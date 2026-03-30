Cuatro juegos de Steam que puedes descargar ya mismo y jugarlos gratis por tiempo ilimitado

Steam es una de las biblioteca de juegos más populares que ofrece títulos de diferentes géneros. (Foto: Europa Press)

Steam amplía su biblioteca de juegos gratuitos cada semana, sumando nuevas propuestas que pueden descargarse sin coste y disfrutarse de forma ilimitada.

La mecánica para acceder a estos títulos es sencilla: una vez reclamados, los juegos se vinculan de manera permanente a la cuenta y pueden jugarse en cualquier momento, sin restricciones de tiempo.

En qué consiste Ferret Quest y cómo empezar a jugarlo

Ferret Quest es una aventura con toques de exploración en la que el jugador asume el papel de un hurón. El espacio gráfico sencillo y el ritmo pausado invitan a recorrer escenarios en busca de objetos y soluciones a situaciones planteadas en distintos niveles.

El título brinda una aventura relajada de exploración con un hurón como protagonista y escenarios sencillos para recorrer sin presión. (Foto: Steam)

El objetivo principal radica en superar desafíos ligeros, orientados a la observación y la experimentación, alejándose de la presión competitiva habitual en otros géneros.

Para añadir Ferret Quest a la biblioteca, solo hay que localizar el título en la tienda de Steam y pulsar el botón verde identificado como “Añadir a la cuenta” (Add to Account). Tras este paso, el sistema muestra una confirmación de que el producto se ha registrado de forma permanente.

No es necesario instalarlo de inmediato: el juego queda disponible en la pestaña BIBLIOTECA y podrá descargarse y ejecutarse en cualquier momento desde la aplicación de escritorio.

Qué ofrece Bomb’s Lair y cuál es el proceso para reclamarlo en Steam

Acción y estrategia en partidas rápidas donde esquivar explosivos es clave para avanzar entre desafíos crecientes. (Foto: Steam)

Bomb’s Lair se presenta como una propuesta de acción y estrategia sencilla, en la que el usuario debe esquivar explosivos, calcular rutas y sobrevivir en escenarios progresivamente más complejos.

Las partidas se caracterizan por un ritmo acelerado que pone a prueba los reflejos y la capacidad de anticipación, sin exigir un aprendizaje previo extenso. La dinámica resulta accesible tanto para quienes buscan desafíos rápidos como para quienes prefieren sesiones cortas.

El proceso para obtener Bomb’s Lair es idéntico al de otros títulos gratuitos en Steam. Al acceder a la ficha del juego, el botón principal ofrece la opción de sumarlo a la cuenta de forma definitiva. El usuario puede optar por instalarlo de inmediato o dejarlo pendiente en la biblioteca.

Cómo opera Pest’Off y cuál es la forma más sencilla de comenzar a jugar

Eliminación de plagas y reflejos rápidos hacen parte de este juego orientado a sesiones ágiles y entretenidas. (Foto: Steam)

Pest’Off destaca por una jugabilidad directa, en la que la eliminación de plagas en escenarios variados constituye la premisa central. El progreso depende de la rapidez para detectar y erradicar amenazas mediante decisiones simples y reacciones ágiles.

Para reclamar Pest’Off, el usuario debe buscar el título en la tienda digital de Steam, donde el botón “Añadir a la cuenta” permite asociar el juego de forma permanente.

Una vez añadido, la biblioteca lo mostrará disponible para instalar en cualquier momento. Esta facilidad amplía el catálogo personal con propuestas de corte experimental o de géneros menos explorados.

Qué propone Vythzkel-of-City Dinasty y cómo se incorpora a la biblioteca de juegos

El juego permite una gestión de recursos y desarrollo de ciudades en una experiencia de estrategia urbana para quienes buscan progresión y planificación. (Foto: Steam)

Vythzkel-of-City Dinasty se orienta a la gestión y progresión urbana, invitando al jugador a desarrollar una ciudad mediante decisiones estratégicas y administración de recursos.

A diferencia de los anteriores, este título apuesta por una experiencia más prolongada, en la que el crecimiento depende de la planificación y la adaptación a distintos desafíos dentro de un entorno en constante expansión.

El procedimiento para añadir Vythzkel-of-City Dinasty es similar al de los otros juegos gratuitos. Al seleccionar el botón correspondiente en la ficha del juego, el sistema lo registra en la cuenta y lo deja disponible en la pestaña BIBLIOTECA.

De esta manera, la plataforma fomenta el descubrimiento de desarrollos independientes y la construcción de una biblioteca personalizada sin coste.

Asimismo, la actualización constante de la biblioteca favorece la exploración y la variedad en el consumo de videojuegos digitales, consolidando a Steam como un referente global en el sector.