Cinco maneras de liberar espacio en Gmail para siempre y gratis

Una forma eficaz de liberar espacio en tu correo de Google es filtrar y eliminar los mensajes más grandes, especialmente aquellos que contienen archivos adjuntos

Gmail utiliza espacio para guardar
Gmail utiliza espacio para guardar todos los correos, incluidos enviados, papelera y spam. (Google)

Si tu Gmail está cerca de su límite y recibes avisos de que pronto no podrás enviar ni recibir más correos, existen cinco trucos sencillos para liberar espacio sin pagar almacenamiento adicional. Google recomienda revisar y eliminar:

  • Correos de gran tamaño, especialmente aquellos con archivos adjuntos superiores a 15 MB.
  • Mensajes antiguos, como los que recibiste hace más de tres años.
  • Correos con archivos adjuntos, ya que ocupan más espacio en tu cuenta.
  • Newsletters o correos repetitivos de grupos y empresas con asuntos similares, que puedes eliminar fácilmente para ahorrar espacio.
  • Además, es recomendable darse de baja de boletines o listas de correo que ya no te interesen.
Gestionar regularmente tus archivos y
Gestionar regularmente tus archivos y correos es clave para evitar quedarte sin espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo poner en práctica estas recomendaciones de Google

Poner en práctica las recomendaciones de Google para liberar espacio en Gmail es un proceso sencillo que puede marcar una gran diferencia en la gestión de tu correo electrónico y evitar que llegues al límite de almacenamiento.

A continuación, te explicamos cómo aplicar cada sugerencia de manera práctica y eficiente.

Lo primero es identificar los correos electrónicos de mayor tamaño. Para ello, utiliza la barra de búsqueda de Gmail e ingresa el comando “has:attachment larger:15M”. Esto te permitirá visualizar todos los mensajes con archivos adjuntos superiores a 15 MB.

Vaciar la papelera y la
Vaciar la papelera y la carpeta de spam libera espacio en tu cuenta de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa la lista, descarga a tu computadora los archivos que quieras conservar y elimina los correos que ya no necesites. No olvides vaciar la papelera para liberar espacio de manera efectiva.

El siguiente paso es localizar y borrar mensajes antiguos. Puedes hacerlo escribiendo en la barra de búsqueda “older_than:3y”, lo que filtrará todos los correos recibidos hace más de tres años.

Revisa estos mensajes y elimina los que ya no son relevantes. Si prefieres mantener un respaldo de algunos, puedes archivarlos en tu computadora antes de borrarlos definitivamente.

En cuentas gratuitas, la cuota
En cuentas gratuitas, la cuota de espacio disponible suele ser de 15 GB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación útil de Google es enfocarse en los correos con archivos adjuntos, ya que suelen ocupar más espacio que los mensajes de solo texto. Utiliza el comando de búsqueda “has:attachment” para ver todos los correos que contienen adjuntos. Repite el proceso de descarga y eliminación según tu criterio, priorizando aquellos que ya no necesitas en tu cuenta.

Para lidiar con las newsletters y correos repetitivos de empresas o grupos, busca términos clave como “unsubscribe” o “cancelar suscripción” en la barra de búsqueda.

Estos mensajes suelen ser notificaciones promocionales que se acumulan rápidamente. Selecciona varios a la vez y elimínalos. También puedes abrir uno de estos correos y, desde el enlace de baja o cancelación de suscripción que suele aparecer al inicio o al final del mensaje, dejar de recibirlos en el futuro.

Google Fotos consume almacenamiento con
Google Fotos consume almacenamiento con fotos y videos en calidad original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, mantén el hábito de vaciar la papelera y la carpeta de “Spam” regularmente, ya que los mensajes eliminados permanecen allí durante 30 días antes de borrarse definitivamente. Así, te aseguras de que el espacio liberado esté realmente disponible.

Aplicando estos pasos de forma periódica, podrás optimizar el espacio en tu cuenta de Gmail y mantener tu bandeja organizada, evitando interrupciones en el envío y recepción de mensajes importantes.

Cómo se distribuye el espacio en una cuenta de Google

El espacio de almacenamiento de tu cuenta de Google se reparte entre tres servicios principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos. Todos comparten la misma cuota disponible, que en cuentas gratuitas suele ser de 15 GB.

El almacenamiento de tu cuenta
El almacenamiento de tu cuenta de Google se reparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Gmail, el espacio se utiliza para almacenar todos los correos electrónicos, incluidos enviados, papelera, spam y, especialmente, los mensajes con adjuntos grandes.

En Google Drive, cuentan todos los archivos que subes, como documentos, hojas de cálculo, PDF, imágenes, videos y otros formatos. También se suma el contenido que añades a tu unidad personal desde “Compartido conmigo”.

En Google Fotos, tanto las fotos como los videos en calidad original consumen espacio. Incluso si eliges “ahorro de espacio” o “calidad ligeramente reducida” (antes llamada “alta calidad”), estos archivos se descuentan del almacenamiento desde junio de 2021.

