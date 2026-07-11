Los dos casos de Viruela del Mono en Costa Rica permanecen estables: Salud descarta vínculo entre los pacientes y mantiene vigilancia activa

Los dos pacientes diagnosticados con mpox en Costa Rica permanecen estables y cumplen aislamiento sanitario. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El Ministerio de Salud informó este jueves que las dos personas diagnosticadas con Viruela del Mono en Costa Rica permanecen en condición de salud estable, mientras continúan bajo aislamiento domiciliario y cumplen con las medidas sanitarias establecidas mediante orden sanitaria.

Las autoridades precisaron que se trata de dos hombres, con edades entre los 25 y 55 años, ambos residentes de la provincia de San José, la capital costarricense.

Como parte de la investigación epidemiológica, el Ministerio determinó que ninguno de los pacientes registra viajes al extranjero durante los últimos 30 días. Además, las pesquisas permitieron establecer que ambos casos son independientes y no tienen relación epidemiológica entre sí, por lo que continúa la búsqueda del origen de cada contagio.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades sanitarias indicaron que no se han identificado nuevos casos confirmados asociados con estas investigaciones. No obstante, el seguimiento epidemiológico continúa para localizar a las personas que tuvieron contacto con los pacientes y aplicar las medidas de vigilancia y control necesarias para evitar nuevas transmisiones.

Costa Rica confirmó esta semana sus primeros casos de la enfermedad en el año, lo que llevó al Ministerio de Salud a reforzar los protocolos de vigilancia en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

Llamado a evitar la discriminación

El Ministerio hizo un llamado a la población para actuar con responsabilidad y evitar cualquier forma de estigmatización hacia las personas diagnosticadas, sus familiares o sus contactos cercanos.

PUBLICIDAD

Las autoridades enfatizaron que la enfermedad no debe convertirse en motivo de discriminación, rumores o divulgación de información personal, ya que proteger la confidencialidad facilita que las personas busquen atención médica de manera oportuna y colaboren con las investigaciones epidemiológicas.

Asimismo, recordaron que el respeto a la privacidad de los pacientes contribuye a interrumpir las cadenas de transmisión y fortalece la respuesta de salud pública.

El Ministerio de Salud confirmó que los casos no tienen relación epidemiológica entre sí y que ninguno viajó al extranjero en el último mes. Fuente: Teletica

¿Cómo se transmite la Viruela del Mono?

Según explicó el Ministerio de Salud, la mpox se transmite principalmente mediante el contacto físico estrecho con una persona infectada.

Las vías de transmisión incluyen:

Contacto directo con lesiones en la piel.

Contacto con fluidos corporales.

Exposición prolongada a secreciones respiratorias durante un contacto cercano.

Contacto con objetos contaminados de uso personal, como ropa de cama o toallas.

Por ello, las autoridades recomendaron evitar el contacto físico estrecho, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o tengan un diagnóstico confirmado.

PUBLICIDAD

También insistieron en no compartir artículos de uso personal y mantener una adecuada higiene de manos como medidas básicas de prevención.

La mpox se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada o con objetos contaminados. (Canva)

Síntomas que requieren atención médica

El Ministerio recordó que las personas deben acudir al establecimiento de salud más cercano si presentan lesiones en la piel similares a granos o ampollas, especialmente si están acompañadas por síntomas como:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Inflamación de ganglios linfáticos.

Dolores musculares.

Malestar general.

La valoración médica temprana permite confirmar o descartar la enfermedad, brindar el manejo adecuado y activar los protocolos de vigilancia epidemiológica cuando sea necesario.

Las autoridades reiteraron que mantienen activa la vigilancia epidemiológica en conjunto con la CCSS e INCIENSA y aseguraron que continuarán monitoreando la situación para detectar oportunamente cualquier nuevo caso y proteger la salud de la población.

PUBLICIDAD