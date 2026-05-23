Google sigue los pasos de Spotify y lanza íconos de bola disco para las app en Pixel

Los Pixel sumaron íconos estilo bola disco como nueva opción de personalización en la pantalla de inicio. (Google)

Google siguió el camino de Spotify y llevó el brillo a la pantalla principal: los teléfonos Pixel empezaron a recibir un nuevo paquete de íconos estilo “bola disco” para varias apps de Android.

La idea, nacida como una broma en redes, se convirtió en una opción real dentro de la personalización del sistema.

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El movimiento llega después de que Spotify probara un ícono temporal de bola disco por su 20° aniversario, un cambio que provocó críticas y también algunos aplausos entre quienes disfrutan de una estética más kitsch.

Google tomó nota del revuelo y decidió sumarse con un giro propio: no se trata de un ícono único y temporal, sino de un estilo completo para transformar la grilla de aplicaciones en el launcher de Pixel.

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El pack se activa desde la función de íconos personalizados de Pixel. (Google)

En X, el responsable del ecosistema Android, Sameer Samat, confirmó el despliegue con un mensaje irónico: “Tu deseo es nuestra orden. Íconos disco disponibles en Pixel desde hoy… ¿Seguro que todavía quieren esto?”.

Su publicación incluyó una captura de pantalla con el home screen lleno de aplicaciones convertidas en pequeñas esferas brillantes.

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Qué cambia en los Pixel y dónde aparece la opción

Los íconos de bola disco se activan desde la función de íconos personalizados de Pixel, una herramienta relativamente nueva que permite elegir estilos generados por IA para aplicar un diseño uniforme a varias apps.

Antes, la personalización se limitaba, sobre todo, a ajustes de color vinculados al fondo de pantalla y al tema del sistema.

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Spotify reemplazó de forma temporal su ícono por una versión tipo bola disco por su 20° aniversario. (App Store)

Google incorporó estos estilos en el Pixel Drop de marzo, su esquema de actualizaciones periódicas para teléfonos Pixel.

Ese paquete incorporó plantillas como “Scribbles” (trazo a mano), “Treasure” (acabado dorado) y “Easel” (estilo pintado). Ahora, el modo “Disco” se suma como una alternativa más dentro de esa misma lógica de “packs” visuales.

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Spotify cambia su logo por los 20 años

La plataforma lo lanzó de forma temporal para celebrar sus 20 años, con una versión del ícono estilo bola disco que apelaba a la música, las fiestas y la nostalgia asociadas a su historia entre millones de usuarios.

En la práctica, el cambio reemplazó el diseño habitual por una esfera plateada con efecto espejo.

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Android 17 pone a Gemini en el centro para automatizar tareas y entender el contexto en tiempo real. (Google)

Google presenta Android 17

Google anunció Android 17 y puso el foco en la incorporación de Gemini como asistente inteligente central del sistema.

La nueva versión apunta a interpretar el contexto en tiempo real y a automatizar tareas, además de potenciar funciones como Android Auto y la navegación de mapas con experiencias más envolventes.

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Entre las principales novedades se destacan:

IA más proactiva: Gemini permite ejecutar acciones complejas sin necesidad de abrir apps (por ejemplo, gestionar una compra de entradas) y mejora el dictado y la redacción de textos con herramientas como Ramblr.

Interfaz y widgets: Material You recibió ajustes de diseño, con tipografías más suaves, y suma la opción de generar widgets personalizados a partir de indicaciones por voz o texto.

El Google Pixel 9a integra el procesador Tensor G4 y refuerza las funciones con Gemini AI. (Google)

Android Auto: se adapta a distintos formatos de pantalla en vehículos, incorpora widgets creados por el usuario y añade mapas en 3D.

Privacidad: incluye una “lista negra” para restringir el uso de determinadas aplicaciones en entornos laborales.

Ecosistema: estrena Continue On, una función pensada para mantener sincronizada la actividad entre varios dispositivos.

Por ahora, Android 17 está en etapa de pruebas. Quienes tengan equipos compatibles pueden acceder a versiones preliminares mediante el Programa Android Beta o revisar la documentación para desarrolladores en Android Developers.

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Google lanza Pixel 9a

El Google Pixel 9a ya está disponible. Este modelo apunta a la gama media-alta y sobresale por el procesador Tensor G4, una integración más profunda con Gemini AI y la promesa de siete años de actualizaciones aseguradas.

Google promete siete años de actualizaciones de sistema y seguridad para el Pixel 9a. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo

Especificaciones principales

Pantalla: OLED Actua de 6,3 pulgadas, con refresco adaptativo de hasta 120 Hz y brillo máximo de hasta 2.700 nits.

Rendimiento: chip Google Tensor G4, acompañado por el chip de seguridad Titan M2 y 8 GB de RAM.

Cámaras: doble módulo trasero con sensor principal de 48 MP con estabilización y ultra gran angular de 13 MP; cámara frontal de 13 MP.

Batería: 5.100 mAh, con carga rápida y carga inalámbrica; autonomía estimada por encima de 30 horas.

Software: Android 15 de fábrica, con funciones de IA de Gemini y Gemini Live.