol proporciona una cantidad masiva de energía limpia durante las horas diurnas, pero la demanda de electricidad continúa —e incluso se intensifica— tras el anochecer. La solución tradicional siempre ha sido el almacenamiento en baterías químicas (como las de iones de litio), una alternativa costosa y propensa a la degradación.

Sin embargo, una tecnología térmica de vanguardia está emergiendo con fuerza: el almacenamiento en sal fundida. Esta tecnología no compite directamente con la captación fotovoltaica en términos de conversión eléctrica instantánea, sino que redefine por completo cómo retenemos y gestionamos el calor solar.

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Almacenar el recurso en forma de energía térmica permite independizar la captación del sol de la generación eléctrica, habilitando un suministro continuo, gestionable y totalmente estable mucho después del ocaso.

Campos de espejos reflejan la radiación solar hacia un receptor central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la tecnología de sal fundida y cómo funciona?

El almacenamiento de energía térmica (TES, por sus siglas en inglés) mediante sal fundida constituye el componente central de las centrales modernas de Energía Solar Concentrada (CSP). A diferencia de los paneles solares fotovoltaicos, que aprovechan el efecto fotoeléctrico para generar corriente a partir de los fotones, los sistemas CSP recolectan y multiplican la radiación solar en forma de calor térmico puro de alta intensidad.

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El proceso de operación comercial estándar se articula mediante tres fases fundamentales:

Concentración óptica y captura térmica

Se despliegan extensos campos de espejos orientables con sistemas de seguimiento solar automatizado (helióstatos o colectores lineales Fresnel). Estos espejos concentran los rayos del sol con precisión geométrica hacia un receptor central suspendido en una torre o dispuesto a lo largo de tuberías absorbedoras. En dicho receptor circula el fluido encargado de absorber las temperaturas extremas resultantes.

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A diferencia de las baterías de litio, la sal fundida mantiene su eficiencia durante más de 30 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transferencia de calor al medio líquido

En lugar de utilizar agua —que requeriría presiones impracticables al gasificarse instantáneamente—, el sistema emplea una composición específica de sales sintéticas neutras. Comúnmente se utiliza una “sal solar” binaria compuesta por un 60% de nitrato de sodio y un 40% de nitrato de potasio. Estas sales poseen la excelente propiedad física de fundirse a unos 220 °C y mantener una viscosidad óptima y estabilidad química absoluta en estado líquido hasta superar los 550 °C (1.022 °F), ofreciendo una altísima capacidad calorífica específica.

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Almacenamiento bifásico y generación bajo demanda

La dinámica operativa emplea un sistema de doble tanque térmicamente aislado:

Tanque Frío: las sales se mantienen en estado líquido a unos 290 °C y se bombean hacia el receptor solar para absorber la energía focalizada de los espejos.

Tanque Caliente: una vez que la sal absorbe el calor y alcanza los 550 °C, se traslada a este depósito dotado de un aislamiento de baja pérdida.

La sal fundida también se usa para disipar el calor de reactores nucleares. (TerraPower)

Cuando la red eléctrica demanda energía, la sal a alta temperatura se extrae del tanque caliente y se hace circular a través de un intercambiador de calor para producir vapor de agua sobrecalentado. Este vapor impulsa una turbina convencional conectada a un generador eléctrico. Una vez cedido su calor, la sal regresa enfriada a 290 °C al tanque frío, completando un ciclo perpetuo, mecánicamente seguro y libre de emisiones contaminantes.

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Ventajas frente a las baterías de litio

Aunque los sistemas de almacenamiento con baterías de litio (BESS) son eficaces para regular fluctuaciones instantáneas de frecuencia, la tecnología de sal fundida presenta claras superioridades operativas en proyectos de gran envergadura y larga duración:

Vida útil y degradación. Mientras que las baterías de litio sufren desgaste electroquímico progresivo y requieren reemplazo tras 8-15 años, los tanques de sal fundida superan los 30 años de vida útil sin experimentar degradación molecular o pérdida de eficiencia tras miles de ciclos.

Ventana de descarga. Las baterías están optimizadas para picos breves (2 a 4 horas). La sal fundida permite inyecciones continuas a potencia nominal durante bloques prolongados de 8 a 15 horas consecutivas.

Impacto y sustentabilidad. Las sales solares son compuestos abundantes, estables y no tóxicos. Al finalizar la vida útil de la planta, los materiales constituyentes pueden reciclarse de forma directa como fertilizantes agrícolas.

Estabilidad de red. Al operar mediante turbinas térmicas giratorias, aporta inercia síncrona real a la red, actuando como un amortiguador mecánico ante caídas imprevistas de tensión, algo que las baterías químicas no pueden emular de forma nativa.