Por qué no deberías usar un iPhone con la pantalla rota: aumenta el riesgo de incendios

Muchos usuarios prefieren seguir utilizando el dispositivo y no analizan los peligros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar un iPhone con la pantalla rota se ha convertido en una práctica extendida. Para muchos usuarios, el daño parece limitarse a una cuestión estética o a una molestia operativa, sin consecuencias mayores para la seguridad personal o del espacio.

Los riesgos asociados van más allá de lo visible y pueden afectar tanto el funcionamiento interno del dispositivo como la integridad física del usuario. Usar un iPhone con la pantalla rota puede generar riesgos como incendios o lesiones, según advierte la documentación oficial de Apple.

Por qué la pantalla rota del iPhone implica un riesgo real

El iPhone está fabricado con metales, vidrio y plásticos, y en su interior se alojan componentes electrónicos sensibles. Cuando el cristal se quiebra, se expone parte de la circuitería y se debilita la protección frente a agentes externos como el polvo, la humedad y otros líquidos. Esta vulnerabilidad puede favorecer cortocircuitos y fallos eléctricos.

El daño físico afecta varios componentes del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información de Apple, cualquier daño físico, como golpes, perforaciones o caídas, puede afectar tanto al dispositivo como a su batería. El uso en estas condiciones incrementa la probabilidad de que el dispositivo se caliente excesivamente y provoque lesiones.

Además, la exposición de la pantalla rota puede causar cortes en la piel por las astillas y aumentar el riesgo de contacto directo con componentes internos.

Qué otros riesgos existen al usar un iPhone con la pantalla dañada

El peligro no se limita únicamente al potencial de incendio. La manipulación de un iPhone con la pantalla rota puede causar lesiones físicas por el contacto con fragmentos de vidrio.

La manipulación de un dispositivo con la pantalla dañada puede generar lesiones físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la exposición de la circuitería interna incrementa el riesgo de descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento de botones, sensores o la pantalla táctil, lo que puede dificultar la comunicación en situaciones de emergencia.

El daño en el cristal compromete la resistencia del dispositivo a líquidos y polvo, y puede afectar la capacidad del dispositivo para disipar el calor de manera adecuada. En situaciones extremas, un fallo interno podría desencadenar una reacción en cadena que termine en un incendio doméstico o en daños a otros dispositivos cercanos.

De qué forma preservar y cuidar la batería de un iPhone

Apple sugiere utilizar siempre el cable y el adaptador de corriente originales para recargar la batería del iPhone. Es clave evitar el uso de cables o cargadores dañados y nunca conectar el dispositivo a la corriente si presenta humedad.

Es importante que el celular cargue en un ambiente libre de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto que aconseja la empresa es mantener el dispositivo, los accesorios y el área de carga en lugares bien ventilados para evitar el sobrecalentamiento.

Al emplear un cargador inalámbrico, debe retirarse cualquier funda metálica y evitar la presencia de objetos metálicos cercanos, como llaves o monedas, porque estos pueden interferir con la carga y causar un aumento peligroso de la temperatura. El conector USB tiene que estar bien asegurado antes de enchufar el cargador a la toma de corriente.

En qué momentos no debería utilizarse el iPhone

El iPhone no debe utilizarse en escenarios donde la atención y la concentración sean esenciales para la seguridad, como al conducir un vehículo, operar maquinaria o cruzar la vía pública.

Una señal que alerta que no se debe utilizar el aparato es cuando emite humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distraerse con el dispositivo en estas circunstancias puede generar situaciones de peligro y aumentar el riesgo de accidentes. Otro punto clave es que el uso de auriculares conectados al iPhone durante actividades que requieren percepción auditiva del espacio puede reducir la capacidad de reacción ante señales o alertas externas.

Tampoco es seguro utilizar el iPhone si se sospecha que el dispositivo está dañado, presenta sobrecalentamiento, emite humo, desprende olor extraño o ha estado en contacto con líquidos.

Ignorar estas señales puede derivar en lesiones, descargas eléctricas o incendios. En estos casos, lo más seguro es dejar de usar el teléfono y buscar asistencia técnica autorizada para evitar mayores consecuencias.