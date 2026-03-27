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¿Pagarías 8.000 dólares? El iPhone 17 que esconde la firma real de Steve Jobs

El diseño de esta edición especial toma inspiración de los colores del primer iPhone lanzado por Apple

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iPhone - iPhone 17 Pro - 50 aniversario - Apple - tecnología - 26 de marzo
Cada unidad ha sido desmontada, modificada y tratada para ofrecer acabados inéditos. (Composición Infobae: Europa Press / Difusión)

El iPhone 17 Pro, modificado por una empresa, irrumpe en el mercado como una edición exclusiva que supera los USD 8.000 y rinde homenaje a Steve Jobs. Este modelo destaca por su lujo, sus materiales únicos y su carácter casi inalcanzable, ya que se han producido únicamente nueve unidades en todo el mundo.

Así es el iPhone 17 Pro modificado

A diferencia de otros lanzamientos oficiales, el iPhone 17 Pro modificado no llega directamente de la mano de Apple. La marca de Cupertino no ha anunciado un modelo conmemorativo propio, pero este dispositivo se convierte en el objeto de deseo de coleccionistas y entusiastas de la tecnología.

iPhone - iPhone 17 Pro - 50 aniversario - Apple - tecnología - 26 de marzo
Detalles del iPhone 17 Pro modificado. (Difusión)

El precio de cada celular supera los 8.000 dólares, una cifra que responde a dos factores clave: la extrema exclusividad, con solo nueve dispositivos disponibles, y el nivel de personalización. Cada unidad ha sido desmontada, modificada y tratada para ofrecer acabados inéditos, colores que no existen en el catálogo oficial y materiales de alta gama.

El diseño de esta edición especial toma inspiración de los colores del primer iPhone lanzado por Apple. El chasis, tras diversas intervenciones artesanales, presenta una estética diferente a la de los modelos estándar que se venden actualmente en la Apple Store.

Tributo a Steve Jobs: detalles únicos en el iPhone 17 Pro modificado

El rasgo más llamativo de este iPhone 17 Pro intervenido es el homenaje directo a Steve Jobs. En la parte trasera del dispositivo, el tradicional logo de Apple alberga un fragmento auténtico de uno de los míticos jerséis de cuello alto que Jobs solía utilizar durante sus presentaciones.

Steve Jobs y sus exigencias para que la Mac arranque más rápido.
El iPhone 17 Pro modificado alberga dentro de su estructura una pequeña pieza del jersey característico de Steve Jobs. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

Es menester señalar que este trozo de tela, cuidadosamente tratado, otorga al teléfono un valor sentimental y simbólico adicional.

La zona trasera abandona el cristal habitual y lo sustituye por cuero, aportando un toque premium y diferenciador. Allí mismo, se incorpora la firma del ex CEO de Apple y la inscripción “50 Anniversary Edition”, reforzando la exclusividad y el espíritu conmemorativo del modelo.

Este homenaje no es solo estético. Cada unidad incluye un certificado oficial que acredita su autenticidad, señala el número individual de la serie y garantiza que el fragmento de jersey proviene de una prenda genuina perteneciente a Steve Jobs.

Todo ello convierte al peculiar iPhone 17 Pro en una pieza única de colección, con un atractivo tanto para seguidores de la marca como para quienes valoran la historia de la innovación tecnológica.

iPhone 17 Pro.
Así luce el iPhone 17 Pro, el original. (Apple)

Certificación y deseo de colección: el iPhone 17 Pro más exclusivo

El carácter limitado de la serie —apenas nueve unidades fabricadas— incrementa su atractivo entre coleccionistas y aficionados a los productos Apple. El proceso de compra es complejo, no solo por el precio prohibitivo, sino por la escasa disponibilidad.

Ahora bien, cada dispositivo viene acompañado de un certificado que garantiza su procedencia y confirma la autenticidad del homenaje a Steve Jobs.

Este documento, junto a los materiales exclusivos y la personalización extrema, reafirman que no se trata de un teléfono convencional, sino de una pieza destinada a quienes buscan algo más que tecnología: un símbolo de la historia de Apple y de la figura de su fundador.

El iPhone 17 Pro cuenta con la segunda generación del cristal Ceramic Shield en la parte frontal. REUTERS/Maxim Shemetov
El iPhone 17 Pro cuenta con la segunda generación del cristal Ceramic Shield en la parte frontal. REUTERS/Maxim Shemetov

Así es el iPhone 17 Pro, el original

El iPhone 17 Pro, presentado a finales de 2025, se distingue por introducir mejoras sustanciales tanto en su diseño como en el apartado fotográfico. Una de las novedades más visibles está en la pantalla: utiliza un panel Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, que incorpora la tecnología ProMotion para una tasa de refresco adaptativa de hasta 120Hz, y mantiene la funcionalidad Dynamic Island para una experiencia de usuario más fluida y dinámica.

En cuanto a materiales, Apple ha realizado un cambio significativo al abandonar el titanio y el cristal trasero fragmentado. El nuevo modelo apuesta por un chasis unibody de aluminio, lo que incrementa la resistencia del dispositivo y mejora de forma notable la disipación del calor, haciéndolo más duradero y eficiente en sesiones prolongadas de uso intensivo.

La protección también ha evolucionado. El iPhone 17 Pro cuenta con la segunda generación del cristal Ceramic Shield en la parte frontal, que ofrece una resistencia a los rayones tres veces mayor que la versión anterior. La parte trasera mantiene el Ceramic Shield tradicional, reforzando así la integridad del teléfono ante caídas y golpes.

Por primera vez, un iPhone Pro vendría en el color anaranjado. (X: MajinBuOfficial)
El nuevo modelo apuesta por un chasis unibody de aluminio, lo que incrementa la resistencia del dispositivo. (X: MajinBuOfficial)

En el apartado de rendimiento, este modelo incorpora el chip A19 Pro fabricado en 3 nanómetros, un procesador que marca un avance destacado en eficiencia y potencia.

Está especialmente optimizado para gestionar tareas de Apple Intelligence de manera local, garantizando rapidez y seguridad en el procesamiento de datos. La memoria RAM alcanza los 12 GB, requisito indispensable para soportar las funciones avanzadas de inteligencia artificial que incorpora el dispositivo.

Respecto al almacenamiento, las opciones parten desde 256 GB y se extienden hasta 1 TB, con una versión exclusiva de 2 TB reservada para el modelo Pro Max. Esta amplitud en la capacidad interna responde a la creciente demanda de espacio para fotos, vídeos y aplicaciones cada vez más complejas.

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