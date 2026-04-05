Desarrollan dispositivo que solo requiere un smartphone para detectar agua contaminada en menos de un minuto

El nuevo dispositivo identifica contaminación en el agua con una tira reactiva y la cámara del smartphone. (BAM)

El acceso a agua segura sigue siendo un desafío en muchas regiones del mundo, donde la calidad del recurso puede variar drásticamente y las pruebas de laboratorio suelen demorar horas o incluso días. Esta demora complica la respuesta ante emergencias y aumenta el riesgo de exposición a contaminantes. Ahora, un equipo de investigadores en Alemania ha presentado una solución portátil capaz de detectar contaminación en menos de un minuto utilizando solo un smartphone y una gota de agua.

El nuevo test rápido, desarrollado en el Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales (BAM, por sus siglas en inglés), responde a la necesidad de diagnósticos inmediatos en contextos donde la infraestructura de laboratorio es limitada o inexistente. El dispositivo se centra en la detección de urobilina, un compuesto relacionado con la presencia de desechos humanos y animales, que el cuerpo produce al descomponer la hemoglobina y se libera a través de la excreción.

La presencia de urobilina en el agua indica posibles fuentes de contaminación, permitiendo identificar de forma temprana si un suministro es inseguro. La herramienta utiliza una tira reactiva que emite luz al entrar en contacto con la molécula objetivo. Este cambio óptico puede captarse en tiempo real mediante la cámara del teléfono.

Su facilidad de uso lo hace ideal para emergencias, zonas rurales y regiones sin acceso a laboratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionamiento sencillo: solo una gota y el teléfono

El sistema se apoya en un método “dejar caer y detectar”. El usuario coloca una gota de agua sobre la tira reactiva y observa el resultado a través del smartphone. Un pequeño módulo LED, integrado en un accesorio impreso en 3D, se conecta al teléfono y alimenta la fuente de luz necesaria para la reacción. La cámara del dispositivo registra la luminiscencia emitida por la tira, que revela la presencia de urobilina en cuestión de segundos.

Esta tecnología elimina la necesidad de reactivos químicos adicionales o pasos de preparación complicados, facilitando su uso en entornos remotos o con recursos limitados. En pruebas controladas, el sistema demostró una alta sensibilidad y fiabilidad, capaz de detectar concentraciones muy bajas del compuesto marcador.

Validación en escenarios reales y ventajas frente a métodos tradicionales

El desempeño del dispositivo fue validado con muestras reales de agua tomadas de ríos y en las entradas y salidas de una planta de tratamiento de aguas residuales en Berlín. Según Swayam Prakash, responsable del desarrollo del test en BAM, la herramienta funcionó con éxito incluso en condiciones ambientales complejas y en presencia de sustancias naturales que pueden interferir en otros métodos.

El sistema fue validado con muestras de ríos y plantas de tratamiento en Berlín, mostrando alta sensibilidad. (ACS Sensors)

A diferencia de los análisis microbiológicos convencionales, que requieren tiempo y equipamiento especializado, este sistema portátil reduce al mínimo el margen de error humano y la dependencia de instalaciones centralizadas. Esto representa una ventaja significativa para la toma de decisiones rápidas en emergencias y para el monitoreo continuo de fuentes de agua.

Impacto potencial en salud pública y monitoreo ambiental

La portabilidad y facilidad de uso del dispositivo lo convierten en un recurso estratégico para equipos de respuesta rápida, agencias locales y comunidades rurales. Puede desplegarse en zonas afectadas por desastres naturales, crisis sanitarias o regiones en desarrollo donde el acceso a laboratorios es escaso o inexistente.

Además, el sistema permite la evaluación digital de resultados, posibilitando el almacenamiento, análisis y envío inmediato de los datos. Esta característica facilita la integración en redes de monitoreo más amplias y mejora la coordinación en la gestión de emergencias.

El método reduce el tiempo de espera de horas a segundos y no requiere productos químicos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas futuras para la tecnología

Los investigadores destacan que la combinación de velocidad, sensibilidad y simplicidad de esta plataforma puede abrir nuevas vías para el diagnóstico ambiental. Su diseño compacto y la capacidad de operar únicamente con un smartphone posicionan al dispositivo como una herramienta versátil para la vigilancia móvil y las evaluaciones rápidas en campo.

En un entorno global donde la seguridad del agua es crucial y las amenazas cambian rápidamente, esta innovación promete mejorar la protección de la salud pública y optimizar la respuesta ante posibles contaminaciones.