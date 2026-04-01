Cómo la inteligencia artificial puede impulsar nuevas oportunidades laborales en 2026

La inteligencia artificial redefine el mercado laboral y exige habilidades transferibles para destacar en los empleos mejor pagados de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y exige que los profesionales desarrollen habilidades transferibles para adaptarse a los cambios. Estas competencias, que pueden aplicarse en diversos sectores, han pasado a ser un recurso relevante para quienes aspiran a los empleos mejor pagados de 2026, de acuerdo con un análisis de la revista de negocios Forbes España.

La demanda ya no se dirige únicamente a conocimientos técnicos, sino que también requiere habilidad para aprender rápido, resolver problemas complejos y aportar valor en entornos de cambio constante, en un mercado donde la automatización y la digitalización eliminan tareas repetitivas y crean nuevas oportunidades, según la revista de negocios Forbes España.

Habilidades emprendedoras: características y ejemplos

Las habilidades emprendedoras reúnen la capacidad de identificar oportunidades en escenarios difíciles, asumir riesgos calculados y transformar ideas en proyectos. Estas no se restringen a iniciar un negocio propio, sino que también se reflejan en una actitud orientada a impulsar mejoras o lanzar iniciativas dentro de organizaciones, logrando aportaciones de valor.

Las habilidades transferibles, como la capacidad para resolver problemas y aprender rápido, se vuelven clave ante la automatización y la digitalización laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se consideran relevantes la resiliencia ante la adversidad, la creatividad para encontrar nuevas soluciones y la visión estratégica para anticipar tendencias del mercado. Ejemplos claros son la gestión de proyectos en entornos inciertos, donde el profesional toma decisiones rápidas, ajusta el rumbo ante obstáculos y administra recursos limitados. Además, resulta indispensable la capacidad de aprender de los fracasos, transformar errores en aprendizajes y perseverar hasta lograr los objetivos.

Habilidades de liderazgo: enfoques y competencias

En 2026, las empresas buscan un liderazgo que implique inspirar confianza y adaptarse a la diversidad de perfiles y formas de trabajo. La inteligencia emocional se incorpora como elemento que permite gestionar emociones propias y comprender las ajenas, facilitando la resolución de conflictos y la creación de ambientes colaborativos.

Entre las competencias, resulta fundamental delegar tareas de manera efectiva, detectar y potenciar el talento en el equipo y definir metas claras que motiven a los colaboradores. El liderazgo en la actualidad también requiere flexibilidad para enfrentar cambios tecnológicos y organizativos, además de habilidad para guiar procesos de innovación sin perder de vista los objetivos comunes. Un líder estimado es aquel que fomenta la autonomía y promueve la participación incluso frente a la incertidumbre.

Las habilidades emprendedoras, como la resiliencia y la visión estratégica, impulsan el desarrollo profesional en entornos de cambio continuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habilidades de comunicación en contextos híbridos

La comunicación adquiere relevancia en empresas donde se combinan trabajo presencial y remoto. No basta únicamente con hablar en público; se necesita claridad en la redacción de correos electrónicos o mensajes corporativos para evitar ambigüedades, gestionar reuniones virtuales que incentiven la participación y dominar la comunicación no verbal en videollamadas.

Capacidades demandadas incluyen escuchar activamente, ajustar mensajes para distintas audiencias y negociar acuerdos a distancia. La retroalimentación —tanto al dar como al recibir comentarios— es otra competencia requerida, así como la empatía para interpretar el contexto del interlocutor.

El liderazgo moderno en 2026 requiere inteligencia emocional, delegación efectiva y capacidad de adaptación tecnológica en equipos diversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo destacar estas habilidades en el currículum

Para que estas capacidades no pasen inadvertidas, deben incluirse en el currículum de forma específica y medible. Se aconseja detallar situaciones concretas en las que se haya demostrado, por ejemplo, una habilidad emprendedora al liderar proyectos con resultados claros, o una competencia de liderazgo manifestada en la gestión exitosa de un equipo.

El uso de palabras clave acordes a las tendencias del mercado laboral es útil para superar los filtros de los sistemas automatizados de selección (como los sistemas de gestión de candidatos). Es recomendable señalar logros medibles, como el aumento de productividad o la reducción de costes, así como la expansión a nuevos mercados, para reforzar la credibilidad del candidato.

La elección de ejemplos relevantes y actuales permite evidenciar capacidad de adaptación y aprendizaje continuo, factores tomados en cuenta para acceder a los puestos con mejores salarios..