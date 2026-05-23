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El inesperado regreso de Crazy Taxi en redes sociales emociona a los fans del clásico de SEGA

Una misteriosa imagen publicada por SEGA reactivó la expectativa de los fans de Crazy Taxi, una de las franquicias arcade más recordadas de los años 2000

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Crazy Taxi
Crazy Taxi | Desarrolladores: Sega AM3, Sega, Strangelite, Acclaim Cheltenham

Después de siete años de silencio, las cuentas oficiales de Crazy Taxi en redes sociales volvieron a publicar contenido y desataron una ola de especulaciones sobre el posible regreso de una de las franquicias más recordadas de SEGA. La publicación, realizada tanto en Facebook como en X, muestra una clásica señal iluminada de taxi, una imagen que rápidamente encendió las expectativas de los seguidores del histórico videojuego arcade.

El movimiento llega en un momento especialmente activo para SEGA, compañía que desde hace algunos años trabaja en recuperar varias de sus franquicias más populares. Entre ellas figuran títulos como Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe y el propio Crazy Taxi, todos anunciados previamente como parte de una estrategia para revivir propiedades clásicas de la empresa japonesa.

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Aunque SEGA todavía no confirmó oficialmente un nuevo juego de Crazy Taxi ni entregó detalles concretos sobre el proyecto, la reactivación de sus redes sociales es interpretada por muchos jugadores como una señal clara de que un anuncio podría estar cerca.

Crazy Taxi realizó una publicación en su cuenta de X luego de 12 años.
Crazy Taxi realizó una publicación en su cuenta de X luego de 7 años.

SEGA acelera el regreso de sus franquicias clásicas

La compañía japonesa atraviesa una etapa de fuerte apuesta por la nostalgia y el relanzamiento de sagas históricas. Durante los últimos años, SEGA confirmó que busca modernizar varias de sus franquicias más emblemáticas para adaptarlas a nuevas generaciones de jugadores.

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Crazy Taxi es una de las más importantes dentro de esa estrategia. Lanzado originalmente en 1999 para arcades y posteriormente adaptado a Dreamcast, el videojuego se convirtió en un fenómeno gracias a su estilo frenético, carreras contrarreloj y música punk característica.

El título permitía a los jugadores transportar pasajeros por ciudades caóticas mientras realizaban maniobras extremas para conseguir dinero y sumar puntos. Su ritmo rápido y su propuesta arcade marcaron una época dentro de los videojuegos de conducción.

Crazy Taxi, de SEGA.
Crazy Taxi, de SEGA.

Desde el anuncio inicial del regreso de la franquicia, SEGA había mantenido un perfil bajo sobre el desarrollo. Sin embargo, el reciente movimiento en redes sociales sugiere que el proyecto podría encontrarse en una etapa más avanzada.

El “no-E3” podría ser el escenario elegido

La publicación de Crazy Taxi coincidió además con una intensa actividad relacionada con otros proyectos de SEGA. Recientemente, se filtró un video de Virtua Fighter 6 en redes sociales chinas, lo que alimentó rumores sobre posibles anuncios durante las próximas presentaciones de videojuegos de junio.

El periodo conocido informalmente como “no-E3” reúne eventos como Summer Game Fest, Xbox Games Showcase y posibles presentaciones de PlayStation, espacios donde las compañías suelen revelar nuevos títulos y avances importantes.

Por ello, muchos seguidores consideran probable que SEGA aproveche alguna de estas vitrinas para mostrar oficialmente el nuevo Crazy Taxi.

La expectativa también crece porque la empresa viene reforzando toda su identidad clásica. En los últimos meses confirmó la apertura de una tienda oficial en Tokio dedicada a sus franquicias históricas, registró nuevas marcas relacionadas con juegos antiguos y anunció el regreso de Ecco the Dolphin.

Crazy Taxi
Crazy Taxi | Desarrolladores: Sega AM3, Sega, Strangelite, Acclaim Cheltenham

A esto se suma el llamado proyecto “SEGA Universe”, una iniciativa todavía poco detallada que apunta a expandir algunas de sus propiedades más conocidas.

Nostalgia y nuevas generaciones

El posible regreso de Crazy Taxi ocurre en un contexto donde la industria de los videojuegos apuesta cada vez más por remakes, reinicios y relanzamientos de sagas clásicas.

Compañías como Nintendo, Capcom y Konami han logrado revitalizar franquicias históricas combinando nostalgia con tecnología moderna. SEGA parece seguir ese mismo camino al recuperar títulos que marcaron la era de las consolas de finales de los años noventa y principios de los 2000.

Para muchos jugadores, Crazy Taxi representa uno de los grandes símbolos de la etapa dorada de Dreamcast, una consola que, pese a su corta vida comercial, dejó una fuerte huella en la industria.

La posibilidad de ver una nueva entrega genera interés tanto entre jugadores veteranos como entre nuevas generaciones que solo conocen el juego por referencias o versiones móviles antiguas.

Crazy Taxi
Crazy Taxi podría volver,

Un anuncio que todavía no es oficial

Pese al entusiasmo generado en redes sociales, SEGA todavía no confirmó oficialmente un nuevo lanzamiento ni entregó una fecha concreta de presentación.

La publicación podría formar parte de una campaña previa a un anuncio más grande o simplemente una estrategia para medir el interés del público. Sin embargo, el hecho de que la cuenta haya permanecido inactiva durante siete años convierte este regreso en un movimiento difícil de ignorar.

Mientras tanto, la comunidad de jugadores permanece atenta a los próximos eventos de junio, donde SEGA podría finalmente revelar uno de los regresos más esperados de su catálogo clásico.

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