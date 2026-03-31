Paul McCartney daría un concierto especial por los 50 años de Apple

Apple prepara un concierto exclusivo con Paul McCartney en su aniversario número 50, marcando un hito para la marca tecnológica.(REUTERS/Toby Melville)

Luego de semanas de especulaciones y celebraciones globales, Apple prepara lo que podría ser el evento principal de su aniversario: un concierto exclusivo en su campus de Apple Park, con la posible participación de Paul McCartney como figura central.

El periodista Mark Gurman, constante filtrador de noticias de la empresa, aseguró en sus redes sociales que el artista elegido “fue parte de la British Invasion y Steve Jobs habría estado encantado”. Aunque el nombre no fue mencionado de forma directa, la descripción apunta casi de forma inequívoca al exBeatle, quien acaba de finalizar dos conciertos en Los Ángeles y anunció recientemente un nuevo álbum, “The Boys of Dungeon Lane”, que verá la luz a finales de mayo.

La relación entre McCartney y el universo Apple tiene profundas raíces simbólicas. Steve Jobs fue un admirador declarado de The Beatles y celebró públicamente cuando, tras años de negociaciones y disputas legales, el catálogo completo de la banda llegó a iTunes en 2010.

Cómo sería el concierto de Paul McCartney en Apple

El evento central de los festejos por el 50° aniversario de Apple está previsto como un concierto privado, dirigido exclusivamente a los empleados y algunos invitados selectos. Según lo que se sabe hasta el momento, la cita tendría lugar en el campus de Apple Park, en Cupertino, California. La fecha exacta no ha sido confirmada, pero coincide con el cierre de actividades programadas para el 1 de abril de 2026, día en que la marca cumple medio siglo desde su fundación.

El evento, previsto para el 1 de abril de 2026 en Apple Park, será privado y solo para empleados e invitados especiales.(REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El Apple Park Visitor Center anunció un cierre anticipado para el 31 de marzo, lo que ha alimentado las conjeturas sobre la magnitud y el carácter reservado del evento. Todo indica que no habrá acceso al público general ni venta de entradas, por lo que la presencia de McCartney, de confirmarse, quedaría restringida a un grupo reducido de asistentes ligados a la firma.

Las celebraciones no se han limitado a Estados Unidos. Antes de este posible broche de oro, Apple organizó conciertos sorpresa y proyecciones artísticas en ciudades como Nueva York, Londres y Sídney.

Entre los artistas participantes destacaron Alicia Keys, quien ofreció un show gratuito en la tienda Apple Grand Central, y la banda Mumford & Sons, que actuó frente a la sede londinense de la empresa, en Battersea.

Apple ha complementado estos eventos musicales con proyecciones de arte en lugares icónicos y actividades en Asia, Europa y América. Esta gira de “autohomenaje” llegará a su fin justo con el posible concierto de McCartney ante la comunidad interna de la firma.

La posible participación de Paul McCartney refuerza el nexo histórico entre The Beatles y el universo Apple, admirado por Steve Jobs.(REUTERS/Maja Smiejkowska/Foto de archivo)

Por qué Paul McCartney sería el elegido

La descripción filtrada por Mark Gurman y reproducida por medios como 9to5Mac y Bloomberg deja pocas dudas sobre la identidad del artista central. La frase “un músico que sigue en plena forma, fue parte de la British Invasion y habría hecho muy feliz a Steve Jobs” no solo encaja con el perfil de Paul McCartney, sino que refuerza el lazo emocional entre la empresa y The Beatles.

Durante su vida, Steve Jobs expresó en varias ocasiones la influencia de la banda en su visión empresarial. En una entrevista de 2008 para el programa “60 Minutes”, Jobs afirmó: “Mi modelo de negocio es The Beatles. Se equilibraban entre ellos y el todo era más grande que la suma de las partes. Las grandes cosas en los negocios no las hace una sola persona, las hace un equipo”.

Cuando el catálogo de la banda de Liverpool llegó a iTunes en 2010, Jobs declaró en un comunicado: “Amamos a los Beatles y estamos honrados y encantados de darles la bienvenida a iTunes. Ha sido un camino largo y sinuoso para llegar hasta aquí. Gracias a los Beatles y EMI, ahora estamos haciendo realidad un sueño que hemos tenido desde que lanzamos iTunes hace diez años.”

La llegada del catálogo completo de The Beatles a iTunes en 2010 cerró una histórica disputa legal entre Apple Corp y Apple Computer. (Créditos: Apple Corps LTD.)

La historia entre Apple y The Beatles no estuvo exenta de obstáculos. Durante años, la música de la banda no estuvo disponible digitalmente debido a una batalla legal entre Apple Corps (la firma detrás del grupo) y Apple Computer (la tecnológica).

En 1991, ambas partes alcanzaron un acuerdo en el que se estipulaba que la empresa fundada por Jobs no se involucraría en la industria musical, situación que cambió con el lanzamiento de iTunes y que finalmente se resolvió en la década siguiente.