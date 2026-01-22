La IA se pone al servicio del agua potable: proyectos buscan llevarla de forma segura a todos

El desafío busca soluciones que ayuden a diseñar políticas más eficaces y mejorar el monitoreo de la calidad del agua frente al cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al agua de buena calidad sigue representando un reto prioritario a nivel mundial, motivo por el cual se ha puesto en marcha un desafío internacional que apuesta por la inteligencia artificial como motor para encontrar soluciones innovadoras. Se trata de la edición 2026 del EY AI & Data Challenge.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), solo el 56 % de los cuerpos de agua monitoreados en 120 países cumple con los estándares de “buena calidad”. La organización advierte que el cambio climático podría intensificar la contaminación hídrica, lo que eleva la urgencia de contar con herramientas de monitoreo más precisas y actualizadas.

La IA aplicada a la calidad del agua

En este contexto, el nuevo desafío busca que jóvenes talentos pongan sus conocimientos y creatividad al servicio del acceso universal al agua potable.

Solo el 56 % de los cuerpos de agua monitoreados a nivel mundial cumplen con los estándares de buena calidad, según la UNEP. (EY)

El evento, que inicia el 20 de enero, convoca a estudiantes universitarios y profesionales en etapa inicial de carrera de distintos países, incluidos los de América Latina, a desarrollar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial capaces de correlacionar parámetros de calidad del agua con variables ambientales y meteorológicas, a partir de datos reales recolectados en ríos de Sudáfrica entre 2011 y 2015.

Patricia Patiño, líder de IA & Data de EY Colombia, destacó que en países como los de América Latina, donde la riqueza hídrica es estratégica para el desarrollo sostenible, la tecnología y la analítica avanzada son aliadas indispensables para anticipar riesgos, proteger ecosistemas y respaldar la toma de decisiones.

“Iniciativas como este desafío demuestran cómo la inteligencia artificial puede generar impacto real y, al mismo tiempo, motivar a las nuevas generaciones a poner su talento al servicio de los grandes retos ambientales del mundo”, afirmó la ejecutiva.

El desafío propone utilizar datos reales de ríos de Sudáfrica para crear modelos de IA que anticipen riesgos de contaminación. (AP)

Oportunidad para jóvenes y proyección internacional

El reto plantea un enfoque práctico y colaborativo. Los participantes, con menos de cinco años de experiencia, podrán inscribirse de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de marzo de 2026, cuando comenzará la fase de evaluación de propuestas. Los finalistas globales se anunciarán el 1 de abril y los ganadores se conocerán el 6 de mayo de 2026.

Las mejores iniciativas no solo tendrán el potencial de generar un impacto positivo a escala global, sino que también accederán a premios en efectivo de hasta 5.000 dólares estadounidenses y a la participación en un evento internacional de reconocimiento. Esta oportunidad busca estimular el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a una de las mayores preocupaciones actuales: el acceso a agua limpia y segura.

El EY AI & Data Challenge se consolida como una plataforma que impulsa la aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de datos en desafíos ambientales críticos. La organización espera que las propuestas contribuyan a mejorar los sistemas de monitoreo, permitan anticipar episodios de contaminación y ayuden a las autoridades a diseñar políticas más eficaces para la gestión y protección de los recursos hídricos.

La calidad del agua enfrenta riesgos crecientes por el cambio climático y la contaminación, según advierten organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la UNEP, el fortalecimiento de estos sistemas resulta esencial ante el avance del cambio climático y la presión creciente sobre los recursos naturales. El desafío tecnológico de este año refleja el interés global en aprovechar la inteligencia artificial para abordar problemas ambientales complejos y promover una gestión sostenible de los recursos.