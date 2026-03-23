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Mejora la calidad de tus juegos en Smart TV: trucos para una experiencia 4K en consolas

Por ejemplo, la PS5 soporta juegos a 120 fps en 4K, pero es imprescindible usar el puerto correcto para aprovechar esa capacidad

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Un cable HDMI 2.1
Un cable HDMI 2.1 o 2.0 de alta calidad garantiza la transmisión de señal sin pérdidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos jugadores se preguntan por qué los gráficos de sus juegos favoritos no lucen tan espectaculares como prometen las cajas o los anuncios, incluso si cuentan con una consola de última generación y un televisor 4K. El problema, en la mayoría de los casos, no radica en el hardware, sino en la configuración de la Smart TV y la conexión con la consola.

Ajustar correctamente estos parámetros es clave para aprovechar al máximo la potencia de dispositivos como la Nintendo Switch 2 o la PlayStation 5 y conseguir una experiencia de juego realmente inmersiva.

Configuración HDMI y calidad de imagen en consolas 4K

Uno de los aspectos más importantes para disfrutar de imágenes nítidas y fluidas es conectar la consola al puerto HDMI adecuado. No todos los puertos HDMI de tu Smart TV son iguales: los más modernos, como HDMI 2.1, permiten jugar en 4K a 120 Hz, mientras que otras versiones pueden limitar la resolución o la tasa de refresco.

Muchos jugadores se preguntan por
Muchos jugadores se preguntan por qué los gráficos de sus juegos favoritos no lucen tan espectaculares como prometen las cajas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, la PS5 soporta juegos a 120 fps en 4K, pero es imprescindible usar el puerto correcto para aprovechar esa capacidad. En el caso de la Switch 2, el máximo es 4K a 60 Hz, aunque también puede alcanzar 1080p o 1440p a 120 Hz con el puerto HDMI 2.0.

El cable HDMI también juega un papel crucial. Aunque las consolas suelen incluir uno en la caja, si necesitas reemplazarlo, asegúrate de adquirir un cable premium compatible con el estándar de tu consola. Un cable HDMI 2.1 o 2.0 de alta calidad garantiza la transmisión de señal sin pérdidas y permite acceder a resoluciones y tasas de refresco óptimas.

Ajustes de pantalla y tecnología HDR: claves para la mejor imagen

Tener un televisor 4K no significa que automáticamente verás juegos en la máxima calidad. Es posible que tanto la consola como la Smart TV estén configuradas por defecto para ahorrar energía, lo que limita el rendimiento visual.

Los gamers priorizan la experiencia
Los gamers priorizan la experiencia 4K en consolas porque buscan gráficos más nítidos, colores vivos y más. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para comprobar y activar el 4K y el HDR, accede a los ajustes de pantalla de tu televisor y verifica que la salida de imagen esté configurada en 3840 x 2160 y que el HDR esté habilitado. Si no es así, actívalo manualmente para disfrutar de todos los matices y el contraste que ofrecen las nuevas consolas.

Sin embargo, la tecnología HDR, aunque mejora el rango dinámico y la viveza de los colores, no siempre ofrece la mejor experiencia visual en todos los televisores. En algunos casos, puede hacer que la imagen se vea más tenue. Si notas este efecto, prueba a desactivar el HDR para comparar la calidad de la imagen y ajusta según tus preferencias.

Resolución frente a tasa de refresco: qué priorizar

En ocasiones, no es posible alcanzar la mayor resolución y la mayor tasa de refresco al mismo tiempo. Por defecto, la configuración automática suele establecerse en 4K a 60 Hz.

Jugar en 4K permite apreciar
Jugar en 4K permite apreciar texturas, efectos y paisajes con mayor claridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, si prefieres una experiencia más fluida, puedes optar por sacrificar algo de nitidez para aumentar los Hz, cambiando manualmente este ajuste en tu Smart TV. La elección entre mejor resolución o mayor fluidez dependerá del tipo de juego y de la experiencia que busques como jugador.

Con estos trucos y ajustes, es posible transformar la experiencia de juego en una Smart TV y sacar el máximo partido a consolas como la Switch 2 o la PS5, logrando imágenes espectaculares y un rendimiento a la altura de las expectativas.

Finalmente, los gamers priorizan la experiencia 4K en consolas porque buscan gráficos más nítidos, colores vivos y un nivel de detalle que haga los mundos virtuales más realistas e inmersivos. Jugar en 4K permite apreciar texturas, efectos y paisajes con mayor claridad, lo que enriquece la jugabilidad y eleva el disfrute visual al máximo nivel.

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