Gmail tiene novedades: la IA Gemini acaba de hacer un cambio histórico

Gmail integrará funciones de IA en su bandeja de entrada. (Imagen ilustrativa)

Google comenzó a incorporar funciones de inteligencia artificial generativa en Gmail, una decisión que marca uno de los cambios más profundos en la historia reciente del correo electrónico.

Las nuevas herramientas, impulsadas por Gemini, el asistente de IA de la compañía, buscan ayudar a los usuarios a gestionar bandejas de entrada saturadas, encontrar mensajes con mayor facilidad y acelerar la redacción de correos.

Algunas funciones ya están disponibles de forma gratuita, mientras que otras quedarán reservadas para quienes paguen una suscripción mensual.

El despliegue de estas herramientas replica la estrategia que Google adoptó hace casi dos años con su buscador, cuando empezó a mostrar respuestas generadas por IA en la parte superior de los resultados.

Gmail integra Gemini en su bandeja de entrada.

Ahora, esa misma lógica se traslada a Gmail, un servicio utilizado por más de 1.800 millones de personas en todo el mundo. Si la adopción es masiva, el impacto podría redefinir la manera en que las personas interactúan con el correo electrónico, uno de los servicios digitales más estables y extendidos de internet.

La novedad más ambiciosa es una nueva bandeja de entrada con IA, que se lanzará de forma generalizada en los próximos meses. En lugar de mostrar una lista cronológica de correos, esta vista ofrece un resumen de alto nivel de lo que el usuario necesita saber o hacer, a partir del análisis de los mensajes recientes.

La IA identifica conversaciones relevantes, genera resúmenes y crea automáticamente una lista de tareas pendientes, dejando de lado correos promocionales u otros mensajes de bajo interés.

Algunas funciones de IA se encuentran de forma gratuita en Gmail. (Foto: Google)

Esta bandeja de entrada con IA apunta a reducir la carga cognitiva asociada al correo electrónico, un problema común en contextos laborales y familiares. En lugar de revisar manualmente decenas o cientos de mensajes, el usuario recibe una síntesis de las acciones prioritarias del día, como responder a un trámite, completar un formulario o confirmar una cita.

Junto a esta función, Google habilitó herramientas que ya pueden utilizarse de manera gratuita. Una de ellas son las respuestas sugeridas personalizadas: Gemini analiza el contenido del correo recibido y el estilo de escritura previo del usuario para proponer respuestas más acordes a su forma habitual de comunicarse.

También se incorporaron resúmenes automáticos de hilos largos, que aparecen en la parte superior de cada conversación y condensan los puntos clave. A esto se suma el botón “Ayúdame a escribir”, que permite generar borradores de correos a partir de una simple indicación.

Gmail también introducirá resúmenes automáticos con IA.

Además, Google lanzó funciones avanzadas que estarán disponibles para quienes contraten uno de sus planes de IA, con precios que parten desde los 20 dólares mensuales. Entre ellas se destaca la búsqueda conversacional dentro de Gmail: en lugar de escribir palabras clave, el usuario puede formular preguntas completas, como “¿Cómo se llama el fontanero que arregló mi casa el año pasado?”.

La IA analiza el contenido del correo para ofrecer una respuesta más precisa. Otra herramienta de pago es un corrector de texto avanzado, capaz de sugerir reescrituras completas para mejorar claridad y concisión.

La integración de la IA en Gmail también reavivó el debate sobre la privacidad. Para que estas funciones operen, Gemini necesita acceso al contenido de la bandeja de entrada. Google asegura que, aunque la IA analiza los correos, los empleados no leen su contenido y que los datos de Gmail no se utilizan para entrenar ni mejorar el modelo. Según la empresa, todo el procesamiento ocurre en entornos aislados asociados a cada cuenta.

Google decidió convertir Gemini en el asistente de Gmail.

Sin embargo, especialistas en privacidad recuerdan que el acceso técnico existe y que, como ocurre desde hace años con el correo electrónico, la información puede ser entregada a las autoridades si existe una orden judicial válida. En ese sentido, la incorporación de Gemini suma una nueva capa de datos, como las consultas que los usuarios realizan dentro de Gmail.

En la práctica, la llegada de la IA a Gmail promete mayor eficiencia y automatización, pero también exige que los usuarios evalúen hasta qué punto están dispuestos a delegar la gestión de su correo y compartir más información a cambio de comodidad. El correo electrónico entra así en una nueva etapa, marcada por la inteligencia artificial y por decisiones individuales sobre uso, confianza y privacidad.