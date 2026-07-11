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La tecnología híbrida redefine los carros familiares: esta es la tecnología de Chery

La marca también integra habitáculos ampliados y estándares de seguridad globales en sus vehículos

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La TIGGO 9 mantuvo la integridad de la cabina y la protección de los ocupantes tras la evaluación de seguridad. (Chery)
Chery desarrolla soluciones de movilidad familiar adaptadas a cada región bajo su propuesta “For Family”. (Chery)

La automotriz Chery impulsa una estrategia global llamada “For Family” que busca adaptar sus vehículos híbridos a las necesidades de familias de todo el mundo. Esta visión se consolida con la idea de que la movilidad puede ser un escenario para crear recuerdos, compartir experiencias y fortalecer vínculos.

Según la compañía, esta propuesta está inspirada en el fútbol en cuanto a su capacidad para llegar a diferentes públicos. La marca se apoya en este deporte por su potencial para conectar generaciones y transmitir valores universales como la disciplina, la perseverancia y el compromiso.

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En el contexto del Mundial 2026, Chery implementó el concepto “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, que consiste en desarrollar soluciones para cada mercado desde la propia realidad de cada región y en colaboración con las comunidades locales. Este enfoque permitió fortalecer la relación con los usuarios y consolidar el compromiso de la marca con las familias en distintos países.

Chery - For Family
El fútbol es una vía elegida por Chery para conectar con familias y promover valores universales. (Chery)

Así es la tecnología de Chery al servicio de la movilidad familiar

La estrategia “For Family” se apoya en una infraestructura internacional que incluye ocho centros de investigación y desarrollo, 36 plantas de producción, más de 2.000 concesionarios y 1.800 centros de servicio en distintas regiones. Esta red global permite que la experiencia de la marca llegue a usuarios de múltiples mercados y se adapte a las necesidades específicas de cada región.

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Para estos vehículos, la marca desarrolló la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), que consta de un motor híbrido con una transmisión DHT que garantiza una gestión ultraeficiente del combustible y la energía eléctrica. El resultado es una autonomía combinada de hasta 1.400 kilómetros, con la posibilidad de una conducción 100% eléctrica de hasta 140 km en ciudad.

En cuanto al uso de combustible, se estima un consumo de 77 km por galón, lo que para las familias se traduce en un ahorro estimado de USD 1.300 frente a un vehículo convencional.

Chery - For Family
La propuesta “For Family” busca acompañar el día a día de millones de familias en sus trayectos. (Chery)

Asimismo, sus modelos que circulan en países de Latinoamérica se caracterizan por tener una carrocería de alta resistencia y un sistema exclusivo de protección de batería que garantiza seguridad en condiciones extremas, características que fueron puestas a prueba por la marca en más de 8.000 kilómetros de carretera en la región.

Uno de los pilares de la propuesta es el diseño de vehículos con espacios amplios y confortables bajo el concepto Space. For Family.

Otro elemento fundamental es la seguridad, agrupada en el principio Safety. For Family, donde la compañía aplica estándares globales unificados y rigurosos procesos de fabricación para garantizar la protección de los ocupantes.

Embajador Chery - Robert Lewandowski
Robert Lewandowski fue elegido para representar valores de la marca como la disciplina y el liderazgo. (Chery)

Soluciones personalizadas para cada mercado

La filosofía “For Family” no se limita a una oferta uniforme. La compañía estudia las condiciones y necesidades particulares de cada país y región para diseñar vehículos que respondan a las expectativas locales. La marca trabaja de forma constante en mercados estratégicos e integra estándares de excelencia, resistencia y confiabilidad inspirados en el alto rendimiento deportivo.

Esta visión permitió que sus productos fueran reconocidos por su calidad y por adaptarse al día a día de las familias, al acompañarlas en sus trayectos y promover una movilidad segura, eficiente e innovadora.

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