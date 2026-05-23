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Google estrena un método más seguro para pagar desde el PC con Google Pay

Cuando inicia el pago en un sitio web desde la computadora, el usuario recibe un aviso en el celular o escanea un código QR y confirma la transacción

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Una infografía con texto que dice 'Google Pay es reutilizable con UCP Payment Handler', un código QR y una sección con código JSON de respuesta de Google Pay
Google Pay estrenó verificación entre dispositivos para confirmar pagos iniciados en el PC desde el móvil. (Google)

Google renovó la Billetera de Android y, junto con ese rediseño, estrenó un método más seguro para pagar desde el PC con Google Pay.

Al pagar en una web desde el escritorio, el usuario recibe una notificación en el teléfono o escanea un código QR y autoriza la operación con huella dactilar, reconocimiento facial o el PIN del dispositivo.

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Google mostró esta novedad durante una sesión de I/O 2026 enfocada a desarrolladores y la vinculó con las exigencias de autenticación reforzada que se aplican en la Unión Europea y en el Reino Unido.

Además de reforzar la protección de la transacción, el sistema apunta a reducir fricciones durante el checkout, uno de los puntos donde más compras se abandonan por pasos intermedios.

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El logo de Google Pay sobre un fondo blanco. La letra 'G' es multicolor (rojo, verde, amarillo, azul) y la palabra 'Pay' es gris oscuro
En lugar de SMS o redirecciones, el usuario valida la compra con huella dactilar, reconocimiento facial o PIN del teléfono. (Google)

El anuncio llegó acompañado por una renovación de la Billetera de Android. La actualización, que se despliega de forma gradual desde hace semanas, reorganizó la aplicación con un diseño más visual que prioriza los elementos que el usuario usa con mayor frecuencia.

En la pantalla principal, los pases, tarjetas y carnés aparecen de forma dinámica, sin que sea necesario buscarlos entre todo el contenido guardado.

Cuando se trata de información urgente —por ejemplo una tarjeta de embarque antes de un vuelo— el rediseño puede ocupar toda la pantalla para facilitar el acceso inmediato.

Un smartphone en pantalla muestra un pase de abordar digital de Azul Brazilian Airlines con código QR y detalles de vuelo. Texto lateral indica inscripción a fidelidad
Para accesos urgentes, como una tarjeta de embarque, la app puede mostrar el pase a pantalla completa. (Google)

Para encontrar un elemento concreto, el botón “Ver más” abre un panel con todo lo almacenado en la Billetera, incluido el historial de transacciones.

Cambios para viajeros: alertas sin abrir la app

Entre las funciones orientadas a quienes viajan, la Billetera incorporó actualizaciones en tiempo real para vuelos y entradas a eventos. Si hay un retraso o un cambio de puerta, el usuario recibe una notificación directamente en la pantalla de bloqueo de Android.

La idea es que la información llegue cuando se necesita, sin depender de abrir la aplicación o revisar el correo para detectar modificaciones de último momento.

Programas de fidelización al momento de pagar

En compras en tiendas físicas, la Billetera también agregó un atajo para programas de fidelización. Si el establecimiento cuenta con uno y el usuario todavía no está registrado, la app muestra una notificación después de pagar con el móvil para unirse en ese instante, sin pasos adicionales fuera del flujo de pago.

Un teléfono móvil azul exhibe la aplicación Google Pay con la pantalla 'Cambiar método de envío' y sus opciones: gratuito, estándar, express y el mismo día
El botón “Ver más” abre un panel con todo lo guardado y el historial de transacciones. (Google)

Qué es Google Pay y Google Wallet

Google Pay es el servicio de Google para pagar y gestionar compras desde el celular y en sitios web compatibles. Permite usar tarjetas de crédito o débito guardadas para abonar en comercios con terminal contactless (NFC) y para completar pagos online con menos pasos.

También funciona como una capa de autenticación: al pagar, puede pedir huella dactilar, reconocimiento facial o el PIN del dispositivo, según la configuración y el comercio.

Google Wallet (en español, Billetera) es la aplicación donde se guardan y organizan credenciales digitales.

Allí se almacenan tarjetas para pagar con Google Pay, pero también otros elementos: tarjetas de embarque, entradas a eventos, carnés de fidelidad, tarjetas de transporte y, en algunos casos, credenciales de identificación digital, dependiendo del país y de los acuerdos locales.

La Billetera incorporó actualizaciones en tiempo real para vuelos y entradas a eventos con avisos en la pantalla de bloqueo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
La Billetera incorporó actualizaciones en tiempo real para vuelos y entradas a eventos con avisos en la pantalla de bloqueo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

La diferencia práctica es que Google Wallet es el “contenedor” y Google Pay es la “función de pago”.

En el uso diario suelen trabajar juntos: el usuario agrega una tarjeta a Wallet y luego paga en un comercio acercando el teléfono; o elige Google Pay al comprar en una web y confirma la operación con el método de desbloqueo del celular.

En Android, Wallet actúa como la interfaz principal para administrar lo guardado, mientras que Google Pay aparece integrado en el momento del pago y en servicios asociados (por ejemplo, compras dentro de apps o en navegadores compatibles).

En ambos casos, la disponibilidad de funciones puede variar por país, banco y dispositivo.

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