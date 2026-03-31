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Adiós a las direcciones de correo electrónico vergonzosas: Google revela cómo cambiar tu Gmail

Los usuarios pueden cambiar su dirección de Gmail una vez cada doce meses

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Persona utilizando una computadora portátil con el logotipo de Gmail en pantalla, sobre un escritorio con taza, cuaderno, bolígrafo, teléfono y ratón.
Si tu dirección anterior de Gmail ya no te representa, puedes cambiarla de forma sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu antigua dirección de correo electrónico de Gmail te resulta vergonzosa o solo deseas actualizarla, ahora es posible hacerlo fácilmente. Google permite modificar la dirección desde el panel de configuración de la cuenta, incluso a través de la aplicación móvil de Gmail.

Cómo cambiar la dirección de correo electrónico Gmail

El proceso para cambiar la dirección de correo electrónico es el siguiente.

  1. Abrir Gmail.
  2. Ir a Configuración y seleccionar la opción de 'Información personal’.
  3. Pulsa ‘Correo electrónico’ y después en ‘Correo electrónico de la cuenta de Google’.
  4. Si ves la opción ‘Cambiar el correo electrónico’ de la cuenta de Google, tócala y elige un nombre de usuario nuevo y único.
Tres capturas de pantalla de un teléfono móvil mostrando la configuración de email de una cuenta de Google, con opciones para cambiar y gestionar direcciones
Google habilitó la opción de modificar la dirección directamente en la configuración de la cuenta, incluso desde la app móvil. (Gmail)

"No te preocupes por tus correos antiguos: tu dirección original se mantendrá en tu cuenta como dirección alterna. Recuerda que solo puedes crear una nueva dirección cada doce meses. Asegúrate de revisar tu configuración para ver si la actualización ya está disponible en tu cuenta“, señala Google.

Ten presente que estos ajustes están disponibles en Estados Unidos, por el momento.

Qué debes tener en cuenta al cambiar la dirección de Gmail

Algunos puntos que debes tener en cuenta al cambiar la dirección de Gmail son:

  • Google permite cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Gmail sin perder los mensajes antiguos.
Gmail ahora permitirá cambiar el nombre del correo electrónico.
Por ahora, esta función solo está disponible para usuarios en Estados Unidos, según Google. (Foto: Google)
  • Tu dirección original seguirá asociada a tu cuenta como dirección alterna, lo que garantiza el acceso a todos tus correos previos.
  • Solo es posible crear una nueva dirección de Gmail una vez cada doce meses.
  • Es fundamental revisar la configuración de tu cuenta para confirmar si la actualización está disponible, ya que la función se implementa de forma gradual.
  • Según Google, estos cambios se encuentran habilitados únicamente para usuarios en Estados Unidos por el momento.
Mujer con gesto preocupado frente a una computadora portátil y pantalla que muestra alerta de almacenamiento en Gmail.
Es fundamental administrar el espacio de almacenamiento de Gmail, de lo contrario ya no se podrá enviar o recibir mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar espacio en Gmail

Si quieres seguir con la renovación de Gmail, un punto clave es gestionar el espacio. Puedes tener presente las siguientes recomendaciones:

  • Elimina correos con archivos adjuntos grandes: Utiliza el buscador de Gmail para filtrar mensajes con archivos adjuntos pesados, escribiendo “has:attachment larger:10M” y elimina aquellos que ya no necesitas.
  • Vacía la papelera y la carpeta de spam: Los correos eliminados y los mensajes de spam ocupan espacio hasta que se borran de forma permanente. Revisa y vacía ambas carpetas con regularidad.
Aplicar este filtro, ayudar a clasificar de una mejor forma el contenido del correo electrónico. (Gmail)
Aplicar este filtro, ayudar a clasificar de una mejor forma el contenido del correo electrónico. (Gmail)
  • Borra promociones y notificaciones automáticas: Identifica y elimina correos de publicidad, boletines y notificaciones que no te sean útiles, ya que suelen acumularse y ocupar espacio innecesario.
  • Descarga y elimina archivos adjuntos: Si necesitas conservar documentos o imágenes, descárgalos a tu computadora o a un servicio externo y elimina los mensajes originales de Gmail.
  • Utiliza Google One para revisar el uso de almacenamiento: Accede a la herramienta de gestión de espacio de Google para identificar qué elementos consumen más capacidad y optimizar tu almacenamiento.
  • Desuscríbete de listas innecesarias: Cancela la suscripción a boletines o servicios que ya no consultas para evitar que tu bandeja se llene de mensajes irrelevantes.
El espacio de Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
El espacio de Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cómo se conforma el almacenamiento de Google

El almacenamiento de Google se compone de un cupo total que se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Cada cuenta dispone de 15 GB gratuitos para almacenar mensajes y archivos adjuntos de Gmail, documentos y archivos subidos a Google Drive, así como fotos y videos en Google Fotos en calidad original.

Los elementos eliminados permanecen en la papelera de cada servicio durante 30 días y continúan ocupando espacio hasta que se borran de forma definitiva.

Si necesitas más capacidad, Google ofrece planes de suscripción mediante Google One, que permiten ampliar el almacenamiento total y compartirlo con miembros de tu familia. Ten presente que, normalmente, las cuentas institucionales tiene almacenamiento ilimitado.

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