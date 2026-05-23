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Google presenta un curioso error: esto ocurre cuando escribes esta palabra en el buscador

Usuarios detectaron que el buscador de Google responde como asistente virtual cuando se escriben ciertos términos, evidenciando errores en su nueva IA

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El buscador de Google presenta un problema con ciertas palabras.
El buscador de Google presenta un problema con ciertas palabras.

Google volvió a quedar en el centro de la conversación tecnológica tras detectarse un fallo inesperado en su nuevo sistema de búsqueda impulsado por inteligencia artificial. Usuarios comenzaron a notar que, al escribir palabras como “ignorar” en el buscador, la plataforma no muestra resultados tradicionales, sino que responde como si estuviera recibiendo una orden directa.

El comportamiento se produce dentro del nuevo “Resumen de IA” presentado recientemente durante Google I/O 2026, donde la compañía mostró una versión más avanzada de su motor de búsqueda basada en Gemini, su modelo de inteligencia artificial. En lugar de desplegar definiciones, enlaces o resultados relacionados con la palabra consultada, la IA interpreta el término como un comando y responde con mensajes similares a los de un chatbot.

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En el caso específico de la palabra “ignorar”, el sistema responde con frases como: “Entiendo, tomo nota. Si necesitas ayuda con algo, solo escribe…”. El problema ha llamado la atención porque transforma al buscador en una especie de asistente conversacional, incluso cuando el usuario solo intenta realizar una búsqueda común.

Una mano sostiene una lupa de aumento sobre un fondo blanco. A través de la lupa se ve el logo de Google multicolor y una barra de búsqueda con un botón azul.
Una lupa amplifica el logo de Google y su barra de búsqueda, simbolizando la importancia de la verificación de información en la vasta red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El buscador confunde consultas con instrucciones

El fallo evidencia una de las principales dificultades de integrar inteligencia artificial generativa dentro de motores de búsqueda tradicionales: diferenciar entre una consulta informativa y una instrucción dirigida al sistema.

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De acuerdo con los reportes compartidos por usuarios, el problema no ocurre únicamente con la palabra “ignorar”. También aparecen respuestas similares con términos como “detener”, “recordar” o expresiones que pueden interpretarse como órdenes.

En condiciones normales, un buscador convencional simplemente mostraría la definición del término, resultados relacionados y enlaces a diccionarios o páginas informativas. Sin embargo, el nuevo sistema de IA de Google prioriza la interpretación conversacional, lo que provoca respuestas inesperadas.

En computadoras, además del mensaje automático, aparece un amplio espacio en blanco generado por el panel de IA, desplazando los resultados clásicos hacia abajo. En teléfonos móviles sucede algo similar, aunque el espacio ocupado es menor.

Una mujer de cabello rizado y blazer azul claro habla frente a una pantalla blanca con el logo de Google, una barra de búsqueda y el botón 'AI Mode'
Google renovó su buscador, pero presenta algunos problemas que usuarios ya notaron. (Google I/O '26 Keynote)

Qué es el nuevo sistema de búsqueda con IA de Google

Durante su conferencia anual Google I/O 2026, la empresa presentó una renovación importante de su motor de búsqueda. La nueva experiencia utiliza Gemini para responder preguntas, resumir información y mantener conversaciones directamente desde el buscador.

La intención de Google es convertir las búsquedas en una experiencia más interactiva y contextual, donde la IA pueda interpretar mejor lo que necesita cada usuario y ofrecer respuestas más completas sin necesidad de abrir múltiples páginas web.

Sin embargo, este incidente demuestra que la transición hacia búsquedas completamente impulsadas por inteligencia artificial todavía enfrenta limitaciones importantes.

Especialistas en tecnología señalan que los modelos de IA funcionan interpretando patrones de lenguaje y contexto. Cuando reciben palabras asociadas frecuentemente a comandos o instrucciones, pueden asumir erróneamente que el usuario está intentando interactuar con el sistema y no realizar una consulta tradicional.

Ilustración de una pantalla de computadora con el logo de Google en el centro y una barra de búsqueda con un icono de lupa y la letra 'G' pequeña
Google quiere que su buscador sea más personalizado.

Los errores de IA siguen siendo frecuentes

Aunque las herramientas de inteligencia artificial han avanzado rápidamente, todavía presentan errores conocidos como “alucinaciones” o interpretaciones incorrectas. Estos problemas pueden generar respuestas equivocadas, información falsa o comportamientos inesperados como el detectado en Google.

En este caso, el fallo resulta llamativo porque ocurre con búsquedas extremadamente simples. Para muchos usuarios, escribir una sola palabra debería activar resultados básicos y no una conversación automática.

El incidente también refleja uno de los grandes desafíos actuales de las compañías tecnológicas: integrar IA sin afectar funciones esenciales que los usuarios utilizan desde hace años.

Google no ha emitido una explicación detallada sobre el comportamiento del sistema, aunque todo indica que se trata de un problema temporal asociado a la nueva capa de inteligencia artificial integrada en las búsquedas.

Google integra inteligencia artificial avanzada en su buscador para elevar la confiabilidad de la información. (Foto: Agencia Andina)
El Modo IA de Google presenta algunos errores cuando le das intrucciones sobre ciertas palabras. (Foto: Agencia Andina)

Por qué este error preocupa a los usuarios

Más allá de lo curioso del fallo, el caso genera preguntas sobre la confiabilidad de los motores de búsqueda impulsados por IA. El principal objetivo de un buscador es entregar resultados rápidos y precisos, pero cuando el sistema comienza a interpretar consultas simples como órdenes, la experiencia puede volverse confusa.

También existe preocupación sobre cómo estos errores podrían afectar búsquedas más complejas relacionadas con salud, educación o información sensible, donde una mala interpretación podría generar respuestas incorrectas.

A pesar de ello, expertos consideran probable que Google corrija rápidamente el problema mediante ajustes en Gemini y en la interpretación contextual de las consultas.

Mientras tanto, el curioso error se convirtió en un ejemplo viral de cómo incluso las tecnologías más avanzadas todavía pueden equivocarse en tareas aparentemente simples, como entender una sola palabra escrita en un buscador.

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